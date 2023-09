Diabetes mellitus 1. typu u malých dětí

SUMMARY

The cause of type 1 diabetes is that a human body starts to misinterpret its own betacells as its enemy, directs its immunity against them to destroy them by white blood cells. That is why the type 1 diabetes is classified as an autoimmune disease.

Diabetes mellitus 1. typu je nemoc v současné době nevyléčitelná, ale léčitelná. Jediným lékem je celoživotní podávání inzulinu.Toto onemocnění vzniká proto, že beta-buňky v ostrůvcích pankreatu přestávají vyrábět inzulin. Když se po jídle vstřebává glukóza do krve a glykemie stoupá, nepřichází povel, aby se nadbytečná glukóza uložila do zásob v játrech. Glukóza tedy koluje ve velkém množství v krvi a glykémie je vysoká. Tělní buňky však nemohou glukózu dobře využívat a získávat z ní potřebnou energii.

Chybí jim k tomu inzulin, který buňky pro glukózu otevírá. Chybí-li inzulin, buňky zůstávají zavřené, i když jsou omývány krví s velikým obsahem glukózy. Koupou se tedy v moři glukózy, a přitom hladovějí. Diabetes mellitus 1. typu se může projevit v každém věku. V prvních letech života však vzniká spíše výjimečně. Vznik diabetu u novorozenců, kojenců a batolat je velmi vzácný, u předškoláků častější a u školáků a dospívajících častý.





Novorozenecký diabetes, který se projeví již v prvních dnech či týdnech života, je určitým způsobem výjimečný. Nejen svou vzácností, ale také tím, že má poněkud jinou příčinu a může mít i jiný průběh než diabetes vznikající později. V některých případech může novorozenecký diabetes po několika týdnech léčby úplně vymizet a je možné přerušit léčbu inzulinem, u některých dětí se však později v dětství objeví znovu. U jiné skupiny novorozených dětí bývá typický výskyt u dvou či více sourozenců. Tento typ diabetu je zřejmě způsoben vrozenou odchylkou látkové výměny, která přetrvává celý život.

U kojence se někdy projeví skutečný diabetes 1. typu. Takové děťátko začne špatně přibývat na váze, velmi často a hojně močí do plenek. Moč je na plenách nápadně světlá a po zaschnutí je lepkavá vlivem velkého obsahu glukózy. Na rozdíl od větších dětí je v prvním roce života lépe léčit především dávkami dlouho působícího (depotního) inzulinu. Rychlého inzulinu bývá zapotřebí velmi málo nebo se nepodává vůbec, protože i po malých dávkách rychlého inzulinu může dojít k výraznému poklesu glykemie. Strava diabetického kojence se neliší od stravy ostatních kojenců, jedinou výjimkou je přislazování čaje řepným cukrem.

V batolecím věku vzniká diabetes o něco častěji než v prvním roce života. Batolecí věk je křehkým vývojovým obdobím dítěte, to si postupně začíná vytvářet svoji vlastní představu o světě a uvědomuje si svou individualitu. Vznikne-li diabetes v tomto věku, je zapotřebí psychologicky citlivého přístupu rodičů i léčebného týmu, aby dítě existenci diabetu a s ním spojených nepopulárních úkonů přijalo a aby se diabetes a jeho léčení nestaly dlouhodobým zdrojem výchovných obtíží. Diabetes předškolních dětí se výrazněji neliší od diabetu dětí školních. Stále se ještě dává přednost inzulinům s prodlouženým účinkem, které se obvykle podávají ráno a večer, rychlepůsobící inzulin se však již podává ke každému hlavnímu jídlu.

Příznaky diabetu u dětí

Když se vlivem autoimunity začnou ničit beta-buňky a jejich počet klesne, určitou dobu se nic nepozná. Ničení beta-buněk může probíhat měsíce nebo i celá léta skrytě. I to je důvod, proč se tak obtížně hodnotí původní vyvolávající faktor. Když se počet beta-buněk začne blížit ke kritické hranici, stává se člověk zranitelnějším. Přestává totiž být schopen při nenadálé potřebě tvorbu inzulinu zvyšovat. A to je doba, kdy se diabetes už může projevit. Člověk potřebuje více inzulinu hlavně při nemoci. Stačí, aby v kritické době vývoje diabetu dítě onemocnělo chřipkou nebo angínou a v těle se projeví nedostatek inzulinu a první známky diabetu.

Kdyby chřipka nebo angína v této chvíli dítě nepostihla, mnoho by to na vývoji diabetu nezměnilo: za pár týdnů či měsíců, po dalším úbytku beta-buněk, by už inzulin stejně přestal stačit. Tato poslední nemoc před prvními projevy diabetu není jeho příčinou, ale vyvolávajícím momentem. Po takovém vyvolávajícím momentu chybí inzulin a glykemie je vysoká. Tělo se zbavuje nadbytečné glukózy tím, že ji začne propouštět do moči. Glukóza odcházející do moči s sebou strhává vodu a objevuje se nadměrné močení. Menší děti se mohou začít v noci znovu pomočovat.

Bez inzulinu končilo diabetické kóma smrtí dítěte

Velké ztráty tekutin vyvolávají žízeň. Tělo močí neúčelně, ztrácí velkou část toho, co přijalo v potravě, musí žít ze svých zásob, a proto hubne. Dítě je nápadně unavené, nevýkonné a spavé. Pokud tyto první příznaky uniknou pozornosti, pokračuje tělesné strádání, glykemie nadále stoupá a tělo hledá náhradní zdroje energie. Začne využívat tuky, přičemž vznikají v těle ketolátky. Stav, kdy je tělo okyselováno ketolátkami, se nazývá ketoacidóza. Při ketoacidóze se objevuje zvracení znemožňující nahradit tekutiny, které tělo ztrácí močí, a rychle se rozvíjejí příznaky vážné dehydratace. Hromadění kyselých odpadních látek spolu s dehydratací a dalšími změnami v těle vede ke vzniku diabetického kómatu, které před objevem inzulinu končilo vždy smrtí dítěte.

Léčba diabetes mellitus u malých dětí

Základem jsou inzulinové injekce a dobře sestavený jídelní plán. Opakovanými každodenními dávkami inzulinu nahrazujeme ten inzulin, který tělo samo vyrobit nedokáže. Hojně se dnes používají inzulinová pera, která podání injekce usnadňují. Při léčbě diabetu je nezbytné vyšetřování doma i u lékaře. Nejdůležitějším vyšetřením při diabetu je pak vyšetření glykemie. Glykemie se vyšetřuje doma zpravidla několikrát denně pomocí glukometru. Dále se v domácím prostředí vyšetřuje každý den glykosurie (glukóza v moči) a ketonurie (ketolátky v moči).

Vše se zapisuje denně do diabetického deníku společně s počtem snědených výměnných jednotek a jednotek inzulinu. Při kontrolách u diabetologa se pak vyšetřuje glykovaný hemoglobin, který ukazuje, jak se dařilo léčit diabetes v posledních třech měsících. Dále se kontroluje výška a váha dítěte a krevní tlak. Jednou do roka se zpravidla odebírá krev na zjištění hodnoty TSH (funkce štítné žlázy), AEA, ARA (k vyloučení celiakie), dále vyšetření krevních tuků a kreatininu. Obvykle se také provádí sběr moči k posouzení mikroalbuminie a vyšetření očního pozadí.

Život dítěte s diabetem může být také bohatý

Pro léčení dětského diabetu i diabetu I. typu v dospělosti je inzulin nezbytným lékem. Nejdříve rodiče a potom i dítě samo se musí naučit zacházet s inzulinem a samostatně řídit léčbu. Život dítěte s diabetem může být stejně bohatý, stejně dlouhý a stejně šťastný jako život jeho vrstevníků, kteří diabetes nemají. Život s malým diabetikem je někdy opravdu náročný, zvlášť když se nedaří i přes velkou snahu dobrá kompenzace. Matka dítěte se musí naučit počítat výměnné jednotky, musí umět manipulovat s dávkami inzulinu tak, aby se přizpůsobily aktivitě dítěte, která může být každý den jiná.

Malé děti na sobě zpravidla nepoznají a neohlásí hypoglykemii, která je může ohrozit i na životě, a proto je třeba dítěti pravidelně měřit glykemii. Bohužel ani stát rodičům dětských diabetiků nic neulehčuje. Děti mají nárok jen na sto kusů jehel ročně, limitován je i počet testačních proužků do glukometru, se kterými mnoho rodičů nevystačí, a proto je třeba tyto věci dokupovat. Balení testačních proužků s 50 kusy stojí 750 Kč a vydrží v průměru 10 dní. A nakonec přišla od státu ještě jedna perlička, a tou je, že podle nového zákona o sociálních službách jsou tyto děti zdravé a pečující osoba nemá nárok na žádný příspěvek.

Lucie Podběhlá, sestra v domácnosti (Podbehlalucie@seznam.cz)