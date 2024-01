Diabetes mellitus 1. typu v dětském věku

SOUHRN: Propuknutí cukrovky v dětském věku je náhlé, bez varování. Včasným podchycením příznaků je možné předejít nepříjemným komplikacím. Základní léčebnou metodou je podávání inzulinu. Hospitalizace nového diabetika přináší řadu vyšetření. Náročnost nemoci je zátěžovou situací, a proto velkou roli hraje psychická podpora dítěte a rodičů.

Klíčová slova: dětský pacient, inzulin, glykemie, ketolátky, ketoacidóza

SUMMARY: Diabetes in childhood comes suddenly without warning. Early detection of symptoms can help prevent difficult complications. The main treatment is insulin administration. During hospitalization the children go through many examinations. The disease brings many challenges therefore psychological support of the child and parents is very important.

Key words: pediatric patient, insulin, glycemia, ketones, ketoacidosis

Při tomto typu cukrovky chybí v krvi inzulin. Tento tělu vlastní hormon je tvořen ve slinivce břišní tzv. beta-buňkami, které se shlukují do Langerhansových ostrůvků. K absolutnímu nedostatku inzulinu dochází až při poklesu množství beta-buněk asi na 15 %. Určité vlohy jedince spolu s vlivy zevního prostředí (virové infekce, chemické látky, genetické vlivy, psychosociální stres) mohou spustit proces, jehož výsledkem je zničení buněk produkujících inzulin.

Chybí-li v krvi inzulin, buňky těla ,,hladoví“ a glukóza není zpracována. Její hladina v krvi stoupá. Glukóza se pak váže zejména na bílkoviny, tuky, vazivo a mění jejich vlastnosti, takže nemohou plnit svou normální funkci.





Inzulin se vedle zpracování glukózy účastní také na využití tuku. Je-li inzulinu dostatek, tuk se ukládá do buněk. Je-li inzulinu málo, tuk se z buněk naopak uvolňuje a rozpadá na ketolátky, které okyselují krev. Jednou z ketolátek je aceton, jenž proniká do moči. Dochází k těžkému rozvratu vnitřního prostředí, odvodnění a někdy až poruše vědomí.

Diabetes mellitus 1. typu se může projevit v každém věku. V prvních letech života vzniká spíše výjimečně. Vznik diabetu u novorozenců, kojenců a batolat je velmi vzácný, u předškoláků častější a u školáků a dospívajících častý. Postihuje jak děvčata, tak i chlapce. V posledních letech počet nových dětských diabetiků narůstá a snižuje se i věková hranice.

Příznaky: Zvýšená hladina glukózy způsobuje častější močení, velký objem moči (glukóza přestupuje z krve do moči a stahuje s sebou vodu). Menší děti se mohou začít v noci znovu pomočovat. Velké ztráty tekutin vyvolávají žízeň. Tělo ztrácí močí velkou část toho, co přijalo v potravě, musí žít ze svých zásob, a proto dítě hubne. Nemocný je nápadně unavený, nevýkonný a spavý. Pokud tyto první příznaky uniknou pozornosti, pokračuje tělesné strádání. Dochází ke ketoacidóze, objevuje se zvracení znemožňující nahradit tekutiny, které tělo ztrácí močí, a rychle se rozvíjejí příznaky vážné dehydratace. Tento stav již vyžaduje lékařskou pomoc.

Zajištění dítěte v akutním stavu – přijetí na JIP

Na naše oddělení přijímáme děti většinou na doporučení obvodního lékaře, ke kterému přicházejí s déletrvajícími problémy a podle udaných potíží vzniká podezření na cukrovku.

Dítě bývá hubené, rodiče udávají velký váhový úbytek, v poslední době nadměrnou žízeň (někdy 5–6 litrů za den) a větší hlad. U dětí, které se věnují aktivně nějakému sportu, přikládají rodiče únavu větší fyzické zátěži organismu. Jindy zase nadměrný pocit hladu a žízně spojují s rychlým růstem dítěte, a to hlavně v období puberty.

Někdy může být toto onemocnění diagnostikováno zcela náhodně, při preventivní prohlídce, orientačním vyšetření moči papírky Diaphan.

Pokud se potvrdí přítomnost cukru v moči, pediatr odesílá dítě k hospitalizaci a následnému dovyšetření. Vzhledem k dobré spolupráci dětského oddělení s ambulantními pediatry býváme předem informováni o příchodu dítěte, o jeho věku a aktuálním zdravotním stavu. Na základě toho si zajišťujeme potřebné pomůcky a připravíme lůžko. Na oddělení JIP bývá dítě často dopravováno ve spěchu a v atmosféře paniky. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom všichni dítě i jeho rodinu uklidnili a stručně a srozumitelně poskytli základní informace o tom, co bude následovat.

Každá sestra pečující o kriticky nemocné děti musí znát kvantitativní i kvalitativní metody hodnocení celkového stavu dítěte. Při prvozáchytu diabetu je patrná nápadná únava, vyhublost a bledá až mramorovaná kůže na končetinách a trupu. Děti mají oschlé rty, pocit sucha v ústech a při komunikaci je cítit acetonový zápach z úst. Těžší stavy provází Kussmaulovo dýchání, které je prohloubené a namáhavé (při metabolické acidóze).

Naším ošetřovatelským cílem je vyrovnání látkové výměny v organismu tak, aby byla zachována normální hladina krevního cukru a produktů metabolismu, čímž se zabrání poškození orgánů a tkání, včetně pozdější invalidizace. Každý pacient musí mít svou ošetřovatelskou dokumentaci s individuálním plánem péče. Tato dokumentace tvoří celek s lékařskou dokumentací a je dokladem o léčebné a ošetřovatelské péči u konkrétního pacienta.

Hlavní aspekty ošetřovatelské péče v rámci realizace ošetřovatelského plánu v průběhu hospitalizace jsou:

* monitorace základních životních funkcí,

* sledování laboratorních hodnot, především glykemie,

* sledování a hodnocení bolesti,

* sledování celkového stavu a změny chování dítěte,

* pravidelné kontroly invazivních vstupů,

* aseptická aplikace intravenózních injekcí a infuzí,

* důkladná hygienická péče o dítě (koupel na lůžku, péče o oči, dutinu ústní a kůži),

* v prvních dnech preventivní antidekubitní péče, péče o lůžko,

* spolupráce s nutričním terapeutem a fyzioterapeutkou,

* edukace a motivace dětského pacienta, péče o psychickou pohodu dítěte,

* spolupráce s rodinou a edukace rodičů dítěte.

Postup při přijetí dítěte na oddělení JIP

Pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, před uložením na lůžko a vyšetřením lékařem měříme tělesnou hmotnost a tělesnou výšku, abychom měli vstupní hodnoty pro výpočet dodávky tekutin a stanovení tělesného povrchu. Poté dítě uložíme na lůžko do zvýšené polohy, podle potřeby aplikujeme kyslík. Připojíme na monitor, který umožní sledovat srdeční a dechovou frekvenci, krevní tlak a saturaci krve kyslíkem. Zápis vitálních funkcí se provádí v intervalu 30–60 minut, podle závažnosti diabetické ketoacidózy. Určité patofyziologie vitálních funkcí, např. zpomalování srdeční akce, vzestup krevního tlaku, pokles saturace a prohlubující se porucha vědomí, vedou k podezření na vznikající edém mozku.

Akutně provádíme kapilární odběr krve k vyšetření glykemie pomocí digitálního glukometru. Podle potřeby lze po nové kalibraci a užití příslušných proužků změřit i hladinu ketonů v krvi. Měřená glykemie bývá často vyšší, než je možné zobrazit (pokud je hodnota vyšší než 26 mmol/l, zobrazí se na displeji glukometru pouze HI), chceme-li zjistit přesnou hodnotu, musíme zaslat vzorek krve do laboratoře. Současně zasíláme i kapilární ABR ke zjištění hodnot vnitřního prostředí.

Následně s lékařem zavádíme 2 periferní žilní linky, přičemž upřednostňujeme žíly na hřbetu ruky a předloktí. Alternativně můžeme punktovat žíly dolní končetiny. U novorozenců, kojenců, eventuálně mladších batolat se využívají k venepunkci žíly v oblasti hlavy.

Při zavádění žilní linky současně odebíráme 4 zkumavky krve. Jednu k vyšetření KO a glykovaného hemoglobinu (tj. procento nacukrovaného červeného krevního barviva – vzniká tak, že se krevní cukr navazuje na barvivo červených krvinek). Podle hodnoty lze usuzovat na hladiny glukózy v krvi 6–8 týdnů zpětně (provádí naše oddělení klinické biochemie – OKB). Další dvě zkumavky posíláme též do naší OKB k vyšetření iontů, jaterních testů, urey, kreatininu, cholesterolu, osmolality, CRP, Ca, P, Mg a vyšetření hormonů štítné žlázy a jejich protilátek. Třetí zkumavka slouží k vyšetření hladiny inzulinu a celiakie. Krev na toto vyšetření je třeba zaslat do 8 hodin po odběru. V případě, že se vzorek odesílá později, je nutno krev nechat stočit (laborantka OKB ji stočí v centrifuze, kde oddělí sérum od plazmy) a uskladnit při –20 °C.

Dále provedeme výtěry (nos, krk, stolice) a zajistíme odběr moči na vyšetření biochemické a bakteriologické. Při počínající diabetické ketoacidóze zavádíme permanentní močový katétr.

U dítěte zavádíme 2 žilní vstupy proto, že jeden slouží výhradně pro podání větších objemů infuzních roztoků pomocí objemové pumpy. Druhý vstup využíváme ke kontinuálnímu intravenóznímu podávání inzulinu pomocí lineárního dávkovače. Na našem oddělení připravujeme roztok standardně v tomto poměru: 49,5 ml 1/1 FR + 0,5 ml inzulinu do 50ml injekční stříkačky. Pak platí, že 1 ml tohoto roztoku je roven 1 m. j. inzulinu. Tento roztok je stabilní po dobu 6 hodin, po této době vždy obměňujeme za nový. Rychlost podání se mění podle ordinace lékaře, který se řídí hodnotou glykemie.

Kompenzace nového diabetika na našem oddělení zpravidla trvá 72 hodin. Úlohou sestry v těchto dnech je nejen zapisování vitálních funkcí do dekurzu, ale sestra musí na první pohled rozeznat, zda dítě vypadá, nebo nevypadá „dobře“. Toto vyžaduje rychlé vizuální zhodnocení barvy kůže a sliznic dítěte, prokrvení a teploty tkání, schopnosti odpovědi na stimuly, polohy dítěte a změny v chování.

Po dobu prvních dní provádíme odběry kapilární krve na glykemii a ABR s ionty. Podle stavu dítěte a ordinace lékaře i kontrolní žilní odběry. Dále 3krát denně orientačně vyšetřujeme moč papírkem na přítomnost cukru a ketonů. Denně sledujeme tělesnou hmotnost dítěte a pečlivě zapisujeme příjem a výdej tekutin, sledujeme zvracení.

První den hospitalizace je dítě na plné parenterální výživě, podle stavu a chuti dítěte přecházíme pomalu na podávání vhodných tekutin, jako je hořký čaj nebo neperlivá voda bez přísad. Druhý a třetí den je možno podle stavu dítěte zařadit pečivo. Při toleranci pečiva přecházíme na diabetickou dietu, kde je stanoveno množství výměnných jednotek na jednotlivé porce. Základní vzorec pro výpočet výměnných jednotek na 24 hodin je věk dítěte + 10 výměnných jednotek. Během hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) zvyšujeme na 30 minut dávku intravenózně podávaného inzulinu o půl jednotky.

Pokud je dítě kompenzované, nedochází k velkým výkyvům hodnot glykemií a vnitřní prostředí je stabilní, pak v tomto stadiu přistupujeme k převedení dítěte na s. c. podání inzulinu. Běžně 4. den aplikujeme první dávku inzulinu do podkoží při podání snídaně a po 30 minutách ukončíme infuzní léčbu. Při příznivém vývoji stavu dítěte jej překládáme na standardní oddělení k následnému dovyšetření a edukaci.

Závěr

Intenzivní péče na JIP vyžaduje od zdravotníků psychickou připravenost a trpělivost, odborné znalosti, ale i vlídný a citlivý přístup k pacientům a schopnost odolávat velkému psychickému náporu ze strany dětských pacientů a jejich rodin.

Mají-li se rodiče vyrovnat s faktem chronického onemocnění, je důležité, aby měli možnost realitu poznat. Proto je třeba rodiče o všem srozumitelnou formou informovat.

Úměrně věku dítěte se snažíme o podstatě cukrovky informovat i samo dítě. Také ono prožívá pocit nejistoty a vnitřního zmatku, protože si stejně jako jeho nejbližší může klást otázky o příčině nemoci a možných souvislostech jejího vzniku. Dítě by se mělo stát aktivním spolupracovníkem při léčbě, kterou později převezme samostatněji do svých rukou.

Na našem oddělení mají rodiče možnost hospitalizace současně s dítětem nebo mohou navštěvovat dítě neomezeně a být mu psychickou oporou.

O autorovi: Kamila Šilhová, Kateřina Nohová dětské oddělení, JIP, Oblastní nemocnice Kladno (sikamila@seznam.cz , kacabaca007@seznam.cz)