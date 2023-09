Diabetes v ordinaci praktického lékaře

Dále byl zaznamenán také nárůst počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2009 celkem 28 % léčených osob (data ÚZIS za rok 2009). V České republice je v současnosti zhruba 800 tisíc diabetiků a odhaduje se, že přibližně dalších 200 tisíc pacientů s DM je v ČR nediagnostikovaných. Při stanovení glykémie rozeznáváme glykémii nalačno, náhodnou glykémii a glykémii ve 120. minutě orálního glukózového tolerančního testu (oGTT). U glykémie nalačno je nutné pacientovi zdůraznit, že opravdu 8 hodin před odběrem nesmí nic jíst či pít. Např. oslazený čaj, ale dokonce i cigareta mohou glykémii zvýšit, a tím znehodnotit výsledek testu.

Pokud je náhodná glykémie v kapilární krvi větší než 11 mmol/l, je nutné si pacienta pozvat a stanovit glykémii nalačno. Je-li tato nižší než 5,6 mmol/l, je diabetes vyloučen, naopak hladina vyšší než 6,9 svědčí pro diabetes. (Náhodná glykémie vyšší než 11,0 mmol/l v kapilární krvi u symptomatického jedince vede k diagnóze diabetu, kterou je třeba potvrdit nálezem glykémie nalačno vyšší než 6,9 mmol/l.) Pokud je oGTT ve 120. minutě menší či rovno 11 mmol/l, svědčí to o poruše glukózové tolerance a jsou nutné roční kontroly podle Doporučených postupů. Pokud je oGTT ve 120. minutě větší než 11,00 mmol/, svědčí to o diagnóze diabetu a je nutná medikamentózní terapie včetně doporučených kontrol v DP DM.

S ohledem na komplikace diabetu je nutné dosáhnout normoglykémie – kontrola nutná vždy za 3–6 měsíců. Velké komplikace mohou nastat při gestačním diabetu. Zde je nezbytná léčba inzulínem – čím větší a déletrvající je hyperglykémie, tím větší riziko vzniku vývojových vad. U pacientů s diabetem je nezbytné zahájit farmakoterapii hned, když je diabetes zjištěn. Dříve se čekalo s farmakoterapií 4–6 týdnů, což nyní neplatí. Již tenkrát se doporučovala nefarmakologická opatření – dieta a fyzická aktivita. Na fyzickou aktivitu nesmíme u naDiabetesšich diabetických pacientů zapomínat ani dnes. Správná je fyzická aktivita po dobu 20–30 minut denně 7 dní v týdnu – zatímco u zdravého člověka trvá po půlhodině cvičení inzulínová senzitivita 48 hodin, u diabetika je to pouze 12 hodin.

Základem farmakoterapie diabetes mellitus 2. typu je metformin, se kterým jsou více než 50leté zkušenosti. Terapii metforminem je vhodné zahájit nižšími dávkami a postupně vytitrovat na dávku 1500 až 2000 mg denně (max. 3 g). Lze nasadit buď klasické tablety 1 až 2krát denně nebo 1krát denně (večer) metformin s postupným uvolňováním (metformin XR), či v současné době můžeme při polypragmazii pacientů použít i rozpustný metformin. Metformin je výhodný například u obézních diabetiků – zvyšuje inzulínovou senzitivitu, snižuje bazální a postprandiální glykémii, ale nezvyšuje produkci inzulínu a pacientovi tak nehrozí nebezpečí hypoglykémie. Metformin je lékem první volby. Indikujeme jej u všech pacientů s diabetes mellitus bez ohledu na BMI. Měl by být podáván vždy a vždy by měl být součástí kombinační terapie, pokud není kontraindikován.





V současné době již můžeme tvrdit, že podle klinických studií má metformin i další přidané hodnoty. Působí jako prevence makroi mikrovaskulárních onemocnění, snižuje glykémii, ale nezvyšuje riziko hypoglykémie a rovněž tak nezvyšuje BMI. Dále zpomaluje úbytek pankreatických B-buněk. Zajímavé také je, že snižuje riziko vzniku nádorových onemocnění (diabetes mellitus je jinak spojen i s vyšší nádorovostí a vyšší mortalitou na rakovinné onemocnění). U karcinomu prsu metformin navíc zvyšuje pozitivní odpověď na chemoterapii.

Podle studie MOET DM2, která byla realizována v ČR v letech 2007–2009, byli praktičtí lékaři schopni u poloviny svých diabetických pacientů do jednoho roku správně kompenzovat více než 50 %, přičemž 80 % těchto pacientů bylo právě na monoterapii metforminem. MOET DM2 jako společný projekt Diabetologické společnosti ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP ukázal, že praktičtí lékaři jsou schopni diabetes mellitus kompenzovat velmi dobře, a to především v časné fázi onemocnění (Tab. 1). Bohužel v současné době jsme v Evropě v péči o diabetického pacienta až na 23. místě. Je tomu tak proto, že od roku 2005 počet diabetiků narostl o čtvrt miliónu, zatímco počet diabetologů se nezměnil. Z toho vyplývá, že diabetologové mají na péči o své pacienty mnohem méně času, zodpovědnost za nekomplikované případy by proto měla ležet i na praktických lékařích.

Dle dat ÚZIS z roku 2009 v naší populaci diabetiků stále přetrvává přes 188 000 pacientů jen na dietním režimu, bez základní medikace metforminem či jiným PAD (viz výše).

Sulfonylureové (SU) deriváty zvyšují sekreci inzulínu. Přidávají se do kombinace k metforminu, pokud s tímto není dosaženo požadovaného efektu. V praxi se používají preparáty druhé generace lišící se vzájemně rychlostí nástupu účinku, dobou trvání hypoTab. glykemizujícího efektu, způsobem eliminace a vedlejšími účinky. Patří sem glimepirid, gliklazid, gliquidon, glipizid a glibenklamid. SU podáváme v nejmenších možných dávkách 1–2krát denně. Hlavním rizikem léčby je hypoglykémie, léčbu provází přírůstek hmotnosti (méně u glimepiridu a nejsilněji u glibenklamidu). Při zahájení léčby u jedinců s hmotnostním indexem pod 25 kg/m2 se doporučují spíše krátce působící preparáty (glipizid, gliklazid), které se též přidávají k primárně nasazenému metforminu. Začíná se nejnižší dávkou a při nepostačující kompenzaci se po několika týdnech zvyšuje na průměrnou dávku (obvykle na dvoj- až trojnásobek) denně. Není-li stav uspokojivý, je možno zvolit i déle působící SU (např. glibenklamid), ale stále více se upřednostňují jiná PAD, zejména glimepirid či gliklazid.

U mladších diabetiků 2. typu s rizikem kardiovaskulárního postižení je vhodný glimepirid, který navíc vykazuje nízké riziko hypoglykémie a má výhodné dávkování 1krát denně. Gliklazid je vhodný zejména u mladších diabetiků s manifestací nemoci před 55. rokem věku. Při chronické terapii se nedoporučuje překračovat střední dávky PAD! (Glibenklamid 10 mg, glipizid 10 mg, gliklazid 160 mg, gliklazid MR 60 mg, glimepirid 2 mg). Glinidy ovlivňující prandiální vzestup glykémie se vyznačují rychlým nástupem a relativně krátkým působením na sekreci inzulínu, takže jejich efekt je fyziologičtější než u derivátů sulfonylmočoviny, neboť nevyvolávají protrahovanou hyperinzulinémii. Antidiabetika s inkretinovým efektem se zavádějí jako deriváty nebo analoga GLP-1 (glukagonu podobnému peptidu 1) nebo inhibitory dipeptidylpeptidázy IV. Tato perspektivní skupina zlepšuje sekreci inzulínu z B-buňky závislou na glukóze.

Thiazolidindiony (glitazony) snižují inzulínovou rezistenci, zatímco sekrece inzulínu není ovlivněna. Používá se rosiglitazon (4 mg, 8 mg) nebo pioglitazon (15 mg, 30 mg tbl.) v kombinační terapii s metforminem nebo derivátem sulfonylmočoviny. V monoterapii se nepoužívají. Při léčbě může docházet k retenci tekutiny, proto se glitazony nepodávají u srdečního selhání, edémových stavů a dále v těhotenství. Inzulínová analoga se stále více používají v léčbě diabetu vedle humánních inzulínů. Působí jednak krátce (inzulín lispro, inzulín aspart či glulisin), jednak dlouze (inzulín glargin nebo inzulín detemir). První skupina ovlivňuje postprandiální glykémii rychleji a nevyvolává delší hyperinzulinémii jako humánní rychle působící inzulín, zatímco druhá skupina se vyznačuje vyrovnanou hladinou inzulínu (tzv. bezvrcholový inzulín), která není tak často provázena hypoglykémiemi jako v případě NPH inzulínů.

Doporučený postup při léčení diabetu

Tento postup vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR po dohodě se zástupci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS JEP a má za cíl popsat správný algoritmus dispenzarizací, konzultací a předávání pojištěnců s diagnózou DM 2. typu z ordinací registrujících všeobecných praktických lékařů do diabetologických ordinací. U pojištěnce s diagnózou diabetes mellitus (dále také DM) rozhoduje o dispenzarizaci v souladu s § 31 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, výhradně jeho registrující lékař. Tím je všeobecný praktický lékař, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče.

Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře. Má-li diabetolog pojištěnce převzít do dispenzarizace, musí všeobecný praktický lékař před odesláním pojištěnce vyplnit tiskopis 06k (Poukaz na vyšetření/ošetření) nebo ýměnný list, kde uvede důvod pro předání do péče – tedy, že jde o dispenzarizaci. Dispenzarizace probíhá v souladu s vyhláškou č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, s tím, že dispenzární prohlídky se provádějí v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pojištěnce, nejméně však jedenkrát ročně. Dispenzarizující lékař kromě klinického vyšetření vykazuje také výkon číslo 09532 (prohlídka osoby dispenzarizované).

Algoritmus správného postupu je následující (algoritmus je ve Věstníku MZ ČR z 1. 7. 2010, částka č. 8):

1. Čerstvě diagnostikovaného pacienta, jde-li o non DM 2, všeobecný praktický lékař, u kterého je pacient registrován, předá k dispenzarizaci diabetologické ordinace.

2. U čerstvě diagnostikovaného pacienta s DM 2 a bez přidružených komplikací zahajuje terapii všeobecný praktický lékař, u kterého je pojištěnec registrován, a dispenzarizuje jej. V případě, že má pojištěnec za 6 měsíců HbA1c > 5,3 %, odesílá jej ke konzultaci či dispenzarizaci do diabetologické ordinace. V případě, že má pojištěnec i za 12 měsíců HbA1c > 5,3 %, odesílá jej ke konzultaci nebo dispenzarizaci stran komplexní terapie do diabetologické ordinace.

3. U čerstvě diagnostikovaného pacienta s DM 2 a se současně prokázanou mikroangiopatickou komplikací by měl být zdravotní stav konzultován s diabetologem, kterému může být též pojištěnec předán do dispenzarizace, z důvodu zahájení a stratifikace terapie. Obdobně se postupuje v případě, kdy se u pacientů s již léčeným DM 2 vyskytne mikroangiopatická komplikace. V případě dispenzarizace v diabetologické ordinaci je nutnou a nedílnou součástí komplexní terapie stran všech přidružených komorbidit.

4. U čerstvě diagnostikovaného pacienta s DM 2 a se současně prokázanou makroangiopatickou komplikací, ale s HbA1c < 5,3 % provádí dispenzarizaci všeobecný praktický lékař. V případě symptomatického onemocnění ve smyslu makroangiopatických onemocnění a HbA1c > 5,3 % je pojištěnec odesílán ke konzultaci či dispenzarizaci do diabetologické ordinace, kde probíhá komplexní terapie včetně léčby přidružených komorbidit.

a) Pojištěnci s DM 2 léčení více než 15 let, mající HbA1c < 6,0 %, mohou být ponecháni v dispenzarizaci všeobecných praktických lékařů, u kterých jsou registrováni.

b) Pojištěnci s DM 2 léčení více než 15 let, mající HbA1c > 6,0 %, by měli být odesláni ke konzultaci či dispenzarizaci do diabetologické ordinace, kde bude probíhat léčení DM včetně léčby přidružených komorbidit.

5. U všech pojištěnců je potřebné postupovat individuálně v souladu s jejich zdravotním stavem a preferencemi při respektování práva na vlastní volbu ošetřujícího lékaře. Nejčastější komorbiditou u pacientů s diabetem je hypertenzní choroba, ať již esenciální, či event. sekundární při pokročilejší diabetické nefropatii. Arteriální hypertenze a diabetes mellitus spolu vzájemně potencují kardiovaskulární riziko. Prevalence arteriální hypertenze je u pacientů s diabetem třikrát vyšší než v normální kontrolní populaci.

Doporučení ESH/ESC z roku 2007 zdůrazňují, že monoterapie ve většině případů nevede ke kontrole krevního tlaku, a to bez ohledu na vybranou skupinu antihypertenzív. Převážná část pacientů k dosažení cílových hodnot vyžaduje kombinovanou léčbu, která je úspěšnější než samotné zvýšení dávky. Samozřejmě, že je nutné léčit pacienta s DM tak, aby TK dosahoval cílových hodnot pod 130/80 mmHg podle evropských i našich českých doporučení. Dle posledních prezentací mj. i na Evropském kardiologickém kongresu ve Stockholmu v září 2010 zazněly již dosti výrazně hlasy, že by cílové hodnoty TK měly být v naší každodenní praxi přehodnoceny a neměly by být tak striktní zejména u rizikových skupin – nejen diabetiků, ale i dalších, jako např. ICHS, ICHDK atd. Podle posledních výsledků studií mají naopak pacienti, kteří mají TK kolem 130–139/80–89 mmHg, lepší prognózu KV mortality (např. studie INVEST) než pacienti, kteří mají TK pod 130/80 mmHg. Obecně platí, že s farmakoterapií antihypertenzívy by se mělo začít při hodnotách krevního tlaku nad 140/90 mmHg, přičemž při prokázané diabetické nefropatii by měly cílové hodnoty být nižší než 125/75 mmHg.

K nejdůležitějším cílům u pacientů s diabetickou nefropatií patří zpomalení progrese albuminurie a v konečném jejím důsledku oddálení stadia selhání ledvin. Současně je velmi žádoucí, aby byli pacienti s těmito souběžnými diagnózami léčeni antihypertenzívy, která jsou buď metabolicky neutrální, či metabolicky pozitivní. Podle klinických studií a na podkladu EBM jsou jednoznačně léky volby při léčbě hypertenze u těchto pacientů blokátory RAS, jinými slovy inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátory angiotenzinových receptorů (sartany). Z ACEI bychom měli preferovat dlouhodobě působící látky s klinicky podloženými daty: perindopril, trandolapril, ramipril. Ze sartanů preferujeme zejména dlouhodobě působící látky, mezi které řadíme zejména telmisartan, olmesartan (bohužel není na trhu pouze v ČR, na Slovensku a v celé Evropě je běžně používán), dále valsartan, irbesartan (bohužel není na trhu v ČR), candesartan (bohužel také není na trhu v ČR) a nakonec losartan, který je dnes spíše preferován v kombinační terapii spolu s hydrochlorothiazidem (HCTZ).

U hypertoniků bylo při krátkodobém, středněa dlouhodobém pozorování zjištěno, že indapamid neovlivňuje metabolismus lipidů: triglyceridy, LDL- a HDL-cholesterol, ani neovlivňuje glycidový metabolismus, a to dokonce ani u diabetiků s hypertenzí.

Do kombinační terapie bychom měli preferovat dlouhodobě působící blokátory kalciových kanálů (BKK), ať dihydro- (amlodipin, felodipin, irsadipin, nitrendipin aj.) či non-dihydropyridinového typu (verapamil). V dalším kroku by nepodkročitelně měla být do trojkombinace přidávána diuretika, a to zejména indapamid v dávkách 1,25 mg denně. Hydrochlorothiazid je méně doporučován pro jeho diabetogenní efekt i při nízkých dávkách kolem 12,5 mg. Z dalších možností do kombinační terapie bychom neměli opomíjet agonisty imidazolových receptorů typu rilmenidin či moxonidin.

Přehled vyšetření diabetiků při ambulantních kontrolách je v Tab. 2. Nezbytné je interní vyšetření zaměřené na postižení velkých cév a známky ischemické choroby srdeční, dolních končetin a CNS (cílená anamnéza a objektivní vyšetření včetně poslechu krkavic, stehenních tepen a palpace periferních tepen). Nález při interním vyšetření vede k indikaci dalších laboratorních vyšetření (krevní obraz, enzymy apod.). Velmi důležité je vyšetření sérových lipidů u diabetiků – viz Tab. 3. U pacientů s vysokým rizikem (diabetes + manifestní kardiovaskulární onemocnění) je žádoucí dosáhnout hodnot LDL-cholesterolu < 2,0 mmol/l.

Terapie přidružených onemocnění

1. Léčba arteriální hypertenze. Dosažení cílových hodnot < 130/80 mmHg při použití monoterapie nebo mnohem častěji kombinace antihypertenzív s různým mechanismem účinku. Cílové hodnoty se však pravděpodobně budou přehodnocovat – viz výše – na hodnoty 130–139/80–89 mmHg. Preference ACEI a sartany, blokátory kalciových kanálů, dále do kombinace centrálně působící antihypertenzíva, betablokátory a diuretika). Preference metabolicky pozitivních či neutrálních antihypertenziv, mezi něž řadíme zejména první tři uvedené skupiny AH.

2. Léčba dyslipidémie. Při převažující hypercholesterolémii použití statinů, při hypertriacylglycerolémii podávání fibrátů. Velmi často je však potřeba kombinační terapie statinů a fibrátů k dosažení kompenzace dyslipidémie.

3. Léčba obezity. U diabetiků s BMI > 30,0 kg/m2 mohou být indikovány: inhibitory lipázy (orlistat) ve spojení s režimovými opatřeními (dietou a fyzickou aktivitou) a další kombinovanou farmakoterapií, další alternativou může být bariatrický výkon u obezity II. a III. stupně.

4. Léčba i prevence diabetické nefropatie (inhibitory RAS/angiotenzin-konvertujícího enzymu, tj. sartany a ACEI), důsledná kontrola hypertenze.

Závěr

Komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus je žádoucí již v časném stadiu a současná intenzívní a důsledná terapie tohoto onemocnění prokazatelně snižuje výskyt komplikací pozdního typu.

