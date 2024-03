Diagnóza jako ortel

SUMMARY

Diabetes mellitus is a Latin name of a disease that is known in Czech as cukrovka. Due to the insufficient function of the pancreas there is insufficient secretion of important hormone insulin which leads to poor sugar metabolism.

Při vyřčení diagnózy cukrovka, resp. diabetes mellitus (DM), je z pohledu pacienta nad ním vynesen ortel, při kterém se mu vybaví celé spektrum neradostných představ. Pacient může mít pocit, že rázem a navždy opouští klidné břehy zátoky a nepřízeň osudu jej žene do nejistých vod. Pravidelné kontroly u lékaře, užívání léků, jídelníček osekaný o vše, co právě tolik chutná, a každodenní dodržování toho či onoho.Zabývat se v rámci tohoto příspěvku chorobou jako takovou je nošením dříví do lesa. Bylo tak učiněno mnohokrát na vysoké medicínské úrovni i v populárněnaučných časopisech. Řekněme si jen, že se jedná o poruchu metabolismu cukrů, jejímž výsledkem je jeho permanentně vysoká hladina v krvi.

Důsledky onemocnění





Ze složitých příčin vázne transport glukózy do buněk, které strádají nedostatkem energie, a ze stejné příčiny tentýž cukr zůstává v krevním řečišti, což je do budoucna hotovou pohromou pro drobné cévy a příčinou špatné mikrocirkulace. Z tohoto důvodu vázne zásobování tkání živinami, dochází k poškozování buněk cév a plíživě se dostavuje i poškození nervů sloužících ke vnímání citlivosti. Tento proces započne v oblasti dolních končetin a později se šíří v celém těle. Dostaví se tolik obávané a pro toto onemocnění typické příznaky. Neuropatii, jež zahrnuje výše popsané příznaky, vyplývající z nervového postižení, a nekrotická postižení tkání ztěžující procesy hojení a tvorbu tolik obávaných bércových vředů.

Jak si můžeme pomoci

Zůstaňme v předpokoji lékařských ordinací a dejme hlavy dohromady nad tím, čím alespoň zčásti odškodnit tak těžce zkoušený organismus. Farmaceutický výzkum i lékařská věda učinily výrazný posun v zápasu s touto chorobou, a to samozřejmě ve prospěch pacienta. Není asi úplným tajemstvím, že na bázi potravinových doplňků existuje pestré spektrum preparátů, jejichž vnitřním užíváním či zevní aplikací protektujících látek můžeme jak v rovině preventivní, tak popřípadě akutní, oddálit, mírnit, či dokonce odstranit projevy všech výše zmíněných postižení.

Představme alespoň několik nejfrekventovanějších, které pro své složení nejvýstižněji pokrývají požadované účinky. Preparát Diaval, jenž obsahuje rostlinné extrakty, které vykazují významný inzulinostimulační a hypoglykemický efekt. Chrom a kyselinu lipoovou, jež pozitivně ovlivňují inzulinový a energetický metabolismus a kyselina lipoová se podílí na snížení oxidačního stresu. Preparát Zuccarin obsahuje výtažky z moruše, které brzdí aktivitu enzymů rozkládajících sacharidy v těle. Preparát A. L. A obsahuje čistou kyselinu alfa lipoovou, která, jak jsme se již zmínili, mírní projevy oxidačního stresu. Tolik v úvodu pro zvednutí nálady, jednotlivé látky budeme ještě podrobněji probírat později.

Rizikové skupiny

Cukrovka slídí všude, kde očekává snadnou práci. Jejími oblíbenci jsou lidé s nadváhou a také ti, kteří si příliš nelámou hlavu s dlouhodobě zvýšeným krevním tlakem. Obzvláště ráda navštěvuje místa s dobrou rodinnou tradicí. Obecně je nutné pacientům, ale mnohdy i sami sobě, zdůraznit: „Nepodceňujme redukci nadváhy, hlídejme si každé kilo, ať se nám věc nevymkne z ruky…“ V rámci zásad správné výživy je důležité mít na zřeteli průběžný monitoring krevního tlaku. Stane-li se faktem, že se další člověk „stane členem klubu“ a jeho choroba je předmětem lékařské péče, je nutné nezapomenout na možnosti, jež jsou v režii jeho vlastní iniciativy.

Kudy na to

Účelem užívání výše zmíněných preparátů je snaha příznivě ovlivňovat hladinu cukru v krvi. Častou složkou těchto kombinací bývá organicky vázaný chrom, jenž pomáhá inzulinu transportovat glukózu do buněk. Mívá význam u pacientů, jejichž produkce inzulinu bývá alespoň částečně zachována. Důležitými látkami, jež obohacují antidiabetické směsi, jsou výtažky z gymnemy lesní. Tato indická bylina poskytuje látky, které také napomáhají průniku molekul inzulinu buněčnými membránami.

Extrakt ze semen pískavice řecké seno je bohatý na vlákninu, saponiny a proteiny a ty se významně podílejí nejen na snižování cukru a cholesterolu v krvi, ale také výborně fungují jako pomocná terapie při doprovodných onemocněních diabetu. Opravdovou královnou všech kombinací je kyselina lipoová, někdy také označovaná jako kyselina alfa lipoová či jako kyselina thioktová.

Vezměme jako fakt, že prokazuje neocenitelnou službu celému procesu látkové výměny, a tím, že působí taktéž jako čistič volných radikálů, chrání buňky před poškozením a zamezuje nástupu degenerativních změn. Měla by rovněž působit na snižování cholesterolu, měnit nástup neuropatie a ovlivňovat hospodaření s glukózou tím, že nezávisle na inzulinu napomáhá transportu cukru do buněk. Ideální bývá její kombinace se složkami brutnákového oleje, vitaminu C a E, kdy vzniká opravdu účinná razie proti volným radikálům, jejichž množství se při tomto onemocnění obzvláště zvyšuje.

Zlatá princezna ve službách zdraví

Zlatě kvetoucí pupalka dvouletá je opravdovou vévodkyní rostlinné říše a přínosem snad na všech frontách našeho zdraví. Lisováním zastudena poskytuje olej, jenž je bohatým zdrojem nenasycených mastných kyselin. Jmenujme alespoň kyselinu gamalinolenovou, kyselinu linolovou a kyselinu arachidonovou. Lidskému tělu slouží jako zdroj pro výrobu prostaglandinů, jež jsou pro tělo nepostradatelné. Příznivě působí na snižování cholesterolu, normalizaci vysokého krevního tlaku, stabilizaci buněčných membrán a kvalitu stěny cévní. Její účinky jsou antioxidační i protizánětlivé.

Nikdy nezapomeňme

V souvislosti s kondicí cévního systému je dobré mít stále na paměti naprosto komplexní a nezastupitelné účinky látek získaných z Ginkgo biloby. U diabetiků je nutné zejména u této byliny ctít zásady včasné prevence.

Prevence a péče o kůži

Je-li pacient s dg. DM postaven před úkol kvalitně pečovat o rizikovou či postiženou kůži, měl by mít na zřeteli co nejdelší zachování jejích dobrých vlastností. Pružnost, dobrá hydratace a správné prokrvování. Je-li kůže již postižená, ztrácí právě celý soubor těchto vlastností, navíc je velmi citlivá na sluneční záření a často svědí a pálí. Proto je vhodné používat prostředky, které kůži chrání či do jisté míry jí navracejí bývalé vlastnosti. Nezbytnými obsahovými látkami je glycerin a urea, jež zajišťují hydrataci. Panthenol a aloe zamezují ztrátě vody z pokožky. Dále to jsou důležité látky, díky kterým je zajištěna ochrana pokožky proti bakteriím, plísním a kvasinkám.

Také preparáty k zevnímu použití obsahují látky chránící membrány buněk před volnými radikály. Regeneraci a výživu kůže zajišťují rostlinné oleje s obsahem ceramidů a lipidů, např. již výše zmíněná pupalka či olej z makadamového ořechu, který jako nejbližší lidské kůži se dobře vstřebává a vytváří lipidovou ochrannou bariéru. Nelze opomenout ani význam užívání extraktu z kaštanu, který regeneruje a zpevňuje stěnu cévní a působí protizánětlivě. Pro správnou funkci a metabolismus pokožky je vhodné užívat kyselinu pantothenovou, a to ve všech formách. Domníváme se, že možností, kterými si můžeme pomoci, je mnohem více. Důležité je nelitovat investic do vlastního zdraví a ze své praxe všichni víme, že se to velice vyplatí.

Alena Králová1, Dagmar Svobodová2 farmaceutický asistent Lékárna Holoubkov1, farmaceutický asistent Lékárna Lékařský dům Žďár, Rokycany2