Diferenciální diagnostika patologických útvarů na krku

MUDr. Lubor Mrzena

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a FN Motol, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Klíčová slova

rezistence • metastáza • primární tumor • fyzikální vyšetření • ORL vyšetření • sonografie • FNAB

Při nálezu patologické krční rezistence přichází v úvahu široká škála onemocnění, které jsou přehledně shrnuty v Tab. 1.

Z hlediska etiopatogeneze dělíme tato onemocnění do 4 velkých skupin: kongenitální, infekční, nádorové a traumatické. Dále je nutno od patologických útvarů odlišit netypicky prominující normální krční struktury.

V mnoha případech dojde k podstatnému zjednodušení diferenciálně diagnostických úvah již na základě zhodnocení anamnézy a nálezu při fyzikálním vyšetření pacienta. Díky tomu zpravidla můžeme diagnostický postup zacílit určitým směrem a ušetřit pacienta nadbytečných zatěžujících vyšetření.

Pro stanovení pracovní diagnózy a zacílení dalšího vyšetřovacího postupu má největší význam posouzení věku pacienta, posouzení lokalizace rezistence a jejích dalších charakteristik (velikost, konzistence, bolestivost) a posouzení přidružených místních i celkových příznaků.

Anamnéza

V pohovoru s pacientem zjišťujeme věk pacienta, dobu trvání rezistence, rychlost jejího růstu (pomalu rostoucí rezistence – benigní proces, rychle rostoucí rezistence – maligní proces, zánětlivý proces – rychle se zvětšující nedávno vzniklá rezistence) a její bolestivost (svědčí spíše pro zánětlivou etiologii).

Pátráme po vztahu k předchozí infekci (horečka, předchozí zánět horních cest dýchacích, exantém), k předchozímu traumatu, souvislost vzniku rezistence k jídlu (zvětšení slinné žlázy po jídle při sialolitiáze), pátráme po kontaktu s tuberkulózou, s domácími zvířaty, po vztahu k cestování, vztahu se stomatologickým zákrokem.

Tážeme se na rizikové faktory v osobních návycích nebo v pracovním a životním prostředí. Prvořadý význam má zejména zjištění konzumace tabákových výrobků (zejména cigaret) a alkoholu, které zesilují podezření na metastatický původ rezistence.

V anamnéze je z hlediska diferenciální diagnostiky nejdůležitější přihlédnout k věku pacienta, což by mělo být východiskem k první diagnostické rozvaze. U dětí jsou patologické útvary na krku nejčastěji zánětlivého původu. Méně často jde o kongenitální a vývojové vady a ještě méně časté jsou nádory. V prepubertálním věku jsou mnohočetné palpovatelné krční uzliny normálním nálezem. Perzistující lymfatické uzliny větší než 2 cm by však měly být důvodem k vyšetření. Podobně u dospělých do 40 let věku jsou nejčastější příčinou rezistence na krku zánětlivá onemocnění. V této věkové skupině však již spolu s věkem stoupá podíl nádorů a klesá podíl vývojových vad. Naopak u pacientů nad 40 let jsou nejčastější příčinou krčních rezistencí nádory. V této věkové skupině také podíl zánětlivé etiologie převažuje nad vývojovými vadami. Rezistence traumatického původu jsou nejméně časté ve všech věkových skupinách.

Fyzikální vyšetření

Při palpačním vyšetření krku posuzujeme lokalizaci, konzistenci, velikost, pohyblivost a palpační bolestivost útvaru. Dále si všímáme, zda není přítomno zánětlivé prosáknutí okolí rezistence a zda nejsou patrné zánětlivé změny na kůži.

Na nádorový původ krční rezistence usuzujeme při nálezu tuhé, nebolestivé rezistence zejména, pokud svými rozměry přesahuje velikost 2–3 cm. Vysoce suspektní z malignity je rezistence fixovaná k okolí nebo ke kůži.

Naopak pro zánětlivou etiologii svědčí nález palpačně bolestivé rezistence, která se objevila nedávno a rychle se zvětšila. Podezření na infekční původ rezistence zesiluje zánětlivé prosáknutí okolí a zarudnutí kůže.

Cystické útvary mají zpravidla elastickou konzistenci. Útvary vycházející ze štítné žlázy, ductus thyroglossus a útvary fixované k hrtanu a trachee jeví souhyb s polykáním. Útvary fixované k a. carotis nebo k nervově cévnímu krčnímu svazku (např. metastázy nebo glomus tumory) jsou pohyblivé v horizontální rovině, ale mají omezenou pohyblivost v rovině vertikální.

Lokalizace krční rezistence je spolu s posouzením věku pacienta nejdůležitějším faktorem v diferenciální diagnostice. K usnadnění komunikace mezi lékaři a ke zpřesnění popisu lokalizace patologických útvarů na krku a krční lymfadenopatie je v současné době užíváno rozdělení krku na 6 oblastí, které je znázorněno na Obr. na str. 1021. Tomuto dělení odpovídá i současně užívaná klasifikace krčního lymfatického systému. Oblast I zahrnuje submentální a submandibulární trojúhelník. Oblasti II, III a IV zahrnují horní, střední a dolní skupinu uzlin při vena jugularis interna. Hranicí mezi oblastí II a oblastí III je bifurkace a. carotis a hranicí mezi oblastí III a IV je úroveň prstencové chrupavky. Oblast V zahrnuje laterální krční trojúhelník. Oblast VI je ohraničena laterálně oběma a. carotis, nahoře jazylkou a dole jugulem.

Kongenitální a vývojové vady a rezistence traumatického původu mají poměrně uniformní lokalizaci. V oblastech I, II, III mohou být s lymfadenopatií zaměněny zejména nádory nebo jiná onemocnění příušní a submandibulární žlázy, branchiogenní cysty, tymické cysty, primární tumory vaskulárního (chemodektomy, glomus tumory, hemangiomy, hemangiopericytomy) nebo neurogenního původu (neurilemomy), rezistence degenerativního a potraumatického původu (aneuryzmata, pseudoaneuryzmata, hematomy) nebo rezistence kongenitálního původu (hemangiomy, arteriovenózní malformace). V laterálním krčním trojúhelníku (oblast V) je nutno odlišit zejména lymfangiomy, neurogenní tumory a lipomy. Rezistence v oblasti VI (v předním krčním kompartmentu) jsou většinou jiného než uzlinového původu (cysty ductus thyroglossus, dermoidní cysty, laryngokély, onemocnění štítné žlázy, rezistence traumatického původu).

Základní ORL vyšetření

Při suspekci na uzlinový původ rezistence na krku musí být hlavním cílem prvního ORL vyšetření pátrání po primárním tumoru nebo po zánětu v oblasti hlavy a krku, které by mohly vysvětlit původ krční lymfadenopatie.

Z lokalizace krční lymfadenopatie pak můžeme na základě znalostí o anatomii a fyziologii lymfatického systému krku a na základě znalostí o lymfatické drenáži kůže a sliznic oblasti hlavy a krku usuzovat, kde pátrat po případném zánětlivém nebo nádorovém onemocnění, které mohlo lymfadenopatii způsobit.

Nezbytnou součástí tohoto ORL vyšetření je vyšetření dutiny ústní a orofaryngu přímým pohledem i palpací. Palpační vyšetření zaměřujeme zejména na tonzily a kořen jazyka. Všímáme si také, zda není přítomen foetor ex ore. Pátráme i po dentální infekci. Dále je nutné přehlédnout kořen jazyka, valekuly, hrtan a hypofarynx v nepřímé laryngoskopii zrcátky nebo eventuálně pomocí zvětšovacího laryngoskopu.

Pokud je to možné, je vhodné již úvodní ORL vyšetření doplnit o endoskopické vyšetření nosních průchodů a epifaryngu rigidní optikou. Nezbytné je i vyšetření kůže hlavy a krku.

Celkové fyzikální vyšetření

Součástí celkového fyzikálního vyšetření je zejména pátrání po systémových příznacích infekčního nebo nádorového onemocnění, jako jsou horečka, generalizovaná lymfadenopatie nebo hepatosplenomegalie.

Základní laboratorní a pomocná vyšetření

Pokud ORL vyšetření nevede k odhalení příčiny krční rezistence, odesíláme pacienta k provedení základních laboratorních vyšetření. Tato vyšetření by mohla odhalit nebo vést k podezření na zánětlivou etiologii rezistence.

Provádí se kompletní krevní obraz a diferenciál, kompletní biochemie, sérologická vyšetření na EBV, CMV, toxoplazmózu, tularémii, syfilis, eventuálně na histoplazmózu, nemoc kočičího škrábnutí a atypické mykobakteriální infekce. Samozřejmostí je také doplnění rtg hrudníku a provedení tuberkulinového testu (Mantoux).

Sonografické vyšetření krku

Pokud předchozí kompletní ORL vyšetření a pomocná a laboratorní vyšetření nevedla k objasnění původu krční rezistence, je dalším diagnostickým krokem provedení sonografického vyšetření krku, které je často doplněno o provedení FNAB (aspirační biopsie tenkou jehlou) z krční rezistence.

Sonografické vyšetření krku je zobrazovací metodou první volby. Nezatěžuje pacienta, je dostupné a cenově přijatelné.

Na základě sonografie se zpravidla bezpečně odliší solidní a cystická léze. Tak je možné odlišit například laterální krční cysty branchiogenního původu nebo mediální krční cystu v ductus thyroglossus od lymfatických uzlin a od nádorů a uzlů ve štítné žláze, tedy od patologických útvarů, které se vyskytují v obdobné lokalizaci. Spolehlivost sonografie v odlišení solidní a cystické léze se udává v rozmezí 90–95 %. Někdy se doporučuje užít Ai B-modu, protože v případě hustého koloidního obsahu může být cysta v B-modu zaměněna za solidní lézi a homogenní uzliny mohou být zaměněny s cystou. Ale v naprosté většině případů je možno sonograficky odlišit rezistenci uzlinového původu od jiných solidních útvarů a často dokonce lze podle velikosti, tvaru a echogenity útvaru vyslovit vážné podezření na postižení uzliny tumorem.

FNAB

Provedení FNAB je možné téměř u každé patologické rezistence na krku. FNAB v mnoha směrech doplňuje nebo potvrzuje a zpřesňuje výsledek sonografického vyšetření.

FNAB s konečnou platností rozliší solidní a cystický útvar a potvrdí, zda je rezistence uzlinového původu. Často dokonce již přímo určí, že se jedná o malignitu, a mnohdy určí i její histologický typ.

Spolehlivost této vyšetřovací metody ve spojení se sonografií dosahuje až 95 %. Falešně pozitivní výsledek je málo pravděpodobný. Možný je však výsledek falešně negativní. Proto negativní výsledek nemá žádnou diagnostickou hodnotu. Největší nebezpečí spočívá v tom, že nemusí být punkcí zachycen tumor. V tomto směru je klasická biopsie spolehlivější.

Užitím FNAB se snižuje počet případů, kdy je nutno provést klasickou biopsii. FNAB je metodou první volby při biopsii pro minimální riziko diseminace. Přesto se doporučuje vést kanál vpichu ve směru, ve kterém by byla prováděna incize pro případnou následnou otevřenou biopsii.

CT a MR vyšetření hlavy a krku

Pokud i po provedení sonografického vyšetření a FNAB přetrvávají diagnostické rozpaky o původu rezistence, je nutno indikovat CT vyšetření nebo vyšetření nukleární magnetickou rezonancí (MR).

CT odliší cystické a solidní útvary, určí polohu rezistence a její vztah k jednotlivým skupinám lymfatických uzlin, posoudí vaskularizaci a cévní zásobení útvaru.

Od CT nebo MR vyšetření je možno očekávat nejen rozhodnutí, zda je rezistence uzlinového původu, ale je i možno na základě posouzení takzvaných kritérií malignity v CT nebo MR obraze uzlin usuzovat na pravděpodobnou etiologii lymfadenopatie. Za kritéria malignity je považováno centrální projasnění v uzlině, velikost přesahující 1,5–2 cm a ztráta ostrého ohraničení uzliny.

MR poskytuje obdobné informace jako CT. Užití T2-váženého obrazu a techniky potlačení tuku však napomáhá odhalení časného superficiálního slizničního šíření. MR je lepší v posouzení vaskularizace a může tak dokonce zastoupit angiografii. Obecně je MR lepší než CT především v horních krčních oblastech a v oblasti báze lební. Naopak vzhledem k přítomnosti pohybových artefaktů na MR, které jsou způsobeny dýcháním, polykáním a pulsacemi cév, je v dolních krčních oblastech lepší CT.

Diferenciální diagnostika krční lymfadenopatie

Na základě lokalizace rezistence a jejího palpačního vyšetření zpravidla s poměrně vysokou pravděpodobností usoudíme, zda je rezistence uzlinového původu. Nález je však často vhodné potvrdit pomocí zobrazovacích metod a FNAB.

Krční uzliny považujeme za zvětšené, pokud přesahují rozměr 0,5–1 cm v průměru. Asymptomatické zvětšení krčních uzlin je běžné zejména ve dětském věku do puberty (lymfatické krční uzliny větší než 0,5 cm má asi 44 % dětí ve věku do 5 let). Podle trvání onemocnění dělíme lymfadenopatii na akutní (1–7 dní), sub akutní (8–21 dní) a chronickou (více než 21 dní).

Etiopatogeneze krční lymfadenopatie

Akutní lymfadenopatie je zpravidla infekčního původu. Jako etiologické agens přichází v úvahu řada baktérií (stafylokoky, streptokoky, aerobní i anaerobní ústní flora a další) a virů (většina virů respiračního traktu, EBV, CMV, enteroviry, viry dětských infekčních nemocí a další).

U chronické lymfadenopatie přichází z infekčních agens navíc v úvahu i tbc, infekce atypickými mykobaktériemi, chlamydiemi, toxoplazmóza a mykotická infekce.

Ostatní lymfadenopatie jsou neoplastického původu, autoimunitního původu (např. systémový lupus erythematodes), dále může jít o projev imunologické reakce (sérová nemoc, reakce na léky, sarkoidóza) nebo u dětí o projev vrozené metabolické vady (Gaucherova nemoc, Niemannova-Pickova nemoc).

Většinu lymfadenopatií neoplastického původu tvoří metastázy spinocelulárního nebo nediferencovaného karcinomu vycházejícího ze sliznic ORL oblasti. Dále může jít o metastázy adenokarcinomu slinných žláz, štítné žlázy nebo vzdálené metastázy tumorů lokalizovaných kaudálně od horní hrudní apertury. Z hematologických malignit přichází v úvahu zejména Hodgkinova nemoc, non–hodgkinský maligní lymfom nebo leukémie.

Vyšetřovací postup

V řadě případů je příčina krční lymfadenopatie objasněna na základě zhodnocení klinického obrazu, výsledku FNAB nebo výsledku laboratorních vyšetření. Laboratorní vyšetření mohou odhalit zánětlivý původ lymfadenopatie. FNAB by měla s vysokou pravděpodobností zjistit, zda jde o metastázy do lymfatických uzlin a většinou i stanovit jejich histologický původ. Histologický typ metastáz je pak samozřejmě vodítkem pro stanovení dalšího diagnostického postupu.

Faktorem, který je v hodnocení klinického obrazu klíčový pro stanovení diagnostického plánu, je především lokalizace krční lymfadenopatie. Na základě znalostí o lymfatickém systému krku a lymfatické drenáži kůže a sliznic oblasti hlavy a krku můžeme z lokalizace krční lymfadenopatie usuzovat, kde pátrat po případném zánětlivém nebo nádorovém onemocnění, které mohlo lymfadenopatii způsobit. Právě lokalizace metastázy do krčních uzlin většinou rozhoduje o tom, zda soudíme, že okultní primární tumor se nalézá v oblasti hlavy a krku, nebo naopak kaudálně od horní hrudní apertury.

V Tab. 2 jsou přehledně uvedena místa nejpravděpodobnější lokalizace primárního tumoru v závislosti na lokalizaci uzlinových metastáz.

Pokud z klinického obrazu i nadále soudíme, že může jít o metastázy okultního karcinomu hlavy a krku, musí být provedeny další diagnostické kroky směřující k odhalení primárního tumoru dříve, než přistoupíme k otevřené biopsii nebo léčbě krčních metastáz.

V případě, že naopak klinický obraz svědčí spíše pro metastázy okultního karcinomu lokalizovaného mimo oblast hlavy a krku nebo pro maligní lymfom, je jako další diagnostický krok doporučováno provedení otevřené biopsie z krční rezistence k definitivnímu přesnému určení jejího histologického původu.

Pokud je na základě klinického obrazu vysloveno podezření na zánětlivý původ krční lymfadenopatie a výsledek ORL vyšetření a ostatních vyšetření je negativní, doporučuje se pokus o léčbu ATB a sledování pacienta, které by však nemělo přesahovat 2 týdny. Pokud rezistence perzistuje nebo se zvětšuje, pokračujeme v dalším vyšetřovacím procesu s cílem potvrdit nebo vyloučit především malignitu nebo eventuálně jiný původ krční lymfadenopatie.

Ve sporných nebo nejasných případech, kdy klinický obraz ani výsledek sonografického vyšetření a FNAB není příliš suspektní z metastázy maligního tumoru, musíme i nadále pátrat po příčině lymfadenopatie a mít i nadále na mysli zásadu, že naše diagnostické snažení musí směřovat především k potvrzení nebo vyloučení malignity. Je nutno rozhodnout, zda zopakovat FNAB, zda doplnit další zobrazovací metody nebo zda provést otevřenou biopsii či pacienta pouze sledovat. Jako doplňková zobrazovací metoda se doporučuje CT vyšetření nebo MR. Na snímcích se pak hodnotí tzv. kritéria malignity v CT nebo MR obraze lymfatických uzlin.

Pátrání po primárním tumoru v oblasti hlavy a krku

Na primární tumor lokalizovaný v oblasti hlavy a krku usuzujeme při lokalizaci metastáz v oblasti I, II, III nebo vysoko v oblasti V při n. accessorius.

V tomto případě provedeme nejprve v rámci pátrání po primárním tumoru rtg polykacího aktu a pasáž jícnem baryovou kaší, a dále CT nebo MR hlavy a krku. Je-li vyšší pravděpodobnost, že uzliny jsou postiženy metastázami spinocelulárního nebo nediferencovaného karcinomu než zánětem nebo primárním maligním onemocněním lymfatického a krvetvorného systému, je indikováno provedení diagnostické panendoskopie s probatorními excizemi z nosohltanu, kořene jazyka, piriformního recesu a tonzil, včetně bronchoskopie s bronchoalveolární laváží a cytologií.

Pokud ani vyšetření v celkové anestézii nevedlo k detekci primárního tumoru, tak přikročíme ihned v jedné celkové anestézii k provedení otevřené biopsie. Incize má být volena tak, aby se případně mohla stát součástí incize užívané při provádění krční disekce. Provádíme pokud možno exstirpaci celé uzliny a ne pouze excizi její části. Odebraný materiál odešleme na peroperační histologické vyšetření ze zmrazeného řezu. Pokud je prokázána metastáza spinocelulárního karcinomu, je ihned provedena krční disekce. V ostatních případech vyčkáme na výsledek definitivního histologického vyšetření.

Pátrání po primárním tumoru mimo oblast hlavy a krku

Při nálezu uzlinových metastáz v dolních krčních oblastech, to znamená v oblasti IV a v supraklavikulárním trojúhelníku, je vysoce pravděpodobné, že primární tumor je lokalizován mimo oblast hlavy a krku. Z nádorů hlavy a krku metastazuje do těchto oblastí pouze karcinom štítné žlázy a dále karcinomy krčního jícnu a subglotické karcinomy, které jsou však poměrně vzácné.

Malá pravděpodobnost nálezu primárního nádoru v oblasti hlavy a krku významně modifikuje doporučený vyšetřovací postup u těchto pacientů. K vyloučení tumoru v oblasti hlavy a krku se u těchto pacientů doporučuje pouze provedení ORL vyšetření, rtg vyšetření pasáže jícnem a sonografické vyšetření k vyloučení karcinomu štítné žlázy. Pokud FNAB nevede ke stanovení diagnózy, doporučuje se jako racionálnější postup provést časně otevřenou biopsii ke stanovení histologického typu metastáz, než pacienta podrobit celé škále zatěžujících a finančně náročných vyšetření v rámci pátrání po primárním tumoru. Tato vyšetření mají poměrně malou výtěžnost a často jen oddalují stanovení diagnózy. Dalším důvodem je i to, že krční metastázy u těchto pacientů jsou vlastně projevem generalizace nádorového onemocnění. V tomto případě bude pacient stejně léčen pouze s paliativním záměrem a pravděpodobnost delšího přežití je ve většině případů malá. Po stanovení histologického původu metastáz odesíláme pacienta do péče onkologa, který provede další pátrání po primárním tumoru mimo oblast hlavy a krku a stanoví léčbu.

Závěr

Při stanovení vyšetřovacího postupu u každého pacienta s patologickou krční rezistencí se řídíme následujícími čtyřmi obecnými zásadami:

každý suspektní útvar na krku, zejména u pacientů ve věku nad 40 let, musí být považován za metastázu karcinomu hlavy a krku, dokud není prokázán jiný původ rezistence,

je nutné pátrat po primárním tumoru a pokusit se ho histologicky verifikovat dříve, než přikročíme k provedení biopsie z rezistence na krku,

biopsie je indikována teprve, když selhaly ostatní diagnostické postupy,

v diagnostickém procesu postupujeme od vyšetření levnějších a méně zatěžujících pacienta k vyšetřením invazívním a cenově náročnějším.

