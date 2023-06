Dispatch life support při tepenném a žilní krvácení

Dle velikosti a rychlosti krevní ztráty se rozvíjí hemoragická hypotenze až hemoragický šok. Proto je nutné postupovat co nejrychleji, neboť delší časová prodleva může výrazně zhoršit celkový stav postiženého. Význam laické první pomoci je v tomto případě nezpochybnitelný a podle dostupných údajů zlepšuje naději na přežití zhruba na dvojnásobek. Každá minuta nečinnosti od vzniku stavu náhle ohrožujícího postiženého na životě snižuje jeho šanci na záchranu o 10 %. Krvácení je patologický stav, při kterém krev rychle uniká porušenou cévní stěnou mimo krevní řečiště. Znamená vždy oslabení a ohrožení organismu úměrné rychlosti a velikosti krevní ztráty. Při malých ztrátách -přibližně do 10 % celkového objemu krve – stačí rezervní mechanismy ztrátu kompenzovat bez závažnějších patologických projevů. Ztráta krve nad 10 % objemu je pod možnosti kompenzace bez současného dalšího poškození organismu. Proto pokud je nám hlášeno při přijetí tísňové výzvy krvácení, snažíme se v rozhovoru s volajícím zjistit, o jaké krvácení jde, zda je volající v blízkosti postiženého a je schopný provést první pomoc, která spočívá v okamžitém zastavení krvácení (kompresí v ráně, zaškrcením končetiny nad ránou). Po zastavení krvácení se snažíme získat základní informace o zraněném, volajícího si ponecháme na telefonu, vyšleme RLP a pokračujeme v instrukcích, které jsme na počátku volajícímu podali. Pokud to vyžaduje stav pacienta, necháme si volajícího na telefonu až do příjezdu RLP.

Kazuistika

Jednoho odpoledne jsem přijala na čísle 155 tísňovou výzvu, ve které paní žádala o pomoc při údajně silném žilním krvácení.

Tísňová výzva zněla přibližně takto:

Volající - „Prosím vás, silně krvácím ze žíly.“ Disp. – „Odkud vám to krvácí, z nohy nebo z ruky?“ Volající – „Z nohy“. Disp.- „Vy máte bércové vředy?“ Volající - „Ne, něco jsem si asi rozškrábla.“ Disp. – „Jak silně vám to krvácí a jakou má ta krev barvu?“ Volající – „Krvácí to dost a ta krev je tmavá. Co mám dělat?“ Disp. – „Stiskněte si ránu např. kapesníkem nebo prstem. Máte něco po ruce?“ Volající – „Držím si na tom žínku.“ Disp. – „Tak si ji silně přimáčkněte a držte … Jak se cítíte? Sedíte ?“ Volající – „Ne, stojím, ale špatně se mi nedělá.“ Disp. – „Tak si sedněte na zem a uklidněte se. Nahlašte mi, kde se nacházíte, vaše jméno, a já ihned posílám záchranku. Nepokládejte telefon, zůstaneme dál ve spojení.“ Mezitím je k pacientce vyslána RLP. Disp. – „Jak vám je ? Záchranka už jede.“ Volající - „Vypadá to, že už to přestává krvácet, mám to držet dál?“ Disp. – „Držte to dál, každou chvíli by už měli u vás být.“ Volající – „Už slyším houkání, vypadá to, že už jsou tady. Děkuji a nashledanou.“ Disp. – „Na shledanou.“

Po příjezdu RLP lékař zjistil drobnou ranku na PDK v oblasti dolní třetiny bérce. Pacientka je léčená hypertonička, při úklidu si strhla strup, pod kterým byl uzel varikózně změněných žil. Byla orientovaná, spolupracovala. Z ranky na bérci po odstranění žínky jí vytékala tmavá krev. Byla provedena bandáž bérce, včetně komprese v oblasti zranění. Pacientka byla převezena k definitivnímu ošetření na chirurgickou ambulanci.

O autorovi: Marie Frčková, dispečerka, Záchranná a dopravní služba, Domažlice