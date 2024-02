Dlouhodobá antikoagulační léčba dnes a v blízké perspektivě

Klíčová slova

perorální antikoagulační léčba • warfarin • interakce • nová antikoagulancia

V současnosti jediným dostupným orálně účinným antikoagulanciem na trhu v České republice i ve světě je antagonista vitamínu K – warfarin.

Na základě mnoha studií, které prověřily jeho účinnost v primární i sekundární prevenci žilního tromboembolismu, v prevenci systémového arteriálního embolismu a v prevenci reokluze tepny, lze říci, že nemocní mají z této léčby jednoznačně prospěch. Současně však má tato medikace řadu úskalí, která bychom měli dobře znát.





Ač je mechanismus účinku kumarinových přípravků znám více než 50 let, obtíže spojené s jejich podáváním překonáváme dodnes a nezdá se, že by v blízké budoucnosti byly nahrazeny novými antitrombotiky. Naděje vkládané do uvedení ximelagatranu na trh, po průkazu jeho srovnatelné účinnosti s warfarinem a menšího rizika krvácení, jsou definitivně minulostí díky předčasnému ukončení jedné z klinických studií pro jeho opětovné hepatotoxické působení.

Orální antikoagulancia (kumarinové deriváty)

Léčba orálními antikoagulancii vede k inhibici konverze vitamínu K na vitamín KH2, což vede k tvorbě defektních proteinů koagulační kaskády, závisejících na vitamínu K (protrombinu, faktorů VII, IX a X). Tyto proteiny potřebují karboxylaci pro svoji biologickou aktivitu a kumarinové deriváty vedou k omezení této reakce. Kromě snížení koagulační aktivity těchto faktorů je však ovlivněna i karboxylace regulačních antikoagulačně působících proteinů C a S, čímž se zpočátku přechodně zvyšuje prokoagulační potenciál. V současné době je na trhu pouze warfarin (Warfarin). Ostatní kumarinové deriváty – bishydroxykumarin (Dicumarol), etylbiskumacetát (Pelentan), fenoprocumon (Marcumar) a acenokumarin (Sintron), které se lišily svým poločasem, nejsou z důvodu nevýhodných farmakokinetických vlastností dostupné.

Nejběžněji používaným přípravkem u nás i ve světe je warfarin (4-hydroxykumarin). Historie warfarinu je velmi zajímavá, jen málo dosud užívaných léků se může pyšnit téměř stoletou historií. K objasnění efektu dikumarolových derivátů přispěl počátkem 20. století nevysvětlitelný výskyt těžkého krvácení u dobytka poté, co se zvířata nažrala komonice obsahující antivitamíny K. Nejprve byl warfarin užíván jako jed na hlodavce. Tomu, že byl zaveden do klinické praxe, vděčíme požití jedu v sebevražedném úmyslu, při kterém napadlo zachraňujícího lékaře, že by se antikoagulačních vlastností dalo využít terapeuticky. Tak začala více než půl století trvající éra jednoho z nejproblematičtějších léků.(1, 2)

Warfarin je rychle absorbován z gastrointestinálního ústrojí, jídlo sice prodlužuje dobu absorpce, ale nesnižuje její míru. Poločas je dlouhý: 36–42 hodin, v krvi cirkuluje warfarin vázán na plazmatické proteiny (především albumin) a akumuluje se v játrech, kde jsou jednotlivé izomery metabolizovány různými způsoby. Různá odezva na dávku je ovlivněna geneticky. V pozadí stojí polymorfismus oxidačních enzymů cytochromového systému. V případě warfarinu jde o izoenzym CYP2C9, který je odpovědný za metabolismus klinicky důležitého S-izomeru. Díky zmíněnému polymorfismu se CYP2C9 vyskytuje v populaci s různou aktivitou a rozeznáváme proto pomalé, střední a rychlé metabolizátory. Všeobecně je známo, že řada běžně užívaných léků vykazuje interakce s warfarinem, čímž dochází ke snížení nebo zvýšení jeho účinku (viz Tab.1).

Podkladem je inhibice či naopak indukce CYP2C9. Různá odpověď na podání warfarinu závisí kromě genetických faktorů i na přidružených chorobných stavech, komedikaci a dietních zvyklostech. Efekt je ovlivněn na úrovni absorpce i degradace. Antikoagulační efekt warfarinu je zásadně ovlivněn množstvím vitamínu K v dietě – jeho nadbytek při suplementaci nebo zeleninové dietě je spojen se snížením účinku léku, naopak nedostatkem vitamínu K v dietě (nemocní léčení antibiotiky, malabsorpce tuků apod.) je efekt potencován. Stejně tak dysfunkce hepatocytů je spojena s výraznější odezvou na léčbu vzhledem ke snížené tvorbě koagulačních faktorů. Odpověď na podání warfarinu zvyšují dále hypermetabolické syndromy, tyreotoxikóza, horečka a sepse, pokročilá onkologická onemocnění.

Pravidelná konzumace alkoholu efekt léčby snižuje, naopak exces v pití může přivodit výrazné zvýšení INR. Warfarin dosahuje plného účinku za 2–7 dnů od počátku podání (v tomto období se vylučují koagulační faktory již dříve syntetizované), proto se také podává několik dnů souběžně s heparinem. Míra antikoagulačního působení, stanovená pomocí INR, se u většiny stavů zdá dostatečná v rozmezí INR 2,0–3,0. Také u nemocných s umělými chlopněmi se optimální intenzita antikoagulace pohybuje okolo hodnot INR 2,0–3,0, na základě řady metaanalýz se zdá, že ani tito nemocní nepotřebují dosažení vyšších hodnot INR, jak se předpokládalo v minulosti.

Praktické aspekty dávkování v začátku medikace: v době iniciace léčby podáváme současně heparin s warfarinem. Ani zpočátku by warfarinizace neměla být příliš agresivní. Dříve běžné zahajování léčby dávkami 15 mg je dnes považováno za hrubou chybu. Důvodem je krátký plazmatický poločas antikoagulačně působících proteinů C a S, jejichž syntéza je antivitamíny K rovněž blokována. Proto se v prvých dnech po iniciaci léčby objevuje prokoagulační stav. To je důvod, proč dáváme přednost zahájení předpokládanou průměrnou udržovací dávkou 5 mg s umožněním postupného rozvoje účinku.

Pouze při nutnosti rychlejšího nastoupení efektu u mladších jedinců v celkově dobrém stavu výjimečně zahajujeme dávkou 7,5–10 mg, zatímco starším a polymorbidním jedincům podáváme zpočátku pouze 3–5 mg. Obvyklá denní udržovací dávka se pohybuje mezi 1,5–10 mg, ale u některých jedinců je nutno podávat k udržení žádoucí hodnoty INR i dávky vysoké (až 20 mg). V komplikovaných případech je indikováno farmakogenetické vyšetření s určením typu metabolismu izoenzymem 2C9 a stanovení rychlosti degradace (rychlí metabolizátoři potřebují dávky vyšší, zatímco pomalí dávku nižší). Menší dávky jsou obvyklé také u jedinců starších 80 let, se vstupně vyšší hodnotou INR, s jaterní lézí či se srdečním selháním.

Mezi léky, které potencují efekt warfarinu, patří především většina antibiotik, antimykotika, nesteroidní antirevmatika, statiny, amiodaron (zejména v době začátku jeho podávání – sycení), antiulceróza. Mezi léky inhibující působení warfarinu patří barbituráty, karbamazepin, cholestyramin, cyklosporin, estrogeny a další. Optimálním postupem, pokud to lze, je vyhnout se současnému podávání inhibitorů CYP2C9, což jsou mimo jiné amiodaron, fluvastatin, klopidogrel, tiklopidin a většina antirevmatik. Lékař se musí ptát i na hojně praktikovanou suplementaci polyvitaminózními přípravky a užívání přírodních léčiv – efekt warfarinu inhibuje například pití odvaru z třezalky nebo ženšenu, naopak efekt potencuje šalvěj, mango nebo papája (Tab. 2, 3).

Těhotenství a kojení: warfarin je kontraindikován v prvém trimestru gravidity pro teratogenní působení (možnost navození chondrodysplazie, abnormalit centrálního nervového systému) nebo krvácení plodu. V druhém a třetím trimestru je popsán vývin mikrocefalie a slepoty po warfarinu. V těhotenství tedy z důvodu bezpečnosti preferujeme léčbu trombóz a jejich profylaxi nízkomolekulárními hepariny (u kterých zůstává riziko krvácení, osteoporózy, trombocytopenie, předčasných porodů). Warfarin v aktivní formě nepřestupuje do mateřského mléka, proto ho lze po porodu bezpečně podávat.

Monitorace: účinnost léčby je monitorována pomocí protrombinového času (Prothrombin Time – PT), který odráží snížení účinku tří koagulačních faktorů závislých na hladině vitamínu K, tj. faktorů II, VII a X. Během prvých dnů aplikace odráží prodloužení protrombinového času především potlačení účinku VII. koagulačního faktoru, který má krátký plazmatický poločas 6 hodin, teprve následně je potlačena aktivita i X. a II. faktoru. Problém rozdílné odpovědi reagencií ke stanovení PT byl překonán zavedením INR. V současnosti je INR (International Normalized Ratio) standardem k hodnocení účinnosti antikoagulace při medikaci warfarinem. Vyjadřuje poměr PT pacienta ku střednímu normálnímu PT (kontrole).

Terapeutické rozmezí hodnoty INR, o které usilujeme, se pohybuje u většiny stavů mezi 2,0 a 3,0. Zejména v úvodu léčby je nutné opakované stanovení INR k vytitrování adekvátní dávky warfarinu (u hospitalizovaných denně, u ambulantních alespoň dvakrát týdně), následně jedenkrát týdně a po stabilizaci hodnot nejméně jedenkrát měsíčně. Optimální pro nemocné by bylo, aby byli sledováni v ambulancích specializovaných na léčbu a prevenci trombóz se stanovením INR minimálně každé 3–4 týdny.

Ale rozhodující je dostupnost lékaře, resp. příslušné laboratoře, a trvalý kontakt umožňující rychlou úpravu dávkování podle aktuálně stanoveného INR. Možnost stanovení INR pomocí tzv. self-monitoringu je nepochybně výhodou. Nemocní mají k dispozici doma samoobslužné přístroje, které vyhodnocují INR z kapky kapilární krve. Jde o stejný princip, jako je kontrola účinnosti léčby u poučeného diabetika glukometrem (s případnou možností modifikace léčby podle výsledku).

Obvykle nemocní naměřené hodnoty INR (v týdenním nebo dokonce kratším intervalu) hlásí do své „antikoagulační“ laboratoře či ambulance, kde je stanovena příslušná dávka warfarinu podle aktuálně nahlášené hodnoty. Tato praxe ještě není v České republice běžně zavedena, ale je v jádře dostupná a pacienti by o ní měli být poučeni. Počáteční investice do přístroje není ze zdravotního pojištění hrazena, ale jednotlivá stanovení, tj. „reagencie“ ve formě testovacích proužků – nosičů, je hrazena z pojištění pro ambulantní použití (odbornost 001 – praktický lékař). Perspektivně se zdá, že metoda self-monitorace bude velmi přínosná k udržení stabilního antikoagulačního efektu. Nutno zdůraznit, že k dosažení účinné antikoagulace a současně k prevenci nežádoucích účinků je velmi důležitá edukace nemocného.

I při velmi těsné monitoraci efektu léčby je vzhledem k úzkému terapeutickému oknu při antikoagulaci warfarinem nutno předpokládat určité komplikace léčby: nejobvyklejším nežádoucím účinkem warfarinizace jsou krvácivé komplikace, které se vyskytují u 5–10 % léčených za rok. Krvácení je úměrné intenzitě zavedené antikoagulační medikace a riziko je největší během prvých měsíců léčby. Inklinují k němu nemocní s pomalým metabolismem CYP2C9, s onemocněním gastrointestinálního ústrojí, s nekorigovanou arteriální hypertenzí, s jaterní insuficiencí či pacienti optimálně nespolupracující.

Nejobvykleji dochází ke krvácení z oblasti orofaryngeální, ze sliznice trávicího a urogenitálního ústrojí. Naštěstí vzácné je intrakraniální krvácení, nitrokloubní, retroperitoneální nebo nitrooční. Léčba krvácení závisí na hodnotě INR a urgentnosti situace. Doba poklesu INR je částečně předpověditelná podle výše udržovací dávky, ale nemocní s vysokými dávkami mohou být rychle metabolizující (proto i INR se může normalizovat rychleji), než je tomu u pomalu metabolizujících pacientů na nízkých dávkách.

Způsob léčby volíme podle situace – u některých nemocných stačí vysazení warfarinu (např. po zvládnutí epistaxe), další možností je antagonizace dávky warfarinu aplikací 5–15 mg vitamínu K (5–15 kapek Kanavitu), případně parenterálně (1 amp. obsahuje 10 mg). V případě těžšího krvácení je nutno podat čerstvě zmrazenou plazmu nebo koncentrát koagulačních faktorů (v dávce 15 ml na 1 kg hmotnosti) spolu s převody erymasy. Je-li nutný chirurgický výkon u nemocného léčeného antivitamínem K, je zákrok proveditelný při poklesu INR na 1,5. Podobná pravidla platí pro stomatochirurgický výkon nebo punkci tepny.

Bezpečně lze krátkodobě porušit antikoagulaci podávanou u nemocných v indikaci stavu po trombózách, pro fibrilaci síní, u srdečního selhání. Pokud je antikoagulace indikovaná u nemocných s umělou chlopenní protézou, potom by vynucené přerušení aplikace warfarinu mělo být nahrazeno přechodným podáváním nízkomolekulárního heparinu. Relativně často se setkáme s nemocnými, u kterých jen obtížně udržujeme terapeutické rozmezí INR. V pozadí těchto problémů bývá nejčastěji jedna z následujících příčin:- interakce warfarinu s jinými léky a potravou,– variabilní množství vitamínu K v jednotlivých potravinách (Tab. 3),– nedostatečná adherence k léčbě,– hladovění, alkoholické excesy, redukční diety.

K dalším komplikacím antikoagulační léčby antivitamíny K patří kožní změny: purpura při zvýšené fragilitě kapilár, dermatitidy až kožní nekrózy. Kožní, případně orgánové nekrózy svalstva či nadledvin, vzniklé zejména při úvodu antikoagulační léčby, jsou vážným stavem, který se rozvíjí na podkladě trombotizace venul a arteriol a ústí až do gangrény. V pozadí bývá prokoagulační stav při vrozené či získané deficienci proteinu C, méně často proteinu S či antitrombinu III. Nebezpečí vzniku kožních lézí hrozí zejména v úvodních fázích léčby při užití vysokých dávek warfarinu. Byla popsána i hepatotoxicita a imunoalergické reakce.

Doba trvání perorální antikoagulace: délka nutné antikoagulační terapie po trombotické příhodě závisí na řadě faktorů (Tab. 4):- zda se jedná o trombózu sekundární, tj. vzniklou při rizikovém disponujícím faktoru,– zda jde o riziko přechodné, nebo trvající,– na lokalizaci trombózy (distální – proximální)- zda byla flebotrombóza komplikována plicní embolizací,– zda je přítomna hereditární trombofilie,– na určení, zda jde o prvou, nebo opakovanou trombotickou příhodu,– u idiopatické trombózy (nejasná příčina vzniku) je vyšší riziko rekurence, současně také je nutno myslet na možnou přítomnost maligního, dosud okultně probíhajícího onemocnění.

Vysazení perorálních antikoagulancií: pokud je warfarin vysazen náhle, normalizace hodnoty INR nastává asi po 4 dnech. Období následující po vysazení antikoagulancií je považováno za rizikové pro zvýšenou možnost rekurence trombózy. Proto se snažíme vysazovat antivitamín K postupně. Důvodem jsou spíše klinické zkušenosti a teoretický předpoklad. Studie porovnávající náhlé přerušení léčby proti pozvolnému vysazení antikoagulační terapie však našly zvýšené markery hyperkoagulability u obou postupů (rychlého i pomalého vysazení), stav nekoreloval s případnými tromboembolickými projevy.

Indikace antikoagulační terapie warfarinem: především v primární či sekundární prevenci tromboembolické nemoci (TEN), v prevenci systémové embolizace u nemocných s mechanickými chlopenními protézami, při fibrilaci síní (zejména na podkladě mitrální chlopenní vady) a v období před a po plánované kardioverzi, v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční u některých vybraných stavů (tromby levého srdce či při přítomnosti spontánního echokontrastu u nemocných s dysfunkcí levé komory). Warfarin nemá být užit při akutní trombóze v monoterapii, účinnější je heparin a fibrinolytikum. Stejně tak nemá být nasazován bez iniciálního podání heparinu (optimálně nízkomolekulárního). Perorálně účinná antikoagulancia jsou v dnešní době stále častěji podávána v široké škále indikací. Nicméně řada lékařů warfarinizaci nezahajuje z obav před komplikacemi, zejména u starších lidí (nicméně ti z antikoagulační léčby profitují nejvíce). Warfarin má daleko k představě o ideálním antikoagulanciu, a proto existuje snaha o vývoj nových, bezpečnějších léků, které by warfarin mohly v budoucnu nahradit(3, 4, 5).

Alternativy kumarinových derivátů

Vývoj nových přípravků by se měl přiblížit definici ideálního antikoagulans, které je možno podávat perorálně, jedenkrát nebo nejvýše dvakrát denně, s předpověditelným účinkem bez nutnosti monitorace, s minimálními nežádoucími účinky, bez významných interakcí a s možností ukončení antikoagulačního efektu podáním antidota – to vše za přijatelnou cenu. Možnou alternativou kumarinů jsou nízkomolekulární hepariny (low molecular weight heparin – LMWH), které je možno podávat i ambulantně, nicméně k dlouhodobé terapii nejsou výhodné.

V praxi je aplikujeme například během gravidity v indikaci prevence i léčby žilní trombózy, preferujeme je i po flebotrombóze u onkologických pacientů. Léčba nízkomolekulárními hepariny je ve srovnání s warfarinem výrazně nákladnější. Jako analoga pentasacharidové složky heparinu byly vyvinuty pentasacharidy – nepřímé inhibitory X. koagulačního faktoru. Jejich reprezentanty jsou fondaparinux (již registrovaný pod názvem Arixtra) a idraparinux, který je ve fázi klinického zkoušení.

Fondaparinux je nepřímým inhibitorem X. koagulačního faktoru (váže se a aktivuje antitrombin), neovlivňuje však trombin. Po podkožním podání má vynikající biologickou dostupnost, neváže se na bílkoviny plazmy, je vylučován ledvinami, má dlouhý poločas účinku (17 h), což umožňuje podávání jedenkrát denně. Efekt je předvídatelný, dávka nemusí být adjustována na hmotnost a není nutné monitorovat efekt.

Výhodou je nízký výskyt lékových interakcí, nevýhodou je nutnost podkožní aplikace. Na rozdíl od heparinu se fondaparinux neváže na destičkový faktor 4 (PF4), takže nevyvolává trombocytopenii. Efektivita fondaparinuxu byla posouzena v klinických studiích na více než 7000 nemocných v prevenci TEN. V ortopedických indikacích dosáhl 50% snížení relativního rizika ve srovnání s nízkomolekulárním heparinem. Jeho indikace je schválena i pro léčbu akutních flebotrombóz a plicních embolizací. Jde o nesporně kvalitní antikoagulans, nicméně vzhledem k parenterální aplikaci a zejména pro vysokou cenu o něm lze jen těžko uvažovat jako o náhradě warfarinu.(6, 7)

Mezi nepřímé inhibitory X. koagulačního faktoru patří také idraparinux. Jde o další pentasacharid s podobnými vlastnostmi. Od fondaparinuxu ho odlišuje ještě delší poločas (130 h), který umožňuje aplikaci jedenkrát týdně. Studie II. fáze v léčbě flebotrombóz prokázaly jeho účinnost, nyní probíhají studie III. fáze klinického zkoušení v indikacích prevence tromboembolismu u fibrilace síní a dlouhodobé aplikace po tromboembolické příhodě. Je aplikován též podkožně, ale vzhledem k délce poločasu je spíše než fondaparinux možným kandidátem na dlouhodobou antikoagulační léčbu. Zásadní výhradou proti antikoagulačnímu léku s déle než týden trvajícím účinkem může být neznalost jeho účinného antidota.

Na rozdíl od parenterálně podávaných pentasacharidů jsou vyvíjeny i přímé orální inhibitory X. koagulačního faktoru. Jedním z nich je razaxaban, který je dostupný po perorálním podání. Jde o malou molekulu, rychle absorbovanou, s poločasem asi 12 hodin. Razaxaban je vylučován převážně žlučí. Testován byl v prevenci TEN po náhradě kolenního kloubu (ve srovnání s enoxaparinem), přičemž efekt byl závislý na výši dávky (4 testované dávky – 25, 50, 75 a 100 mg dvakrát denně) a byl v prevenci lepší proti enoxaparinu, nicméně nevýhodou byl vyšší výskyt krvácení při dávce 50 mg a vyšší.

Podobnou substancí s vylepšenými farmakokinetickými vlastnostmi je substance pod kódovým označením BMS-562247, která je v současnosti zkoušena v preventivních ortopedických indikacích. Dalším přímým inhibitorem X. koagulačního faktoru je orálně aktivní BAY 59–7939, u kterého byly ukončeny studie 2. fáze klinického zkoušení, které stanovovaly optimální účinnou dávku. Testován je též v ortopedických indikacích a v léčbě akutní flebotrombózy, výsledky jsou povzbudivé. BAY 59–7939 se rychle absorbuje, má poločas přibližně 5 hodin a je metabolizován játry. Velmi slibnou skupinou jsou přímé trombinové inhibitory. Jejich výhodou oproti nepřímým trombinovým inhibitorům je dobrá předvídatelnost působení bez nutnosti monitorace, nevážou destičkový faktor 4 (PF4 – uvolňovaný trombocyty v trombu) a inaktivují jak cirkulující, tak i fibrinem vázaný trombin.

Mezi přímé trombinové (IIa) inhibitory, již zavedené do klinické praxe, patří přípravky k parenterálnímu podání – lepirudin, desirudin, bivalirudin a argatroban. Díky vyšší ceně a nutnosti parenterální aplikace mají omezené indikace použití: prakticky jsou užívány pouze při heparinem indukované trombocytopenii (HIT). Daleko zajímavější skupinou jsou perorálně aktivní přímé trombinové inhibitory – ximelagatran, argatroban a dabigatran.

Ximelagatran je proléčivo metabolizující se v organismu na melagatran, který se reverzibilně váže na aktivní vazebné místo trombinu. Melagatran dosahuje rychle maximálních koncentrace, jeho poločas je 3–5 hodin, proto je podáván dvakrát denně. Nevykazuje interakce s ostatními léky ani potravinami. Pro všechny tyto vlastnosti nemusí být jeho účinek monitorován -antikoagulační vliv je dobře předpověditelný. Tento lék byl extenzívně, po dobu několika let, studován v klinických studiích II. a III. fáze zkoušení (zejména ve studiích řady THRIVE a SPORTIF). Program THRIVE zkoumal efekt ximelagatranu na akutní trombózu končetin (v porovnání s enoxaparinem) a jeho vliv na prevenci recidivy trombóz po ukončení obvyklé 6měsíční antikoagulační medikace. SPORTIF prověřovala preventivní vliv ximelagatranu (oproti warfarinu) na prevenci tromboembolických komplikací u nemocných s fibrilací síní. Ximelagatran v žádné z těchto studií nevykázal lepší efekt oproti porovnávanému „standardnímu“ léku (tj. warfarinu či LMWH), ale výhoda orální aplikace bez nutnosti monitorace ho favorizovala.

Tato výhoda zejména při nutnosti dlouhodobé aplikace jak v indikaci potrombotického syndromu, tak u nemocných s fibrilací síní byla neocenitelná. Ximelagatran byl proto vážným kandidátem na alternativu jediného dnes užívaného perorálního antikoagulans -warfarinu. Nicméně data o bezpečnosti jeho aplikace ukazovala, že u části nemocných léčených ximelagatranem (6–10 %) dochází po určité době (1–4 měsíce od začátku aplikace) k elevaci jaterních aminotransferáz (zejména alaninaminotransferázy – ALT). Tyto příhody byly v drtivé většině asymptomatické a hodnoty jaterních testů se u většiny nemocných normalizovaly po několika týdnech i bez přerušení medikace. Nicméně došlo i ke 3 případům úmrtí na jaterní selhání, a proto byl výzkumný program s ximelagatranem firmou AstraZeneca definitivně přerušen a naděje, že ximelagatran v budoucnosti nahradí warfarin, se nenaplnily.

Dabigatran etoxilát je dalším přímým orálním trombinovým inhibitorem, u kterého byly ukončeny studie prevence TEN po operacích kolenního a kyčelního kloubu s různými dávkami – 100, 300, 450 mg denně, v porovnání s 40 mg enoxaparinu. Vyšší dávky byly účinnější, ale zvýšily riziko krvácení. Maximální koncentrace dosahuje dabigatran 2 hodiny po podání, jeho poločas je přibližně 15 hodin a je vylučován především ledvinami. Bohužel ani dabigatran zatím není k dispozici pro klinické užití.(8, 9, 10, 11)

Závěr

Máme k dispozici mnoho dat, které potvrdily, že dlouhodobá antikoagulační terapie je účinná v prevenci rekurence žilní tromboembolické nemoci i v prevenci systémové arteriální embolizace u řady stavů. Nicméně strach z krvácivých komplikací této léčby způsobuje, že mnoho pacientů není léčeno – zejména jde o nemocné nad 80 let věku. Přitom tito nemocní, např. s chronickou fibrilací síní, mají právě z antikoagulační léčby největší prospěch.

Warfarin vzhledem ke svému úzkému terapeutickému oknu při řadě lékových a potravinových interakcí jistě není ideálním antikoagulačním lékem, ale v současnosti nemáme lepší. Proto je pečlivé monitorování a udržování protrombinového času v terapeutických mezích jedinou možnou alternativou prevence tromboembolické nemoci u všech nemocných indikovaných k této léčbě.

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.e-mail: dkare@lf1.cuni.cz prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, II. interní klinika kardiologie a angiologie

