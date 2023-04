Dlouhodobá domácí oxygenoterapie

SOUHRN: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je civilizační onemocnění, na které umírá ročně na celém světě asi 3 mil. lidí. CHOPN je 4. nejčastější příčinou smrti mezi nemocemi v celosvětovém měřítku, se stoupající tendencí. WHO předpovídá, že v roce 2020 se nemoc dostane v tomto žebříčku na 3. místo, podle WHO trpí CHOPN 1 % populace a riziko vzplanutí tohoto onemocnění je u 15–20 % kuřáků. Na Slovensku trpí chorobou přibližně 8–16 % lidí ve věku nad 40 let. Domácí oxygenoterapie je jednou ze život zachraňující léčby u pacientů s CHOPN.

SUMMARY: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease of civilization, of which die each year worldwide, about 3 million people. COPD is the fourth leading cause of death among diseases in the world with an increasing trend. The WHO predicts that by 2020 the disease will receive this ranking for the third place, according to the WHO suffers from COPD and 1% of the population risk of disease outbreak in the 15–20% of smokers. In Slovakia is suffering approximately 8–16% of people aged over 40 years. Home oxygen therapy is one of the life-saving therapy for patients with COPD.

Key words: COPD, long-term home oxygen therapy, oxygen

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří mezi hlavní příčiny morbidity a mortality na celém světě, čímž narůstá ekonomická a sociální zátěž. Pacientům je často poskytována profesionální zdravotní péče v domácím prostředí, zejména oxygenoterapie. Mezi onemocnění vyžadující dlouhodobou domácí oxygenoterapii můžeme zařadit např. CHOPN, cystickou fibrózu, bronchiektazii a kyfoskoliózu.

Kyslík pravděpodobně objevili nezávisle na sobě dva badatelé – v roce 1773 to byl švédský chemik Carl Wilhelm Scheele a 1. dubna 1774 zaznamenal objev Joseph Priestley. V roce 1798 popsal použití kyslíku v knize Léčebné používání umělého vzduchu Thomas Beddoes. V roce 1868 byl kyslík poprvé použit při podávaní anestezie při dentálním výkonu (Paulovič, 1999, s. 13).

V roce 1919 John S. Haldane popsal použití kyslíku při otravách chlorovým plynem v první světové válce. V roce 1920 Leonard Hill vyvinul kyslíkový stan, který později s menšími úpravami používal Alvan Barach při léčbě bakteriálních pneumonií. Gotes a Gildon podávali v Británii kyslík z tlakových láhví a popsali zlepšení saturace krve kyslíkem. V roce 1955 bylo ve Walesu léčeno kyslíkem z tlakových láhví již 860 pacientů (Erban, 2004, s. 8–9).

Moderní éra dlouhodobé kyslíkové terapie začala v roce 1968 v Denveru, kde Neff a Petty prokázali u dvaceti pacientů zlepšení metabolických funkcí a následné zlepšení přežívání po osmnáctiměsíčním podávání kyslíku.

Až v 60. letech 20. století umožnil kapalný kyslík zavedení ambulantní oxygenoterapie s využitím přenosných zdrojů. V 70. letech se objevily první koncentrátory kyslíku pracující buď na principu semipermeabilní membrány, nebo na principu molekulárního síta (Erban, 2004, s. 18).

Chronická obstrukční plicní nemoc

CHOPN je obstrukční onemocnění dýchacích cest způsobené chronickou bronchitidou nebo plicním emfyzémem.

CHOPN je souborem nemocí, jejichž společným rysem je pomalá progredující ireverzibilní obstrukce dýchacích cest charakterizovaná obstrukční ventilační poruchou. Obstrukce je způsobena kombinovaným postižením dýchacích cest a ztrátou plicní elasticity, která je vyvolána enzymatickou destrukcí plicního parenchymu.

CHOPN je onemocnění charakterizované zhoršením proudění vzduchu dýchacími cestami, které je způsobeno jejich zúžením neboli obstrukcí. Obstrukce dýchacích cest není úplně reverzibilní, má obvykle progresivní charakter a je spojena se zánětlivou reakcí plic na škodlivé částice nebo plyny v okolním vzduchu.

Epidemiologie: CHOPN odráží kouření. „Jasný důkaz genetických faktorů se najde jen u malé části bělochů s nedostatkem alfa 1-antitrypsinu.“ (Riedel, 2000, s. 62) CHOPN má i své sociální důsledky, jakými jsou pracovní neschopnost a předčasné úmrtí. Kvalita života je u CHOPN výrazně snížená zejména v oblasti tělesné aktivity. Chronická dušnost i dušnost akutně zhoršená vzájemně vedou k omezení všech aktivit, k depresím, a uzavírají nemocného do bludného kruhu.

Diagnostika: U pacientů s CHOPN je pro prognózu pacienta důležitá včasná a přesná diagnóza. Významným prvkem v diagnostickém postupu CHOPN je anamnéza. Při odebírání anamnézy u nového pacienta se známou nebo předpokládanou diagnózou CHOPN je potřeba zhodnotit kromě expozice rizikovým faktorům také předcházející onemocnění v anamnéze, jako je např. astma, alergie, sinusitida, nosní polypy, respirační infekce v dětství, nebo jiná respirační onemocnění, charakter rozvoje symptomů, anamnézu exacerbací nebo předcházejících hospitalizací v důsledku respiračního onemocnění, přítomnost přidružených onemocnění.

Další krok diagnostiky CHOPN spočívá ve fyzikálním vyšetření pacienta – projevy obstrukce v respiračním systému, projevy cor pulmonale a zhodnocení klinických projevů onemocnění. Vyšetřovací metody jsou rtg vyšetření, CT s vysokou rozlišovací schopností, spirometrické vyšetření a vyšetření krevních plynů.

Polysomnografické vyšetření (kompletní nebo pulzoxymetrické) se u CHOPN indikuje při předpokládané koexistenci syndromu spánkové apnoe.

Speciální vyšetření:

* vyšetření plicní poddajnosti a plicního retrakčního tlaku prostřednictvím ezofageální sondy (má význam při určovaní elastických vlastností plic),

* ergometrická vyšetření s ventilací nebo se sledováním krevního tlaku a EKG (pomáhají především při hodnocení pracovní způsobilosti),

* vyšetření maximálních inspiračních a exspiračních tlaků,

* myografie při hodnocení únavy dýchacího svalstva.

Léčba: Terapie spočívá zejména v zanechání kouření, dále se podávají bronchodilatancia, kortikoidy, mukolytika, respirační stimulancia, rehabilitace, dlouhodobá domácí oxygenoterapie.

Cílem léčby CHOPN je úprava klinických symptomů a kvality života, redukce poklesu funkce plic, prevence a léčba komplikací, zlepšení přežívání při dobré kvalitě života a žádné nebo minimální nepříznivé účinky léků.

Cystická fibróza

„Cystická fibróza je vrozená, dědičně přenášená generalizovaná dysfunkce exokrinních žláz, projevující se klinicky chronickým plicním onemocněním, insuficiencí vnější sekrece pankreatu a vysokou koncentrací elektrolytů v potu.“ (Anděl, 2001, s. 138)

Diagnostika: Základem diagnózy jsou laboratorní vyšetření, zobrazovací metody (CT, sonografie), funkční vyšetření plic a genetická molekulární analýza.

Léčba: Podávají se antibiotika, mukolytika, bronchodilatancia, protizánětlivá léčba, dechová rehabilitace, pankreatická substituce, suplementace vitaminů, hepatoprotektivní léčba, dietetická léčba, chirurgická léčba, transplantace plic, dlouhodobá domácí oxygenoterapie, inzulinoterapie.

Bronchiektazie

„Bronchiektazie je definována jako nezvratné abnormální rozšíření bronchů.“ (Anděl, 2001, s. 136)

Dělení:

1. Vrozená – provází vzácná onemocnění, jako jsou Williamsův-Campbellův syndrom (při chybění bronchiálních chrupavek), tracheobronchomegalie – Mounierův-Kuhnův syndrom (při difuzní dilataci průdušnice a průdušek), Kartagenerův syndrom (podkladem tohoto autosomálně recesivního onemocnění je dyskineze, která je také příčinou infertility), cystická fibróza a Turpinův syndrom.

2. Získaná – po infekcích (tuberkulóza), při alergické bronchopulmonální aspergilóze.

Klinický obraz: Bronchiektazie může být asymptomatická, může se projevit recidivující bronchopneumonií s expektorací hlenohnisavého sputa, někdy i s příměsí krve. V pokročilých s

tadiích může být bronchiektazie příčinou amyloidózy.

Léčba: Při důkazu izolované jednostranné klinicky závažné bronchiektazie se volí resekce, kdy se rozšířená oblast průdušek s okolní plicní tkání odstraní. Jinak konzervativní postup (polohová drenáž, antibiotická léčba).



Dlouhodobá oxygenoterapie

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) je definována jako léčba, při které se do vdechovaného vzduchu přidává kyslík s průtokem 3 l/min tak, aby koncentrace kyslíku ve vdechované směsi byla přibližně 30%. Jako zdroj se nejčastěji používá koncentrátor kyslíku, který je vybaven zvlhčovačem, rozvodovými hadicemi, které umožňují instalaci koncentrátoru v domácích podmínkách, a nosním katétrem nebo kyslíkovými brýlemi (Rozborilová, 2007, s. 10).

K DDOT jsou využívány čtyři systémy dodávající kyslík:

1. Stlačený kyslík: Do roku 1990 používali pacienti kyslík z kyslíkových láhví pomocí nosních katétrů. Tento systém byl však náročný na výměnu a plnění láhví, na dodávku do domácnosti a vyžadoval přísná bezpečnostní opatření pro riziko výbuchu. Tento systém v současnosti není pro DDOT vhodný (Paulovič, 1999, s. 14).

2. Kapalný kyslík: Každý systém kapalného kyslíku pro využití v DDOT má základní – nepohyblivý – kontejner, tzv. tank, který je doplněn přenosným kontejnerem, tzv. stollerem. Kontejner má kontrolku průtoku a plnicí jednotku, která slouží pro přenosný kontejner. Výhodou je, že uskladní velký objem 100% kyslíku v malém objemu a malé přenosné kontejnery umožní pohyb pacienta mimo domov. Nevýhodou jsou náklady na provoz, které jsou velké pro vysokou cenu samotného systému a nutnost nákupu speciálních aut a cisteren na doplňování kyslíku. Je potřeba připočítat i cenu lidské práce spojené s provozem. Domácí kontejner se plní každých čtrnáct dní (Erban, 2004, s. 22).

3. Koncentrátory kyslíku: Používají se od roku 1974 a v současné době jsou nejjednodušším a nejlevnějším systémem. Koncentrátory pracují na principu molekulárního síta – oddělí atmosférický dusík od kyslíku na základě velikosti jejich molekul. Koncentrátory jsou vybaveny prachovým filtrem, filtrem HEPA, který zachytává částečky velikosti bakterií a zvlhčovačem. Pohyb po bytě je možný, protože koncentrátor má 8metrovou přívodní hadici. Přístroj je závislý na elektrickém zdroji. Tento přístroj je přenosný a při jízdě autem jej lze napojit na automobilovou baterii. Náklady na údržbu jsou nízké a tyto koncentrátory jsou na vysoké technické úrovni s nízkou váhou. Jsou vysoce účinné a poskytují téměř čistý kyslík.

4. Přenosné systémy kyslíku: Jsou to buď lehké kovové tlakové nádoby, které mají kapacitu kyslíku na dvě hodiny, nebo přenosné kontejnery s kapalným kyslíkem, s kapacitou inhalace kyslíku na osm až devět hodin (Erban, 2004, s. 24).

