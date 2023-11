Dlouhodobé sledování srdce lépe odhalí příčiny mrtvice

Nepravidelnost rytmu vede k tvorbě sraženin, jež ucpou cévy v mozku. Pokud se příčina odhalí, lze zahájit léčbu a opakování mrtvice předejít. Výsledky studie zveřejnil časopis The New England Journal of Medicine.

„Přístroj účinněji pomáhá odhalit fibrilaci síní u pacientů po mozkové příhodě z neurčených příčin než standardní metody. To umožňuje výrazně lépe zacílit péči o tyto pacienty, a tak zabránit opakování cévní mozkové příhody až v 70 procentech případů,“ řekl ČTK přednosta první interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc profesor Miloš Táborský.

Standardními metodami, jako EKG, tzv. Holterovo monitorování či ultrazvukové vyšetření srdce může podle něj projít onemocnění bez povšimnutí právě z důvodu časových prodlev. Českým pacientům je navíc od května k dispozici nejmodernější verze přístroje. Namísto dřívějšího vytváření podkožní kapsy se implantuje jen jednoduchým vpichem.

Uvolnění krevní sraženiny v cévním systému a následné ucpání mozkové cévy je jednou z častých příčin cévních mozkových příhod, lidově zvaných mrtvice. Ta často vede k dlouhodobé invaliditě či úmrtí. U pacientů s fibrilací síní, kdy je rytmus síní velmi rychlý a nepravidelný, je riziko ,rtvice pětkrát vyšší. V Česku každý rok postihne 29.000 lidí, z nich u 30 procent jde o příhodu z dosud neurčené příčiny. „Právě u těchto pacientů může monitor srdce výrazně pomoci příčinu odhalit a bezprostředně zahájit nejvhodnější léčbu,“ ocenil profesor.

Ve studii Crystal byly porovnány výsledky sledování fibrilace síní u pacientů s mozkovou příhodou bez dosud určené příčiny. Od června 2009 do dubna 2012 se jí účastnilo 441 pacientů v 55 zdravotnických zařízeních v Evropě, Kanadě a USA. Cílem bylo odhalit fibrilaci síní v průběhu šesti měsíců po prodělané mozkové příhodě. Studie potvrdila, že včasné odhalení arytmie a zahájení protisrážlivé léčby sníží počet cévních mozkových příhod v souvislosti s fibrilací síní až o 70 procent.