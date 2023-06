DLS při užití drog a alkoholu

Dělení a klasifikace působení drog

1 – Drogy genuinní (morfinomimetika) Patří k nim heroin – předávkování se projeví euforií, hlubokou sedací až bezvědomím, bradyapnoí až apnoí, hypotenzí, bradykardií, miózou zornic až tzv. heroinovou plicí – vazokonstrikcí plicního řečiště a náhlou smrtí, morfin, kokain - předávkování se projeví excitací, úzkostí až agresivitou, opakovanými křečemi, bezvědomím, vznikem maligní dysrytmie s komorovou fibrilací, rychlým vzestupem tělesné teploty, šokem, multiorgánovou dysfunkcí a rozvojem diseminované intravaskulární koagulopatie, marihuana – cannabis - předávkování se projeví euforií, halucinacemi, výpadky paměti, paranoidními bludy, třesem, tachykardií, hypotenzí, dušností, břišními kolikami až selháním ledvin a hašiš.

2 – Drogy vyrobené (halucinogeny) Zastupuje je pervitin, extáze, creck, speed, ice. Působí budivě na centrální nervový systém, navozují euforii až neklid, tachykardii, hypertenzi, hyperventilaci i možnost vzniku maligní dysrytmie, křečových stavů, rozsáhlého nitrolebního krvácení, následkem je dehydratace, vyčerpání, hypoglykémie, metabolická acidóza, selhání jater a ledvin.

3 – Organická rozpouštědla (toluen, xylen a trichlóretylén) Inhalace těchto látek vede k útlumu centrálního nervového systému až bezvědomí, navozuje stav euforii a obraz mírné opilosti. Rychle nastupuje cefalea, nauzea a zvracení, slabost až bezvědomí.

4 – Alkohol Patří mezi psychotropní látky, které působí hlavně na zlepšování nálady. Půl promile značí ústup pocitu úzkosti, zlepšuje náladu, uklidňuje, 1 – 1,5 promile znamená ztrátu zábran, mnohomluvnost a ztrátu svalové souhry, 2 –3 promile těžkou opilost s poruchami hybnosti a 3 – 4 promile těžkou intoxikaci s bezvědomím a rizikem úmrtí.

5 – Zneužívaná léčiva – benzodiazepiny Nejčastěji Rohypnol, Diazepam a Oxazepam.

Kazuistika

Koncem února loňského roku, 14 minut po půlnoci, volala na tísňovou linku 155 matka, která našla svého syna ležet v chodbě panelového domu. Byl podchlazený, pozvracený, dýchal spontánně, reagoval jen na bolestivé podněty. Podle údajů získaných od matky byl opilý a asi i zdrogovaný. Na pokyn dispečerky mu matka vyčistila dutinu ústní od zbytků zvratků, uložila jej do stabilizované polohy na boku a přikryla kabátem. Do příjezdu posádky ZZS sledovala vitální funkce – stav dýchání a vědomí. Při příjezdu posádky na místo byl pacient ve stabilizované poloze na boku, somnolentní, se zachováním spontánní ventilace, nekomunikující, zornice mydriatické. Akce srdeční byla 100/min., krevní tlak 140/70 torr, Glasgow score 4–4–6. Posádka provedla zajištění dýchacích cest ústním vzduchovodem, zajištění žilní linky s infúzí fyziologického roztoku 500 ml, podání kyslíku polomaskou 4 litry za minutu a monitoraci srdeční akce, poté byl pacient transportován na ARO nemocnice, kde byl předán v 1.05 hodin s diagnózou intoxikace alkoholem a suspektní intoxikace marihuanou dle anamnézy. Postup dispečerky při přijímání tísňové výzvy, zahájení DLS a uplatnění postupu telefonicky asistované laické první pomoci v tomto případě. V 0.13 hod. příjem tísňové výzvy: Rozhovor dispečerky s volající:

Dispečerka: Záchranná služba Domažlice, dobrý večer … Volající: Haló! Potřebuji okamžitě záchranku do (následuje název města), našla jsem syna ležet na chodbě … je pozvracený a nehýbá se … Disp: Dýchá? Je při vědomí? Vol: Já nevím, on leží na chodbě venku a já volám z bytu … Disp: Vy jste tam sama? Nemůže Vám někdo pomoci? Vol: Ne, jsem tu sama … Disp: Dobře, řekněte mi, kde přesně bydlíte a jak se jmenujete … Vol: Nováková, bydlíme u zastávky autobusu, je hned první od Domažlic, tam se hned jde do té chodby … Disp: Okamžitě k vám posílám záchranku.

Nezavěšujte a jděte se podívat, jestli syn dýchá, štípněte ho do ušního lalůčku a zjistěte, jestli se nějak pohnul, pak se vraťte k telefonu a já vám řeknu, co dál … Dispečerka v tuto chvíli oznamuje radiostanicí výjezd posádce rychlé lékařské pomoci, čas 00.14 hodin, vrací se zpět k hovoru.

Disp: Haló, slyšíte mě? Vol: Ano, jsem tady, on tam leží, je pozvracený a studený, ale dýchá. Když jsem ho štípla, tak se po mně jakoby ohnal a asi chtěl něco říct, ale je opilý, asi byl zas s kamarády v hospodě, oni tam prý chodí i fetovat … Disp: Dobře, tak se teď k němu vraťte, musíte mu vyčistit ústa od zvratků, třeba kapesníkem, ale nejdřív ho zkuste otočit na bok, pak ho přikryjte a stále sledujte, jestli dýchá. Pokud by se stav zhoršil, okamžitě mi zavolejte a já vám řeknu, co dál. Záchranka je už na cestě. Rozumíte mi? Vol: Ano, rozumím, tak vám děkuju, a kdyby to bylo horší, tak zase zavolám …

Dispečerka ukončila hovor s volající v 00.19 hodin. O deset minut později dorazila na místo posádka ZZS. V tomto případě dokázala volající spolupracovat s dispečerkou a správně poskytla laickou první pomoc.

O autorovi: Danuše Pauerová (zdzs.domazlice@centrum.cz), ZDZS, Domažlice