DM 2. typu a laparoskopická adjustabilní bandáž žaludku

SUMMARY

Laparoscopic adjustable gastric banding is a surgical treatment of obesity in cases where conservative treatment failed. This method brings quality to patients’ life and most of the patients are able to maintain their weight.

Při BMI nad 35 stoupá riziko vzniku diabetu mellitu více než 10krát. Pokud by se podařilo snížit váhu každého jedince v populaci pod tuto rizikovou hranici, snížil by se výskyt diabetu u žen o 77, u mužů o 64 procent. Základem správné kompenzace DM a prevence pozdních komplikací je především u diabetiků 2. typu redukce hmotnosti. Kromě konzervativní terapie a farmakoterapie je jednou z možností bariatrie (chirurgická léčba obezity).





Jednou z nejpoužívanějších restrikčních metod bariatrie je laparoskopická adjustabilní (regulovatelná) bandáž žaludku. Jde o stažení horní části žaludku silikonovým kroužkem, na jehož vnitřní straně je balonek. Objem balonku lze regulovat pomocí adjustační komůrky v podkoží, která je spojena s balonkem plastovou hadičkou. Míra „přiškrcení“ žaludku závisí na objemu balonku. Ke správné indikaci pacienta k výkonu slouží soubor vyšetření, tzv. kolečko, které pacient musí absolvovat. V praxi to znamená, že o pacienta pečuje multidisciplinární tým specialistů (obezitolog, psycholog, bariatrický chirurg, nutriční terapeut, diabetolog, případně další). „Kolečko“ slouží k tomu, aby byl nemocný co nejpodrobněji edukován. Umožní mu to, aby na základě získaných informací vše zvážil a rozhodl se. Laparoskopická adjustabilní bandáž žaludku není doporučována všem obézním pacientům.

Vhodnými adepty jsou pacienti ve věku 18–60 let, s BMI>40 nebo >35 s přítomností některé z komplikací obezity (nejčastěji DM 2. typu či metabolický syndrom), u nichž selhala konzervativní terapie. Nevhodnými kandidáty jsou pacienti, kteří od operace očekávají nereálné cíle, nejsou schopni dodržovat dietní opatření, změnit jídelní chování a docházet na pravidelné kontroly. K hlavním kontraindikacím patří psychické poruchy, drogová závislost, mentální retardace, poruchy jídelního chování (bulimie, anorexie), gravidita a hormonálně podmíněná obezita. U diabetiků je důležitá uspokojivá kompenzace diabetu před, při a po operaci.

Další předoperační, peroperační a bezprostřední pooperační péče se neliší od jiných laparoskopických výkonů. Během týdne je pacient propuštěn do domácího ošetření. Do 10 dnů odstraníme stehy a pacient dochází k pravidelným kontrolám. V dlouhodobé pooperační péči je u nich specifická tzv. adjustace (dofouknutí nebo ubrání tekutiny v balonku). Je provedena v odstupu několika měsíců v bariatrické ambulanci, po pečlivém zhodnocení všech faktorů ovlivňujících redukci hmotnosti.

KAZUISTIKA

Pacientka (54 let), předoperační vyšetření 26. ledna 2005. RA: obezita v rodině. OA: DM 2. typu na kombinované terapii PAD a inzulin, hypertenze, hyperurikemie, primární hypotyreóza, astma bronchiale. FA: Humalog 12–7–6 j., Humulin N 60–0–12 j., Amaryl 2 mg 2–0–0, Milurit 100 mg 1krát 1, Euthyrox 150 mikrog 1krát 1, Febira 200 mg 1krát 1, Detralex 20 mg 10–1. NO: Obezita léčena 4 roky v diabetologické ambulanci, doporučena bariatrická operace. Sibutramin nezkoušela, Orlistat s redukcí 5 kg, pak jojo efekt.

Objektivně: váha 131,4 kg, výška 165 cm, BMI 48,6. Laboratoř: glykemie 13,7 mmol/l, glykovaný hemoglobin 6,2 %, močovina 7,2 mmol/l, cholesterol 4,46 mmol/l, HDL cholesterol 0,85 mmol/l, LDL cholesterol 1,79 mmol/l, triacylglyceroly 4,04 mmol/ l, C-peptid 3,4 mikrog/l. KO v normě. Doporučeno: psychologické, nutriční vyšetření, pneumologické předoperační vyšetření, rtg srdce a plic, odeslána k bariatrickému chirurgovi.

Pacientka operována 15. 3. 2005. Kontroly první rok v 2–3měsíčních intervalech, dále 1–2krát ročně. Nyní pacientka váží 94 kg (redukce za 1,5 roku 37 kg), užívá Glimepirid 2 mg 1krát 1, inzulin vysazen, Euthyrox 125 mikrog 1krát 1, Atoris 20 mg 1krát 1, Milurit 100 mg 1krát 1, Furon 40 mg 1krát 12 tbl podle potřeby, Neurontin 300 mg 1–1–1, Xanidil 500 mg 1–0–1, redukce antiastmatik. Laboratoř 26. 5. 2006: glykemie 8,5 mmol/l, glykovaný hemoglobin 5,8 %. Absolvovala operaci kolena, která byla odložena pro obezitu, 3krát byla provedena adjustace. Hmotnost pacientky se stabilizovala na 94 kg. Diabetická dieta s denním příjmem sacharidů 125–150 g je vyhovující. Užívá vitaminy a vlákninu.

Závěr

Výhodou chirurgické léčby obezity není jen redukce hmotnosti, ale zejména udržení váhy. Po konzervativní léčbě dochází během několika let k recidivě obezity až u 80 % morbidně obézních. Po 5 letech si přes 3–4 pacientů udrží váhový úbytek vyšší než 60 % předoperační nadváhy. Dochází k významnému zlepšení přidružených onemocnění (do 6–12 měsíců po výkonu u 95 % k zásadnímu zlepšení komplikací kompenzace diabetu). Morbidně obézní pacient je rizikový, ale dlouhodobý účinek léčby a nízká morbidita i letalita chirurgických zákroků pro obezitu převažují nad riziky spojenými s neléčením.

Mgr. Alena Mottlová, Obezitologické centrum při II. Interní klinice FN u sv. Anny v Brně (alena.mottlova@fnusa.cz)