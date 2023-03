Doc. Maďar: Češi podceňují ochranu před klíšťovou encefalitidou

Ukázal to průzkum Gfk z loňského října. Nízká proočkovanost přispívá podle člena Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu docenta Rastislava Maďara k tomu, že Česko se dlouhodobě drží na prvním místě v Evropě ve výskytu této nákazy.

V roce 2015 onemocnělo klíšťovou encefalitidou 351 obyvatel Česka, hlášena byla i dvě úmrtí. Velmi suché a teplé počasí v předchozích dvou letech způsobilo nižší aktivitu klíšťat, což se odráží v meziročních poklesech – v roce 2014 bylo hlášeno 410 případů, rok předtím 625.

Přestože se nejvíc případů onemocnění, v roce 2015 přes 30 procent, objevuje u lidí nad 55 let věku, chrání se starší věkové skupiny očkováním nejméně. Ve věku od 55 do 64 let je očkováno jen 15 procent lidí. Naopak nejvíc očkovaná je mládež od 18 do 24 let, podíl dosahuje 36 procent. O dosavadní prvenství tak přišla skupina od 0 do 17 let věku, proočkovanost je tam nyní 29 procent, ukázal průzkum.

K velkému počtu lidí, kteří se nedají přeočkovat, připomněl Maďar, že i když ochranný efekt základního očkování patří k nejvyšším z dostupných očkování, ochrana není celoživotní. „Proto je potřeba očkovací schéma dodržet a přeočkování absolvovat v doporučených intervalech,“ uvedl. Kritici přínos vakcinace zpochybňují, poukazují na možné vedlejší účinky a komplikace.

Na rozdíl od lymeské boreliózy přenášené rovněž klíšťaty, kterou způsobuje bakteriální infekce a dá se většinou léčit antibiotiky, u klíšťové encefalitidy specifická léčba není. Lze jen tlumit příznaky.

V minulosti hrozila nákaza hlavně v jižních Čechách a v Jeseníkách, v průběhu let se ohniska nákazy rozšířila do všech regionů ČR. Loni nejvíc případů klíšťové encefalitidy bylo v krajích Jihočeském (66), Vysočina (45) a Středočeském (36), nejméně v Libereckém (9) a Královéhradeckém (7).

Nejvyšší proočkovanost byla na jihu Čech (35 procent) a v Praze (33 procent). Ohniska nákazy se rozšiřují v celém světě, jen v Evropě je virus klíšťové encefalitidy ve 27 zemích.

Očkování je doporučeno v chladných měsících roku, ještě před nástupem klíšťové sezóny. V případě potřeby se dá očkovat celý rok. Na očkování přispívají letos všechny zdravotní pojišťovny.