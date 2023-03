Dopravní polytrauma v těhotenství

V souvislosti s těmito trendy však bohužel také přibývá závažných dopravních polytraumat těhotných žen – na dopravní nehody připadá 70 % všech těžkých úrazů během těhotenství. Přímým poraněním je ohrožena jak zvětšená děloha, tak i samotný plod. Při úrazu těhotné ženy jsou tak ohroženy dva životy – nastávající matky i jejího dosud nenarozeného dítěte. Nejzávažnější příčinou polytraumat u našich těhotných je nepřipoutání se ve vozidle! Důsledky bývají tragické: nepřežije-li matka, nepřežije ani plod. Pokud těhotná žena havárii přežije, pak často za cenu závažných trvalých následků.

Mnoho těhotných žen nemá žádné vědomosti o správném použití bezpečnostních pásů nebo mají obavy z jejich použití. Bezpečnostní pásy nemohou garantovat úplnou ochranu před zraněním, ale mohou toto riziko významně zredukovat. Dokonce i zdánlivě malý náraz může totiž způsobit odloučení (abrupci) placenty se všemi jejími fatálními důsledky pro matku i plod. Tyto nehody jsou nejčastější příčinou ztráty plodu při dopravních kolizích. Pokud dojde k odloučení placenty, plod odumře a ženě hrozí vykrvácení. Abrupce placenty nastane v 1–5 % malých dopravních úrazů, ale ve 20–50 % těžkých havárií (riziko smrti těhotné ženy je v takovém případě 10%, riziko nitroděložní smrti plodu až 100%!). Riziko smrti plodu při havárii je u nepřipoutaných těhotných 2,8krát vyšší než u připoutaných.

Výskyt polytraumat těhotných žen je vzácný i v nejvytíženějších traumacentrech. Kriticky důležitý je organizovaný, týmový, interdisciplinární přístup (traumatolog, intenzivista, porodník). První prioritou je stabilizace a léčba stavu matky, až následně poté má být pozornost soustředěna na plod.

Důsledky polytraumat

S růstem těhotenství se riziko vyplývající z polytraumatu výrazně mění. V prvním trimestru, tedy v období organogeneze, existuje při nezbytné intenzivní diagnostice, resuscitaci a neodkladné léčbě nebezpečí poškození vývoje embrya a vzniku vývojových vad (noxou jsou medikamenty, ionizující záření, hypoxie).

Ve druhém trimestru již zvětšená děloha výrazně vystupuje z pánve a tupý náraz může způsobit kontuzi děložní stěny a odloučení (abrupci) placenty. Ve třetím trimestru může dojít i k ruptuře dělohy nebo k přímému poranění plodu, roste riziko nutnosti provedení urgentního císařského řezu – nejen pro záchranu života plodu, ale často i z důvodu vitální indikace matky v případech rychle se rozvíjející poruchy hemokoagulace (DIC).

Důsledky polytraumatu v graviditě mohou být okamžité – smrt matky (a v jejím důsledku i smrt plodu), abrupce placenty s následnou smrtí plodu z hypoxie nebo přímé poranění plodu (nejčastěji fraktura lebky).

V prvních 24 hodinách po úrazu se může stav gravidity dramaticky zhoršit, s nutností rychlého porodnického operačního řešení. Například hrozí spontánní potrat s následnou nezbytnou evakuací dutiny děložní. Krátkodobým důsledkem polytraumatu při abrupci placenty může být také rychle se rozvíjející diseminovaná intravaskulární koagulace, která může k záchraně života těhotné ženy indikovat urgentní císařský řez.

Dlouhodobými důsledky polytraumatu v graviditě mohou být posttraumatické deformity pánve a končetin, poškození kloubů, poruchy statiky páteře, ortopedické a neurologické komplikace, stejně jako psychologické důsledky ztráty dítěte nebo trvalé invalidizace, psychiatrické problémy (zaznamenali jsme například také tentamen suicidii) atd.

Dlouhodobými porodnickými důsledky -s ohledem na budoucí gravidity těchto většinou velmi mladých obětí dopravních kolizí – mohou být mimo jiné vážné poruchy fertility, rizikový průběh následné gravidity a zvyšující se počet ukončení dalších těhotenství per sectionem caesaream.

Během deseti let (1995–2004) jsme v našem Traumacentru – Úrazové nemocnici v Brně -ošetřili 13 žen se závažným dopravním poraněním v graviditě. Všechny přežily.

Čtyři typické kazuistiky

1. Dvacetiletá žena v 7. týdnu gravidity, autohavárie, spolujezdkyně, nepřipoutaná. Dominující poranění bylo kraniocerebrální (Injury Severity Score 17), provedena urgentní dekompresivní kraniotomie s evakuací subdurálního hematomu, následně provedena interrupce gravidity z genetické indikace pro možné poškození embrya při intenzivní resuscitaci, medikaci a rtg diagnostice.

2. Sedmnáctiletá žena v e 26. týdnu gravidity, autohavárie, spolujezdkyně, nepřipoutaná. Mnohočetná poranění hlavy, pánve, horních i dolních končetin (ISS 26). Současně abrupce placenty, mors foetus intrauterina a r ychle se rozvíjející diseminovaná intravaskulární koagulopatie. Z vitální indikace matky provedeno urgentní sectio caesarea a současně stabilizace pánve svorkou a osteosyntéza humeru a obou bérců.

3. Šestnáctiletá žena v 35. týdnu gravidity, autohavárie, spolujezdkyně, nepřipoutaná. Dominující traumata: kontuze mozku, ruptura jater, abrupce placenty, mors foetus intrauterina, rychle se rozvíjející DIC (ISS 25). Provedeno urgentní sectio caesarea z vitální indikace matky a sutura jater, za tři dny byla nutná neurochirurgická intervence – trepanace lebky a evakuace narůstajícího subdurálního hematomu. Pitva plodu navíc prokázala přímé poranění plodu – fraktury lebky a krvácení do mozku.

4. Dvacetiosmiletá chodkyně v 7. týdnu gravidity, sražená automobilem na přechodu pro chodce. Mnohočetné etážové fraktury horních i dolních končetin, komoce mozku, fraktury žeber (ISS 16). Provedena urgentní nitrodřeňová osteosyntéza bérce vlevo, zevní fixatér vpravo, cerkláž lokte. Následně interrupce gravidity z genetické indikace pro možné poškození embrya při intenzivní resuscitaci a medikaci po polytraumatu.

Za nezbytné považujeme následné dlouhodobé sledování dalšího osudu těchto v graviditě polytraumatizovaných žen i po propuštění z traumacentra. Výše uvedené mladé pacientky (v době polytraumatu měly 16, 17, 20 a 28 let) nás ledně porodily celkem pět donošených zdravých dětí. Dvakrát bylo těhotenství ukončeno per sectionem caesaream z ortopedické indikace (posttraumatické deformity pánve) a neurologické indikace (stav po urgentní kraniotomii), dvakrát porodily spontánně per vias naturales.

Z uvedených kazuistik však vyplývají závažná varování. Ženy nerespektovaly naše doporučení o nutnosti dočasné kontracepce a znovu otěhotněly nedoléčené (hlava, pánev, končetiny) v průměru za 3 měsíce (2–4 měsíce) po těžkém dopravním polytraumatu, při kterém přišly o dítě! Z toho plyne malá účinnost verbálního i písemného poučení při propuštění z traumacentra. Důsledky byly zřejmé: rizikový a komplikovaný průběh následné gravidity, vysoký počet ukončení per sectionem caesaream, nutnost odložit další léčbu následků polytraumatu (reoperace, rehabilitace) až p o šestinedělí. Nedoléčené následky polytraumatu jsou pak již jen obtížně řešitelné (deformity pánve a končetin, poruchy statiky páteře). Předčasné následné gravidity po dopravním polytraumatu mají závažné sociální, matrimoniální a invalidizující důsledky. Znamenají rovněž vysoké ekonomické výdaje na reoperace a resocializaci polytraumatizovaných pacientek.

Kazuistika 1 (dvacetiletá) znovu otěhotněla dva měsíce po těžkém kraniocerebrálním poranění, těhotenství bylo ukončeno při perzistující kraniotomii a patologickém EEG per sectionem caesaream z neurologické indikace, teprve za 18 měsíců po polytraumatu mohla být provedena neurochirurgická reoperace – plastiky kalvy, vrácen autotransplantát – kostní ploténka 10 × 6 cm. Kazuistika 2 (sedmnáctiletá) si sama vysadila kontracepci a znovu otěhotněla čtyři měsíce po polytraumatu, porodila gemini 2300 a 2200 g per sectionem caesaream z ortopedické indikace (posttraumatické deformity pánve). Po deseti letech (nyní 27letá) má dnes trvale rozestouplou symfýzu na 11 cm, s p orušenou statikou pánve i páteře a narůstajícími ortopedickými problémy. Kazuistika 4 (osmadvacetiletá) otěhotněla ihned pro propuštění z traumacentra za 2 měsíce po polytraumatu. Celou graviditu i spontánní porod absolvovala se zevním fixatérem na bérci. Teprve po 6 měsících po porodu (tedy po 17 měsících po polytraumatu) bylo možno postupně za rtg kontrol dokončovat léčbu mnohočetných tříštivých fraktur a nezbytnou rehabilitaci.

Dalším závažným mementem je fakt, že z našich třinácti polytraumatizovaných těhotných žen bylo v okamžiku havárie 92 procent ve vozidle nepřipoutaných! Z pohledu gynekologa existuje tedy jediná smysluplná prevence těchto situací: nezbytnost používání bezpečnostních pásů při jízdě vozidlem.

Role poraden v prevenci

Základním článkem pro cílenou prevenci závažných dopravních úrazů těhotných žen je těhotenská poradna. Zde je nutné poučení každé těhotné ženy již na počátku gravidity.

Velmi vhodná a účinná může být námi navržená samolepka do Průkazky pro těhotné (projekt Chraňte sebe a své dítě, vždy se připoutejte) ve variantě těhotná-řidička a těhotná-spolujezdkyně (obr. str. 28) a opakovaná 1–2minutová instruktáž o správném použití bezpečnostních pásů v graviditě. Vlepení instruktivní samolepky do Průkazu pro těhotné je otázkou tří sekund.

Tímto jednoduchým, ale účinným způsobem lze poskytnout těhotné ženě – stejně jako jejímu nejbližšímu okolí (manžel, rodina) -jednoznačnou, barevně výraznou a nepřehlédnutelnou informaci o správném použití bezpečnostních pásů v silničním provozu, a to i ve vysokém stupni těhotenství. Toto opatření chrání nejen budoucí matku a dítě, ale vychovává i členy rodiny k rutinnímu používání bezpečnostních pásů při jízdě automobilem.

Samolepky zasíláme zdarma všem těhotenským poradnám a g ynekologickým ambulancím, které si o ně požádají (viz kontaktní e-mail autora). Naší trvalou snahou je plošné rozšíření tohoto efektivního způsobu výchovy těhotných žen k zodpovědnému chování v silničním provozu a k ochraně životů i zdraví jich samotných i jejich nejbližších. Závěrem chceme zdůraznit nutnost časné přítomnosti gynekologa při ošetřování traumatu v graviditě – nejlépe jako člena příjmového traumatýmu. Je nezbytná rychlá a přesná diagnóza gravidity, určení gestačního stáří, vitality (viability) a porodnické prognózy.

Ve spolupráci s traumatologem a intenzivistou rychle zvažovat eventuální nutnost provedení urgentního sectio caesarea z vitální indikace při rozvíjejícím se DIC. Je nutný důsledný „follow-up“ (další sledování) také po propuštění pacientky z traumacentra. Prevence polytraumat v těhotenství musí začít již v první linii kontaktu – vhodná je samolepka a instruktáž v těhotenské poradně. Příspěvek byl přednesen na celostátním sympoziu Traumatologie a ošetřovatelská péče, Brno 22. dubna 2006)

SOUHRN

Úrazy těhotných žen při dopravních nehodách jsou poměrně časté – až 70 % všech těžkých poranění v době těhotenství jde na vrub automobilových havárií. Mají závažné krátkodobé i dlouhodobé důsledky. Uvedené čtyři typické kazuistiky demonstrují nejen nezbytnost multidisciplinárního přístupu v diagnostice a léčbě zraněné těhotné ženy, ale i nutnost systematické preventivní kampaně v těhotenských poradnách ke zvýšení bezpečnosti těhotných žen v silničním provozu.

SUMMARY

Injuries of pregnant women during traffic accidents are quite common – up to 70 % of severe injuries during pregnancy are due to car accidents. These injuries have serious short term as well as long term effects. We present four typical case studies that show hoe necessary is multidisciplinary approach in diagnostics and treatment of an injured pregnant woman. To increase safety of pregnant women in traffic a systematic prevention as a part of prenatal care is also necessary.

O autorovi: MUDr. Jiří Kepák, CSc. Úrazová nemocnice Brno (j.kepak@unbr.cz)