Klíčová slova

duplexní sonografie • žilní trombóza • posttrombotický syndrom

K přednostem duplexní sonografie patří vedle neinvazívnosti a absence negativních biologických účinků zejména vysoká míra přesnosti a citlivosti, to vše doplněno značným informačním potenciálem týkajícím se morfologie zkoumané tkáně a její funkce. V předkládaném sdělení dokumentujeme možnosti využití duplexní sonografie v diagnostice žilních onemocnění. Současně tuto metodu představujeme jako perspektivní způsob hodnocení výsledků léčby těchto chorob.

Historie a současnost vaskulární sonografie

Historie vaskulárního ultrazvuku se datuje do počátku padesátých let, avšak teprve v druhé polovině šedesátých let byly sestrojeny první přístroje umožňující dvourozměrné zobrazení v odstupňované škále šedi v reálném čase (gray scale imaging). Paralelně s tímto se intenzívně zkoumaly možnosti využití Dopplerova jevu při hodnocení krevního toku v cévách. Spojení obou metod umožnilo značný kvalitativní posun a znamenalo definitivní průlom ve využití ultrazvukové techniky v cévní medicíně. S nástupem mikroprocesorové elektroniky došlo k zavedení nové dopplerovské techniky do vyšetřovacího postupu -barevného dopplerovského zobrazení. Tím nastala éra tzv. triplexního vyšetřování disponující kromě vysokého výkonu také velmi kvalitním strukturálním a funkčním zobrazením, jež v mnohém konkuruje a v některých ohledech i převyšuje dosud „zlatý standard“ mezi vyšetřovacími metodami v angiologii – flebografii.

Anatomie a fyziologie žil

Žilní systém na končetinách je tvořen hlubokými žilami, povrchovými žilami a spojkami mezi oběma systémy – perforujícími žilami, tzv. perforátory. Hluboký žilní systém představuje hlavní drenážní aparát. Je uložen v hlubších vrstvách, provází magistrální artérie (což usnadňuje jeho identifikaci) a nese obdobné označení. Běžně bývá zdvojený, zejména v podkolenní oblasti a na předloktí, vzácností nebývá ani triplicita těchto žil. Povrchové žíly vytvářejí v podkoží bohatou síť a na končetinách se spojují do dvou hlavních kmenů, které se na predilekčních místech zanořují do hlubokého systému. Žilní perforátory spojují oba tyto systémy, procházejí přes svalovou fascii a mají téměř horizontální průběh. Nejvýznamnější a klinicky nejdůležitější se nacházejí na mediální straně lýtka (tzv. mediální lýtková skupina), méně významná laterální skupina spojek propojuje hluboký systém s malou safenou.

Soubor muskulárních žil drénujících musculus triceps surae se nazývá surální žíly a ústí nejčastěji do zadních tibiálních žil či přímo do podkolenní žíly. Jsou významné především častým vznikem a snadným šířením trombotického postižení na hluboký systém lýtka. Za fyziologických okolností proudí žilní krev výhradně centrálním směrem, tj. od periferie kpravostranným srdečním oddílům a z povrchových žil do hlubokého systému. Zásadní úlohu v udržení jednosměrnosti toku hrají žilní chlopně, bránící ventilovým mechanismem zpětnému -retrográdnímu – proudění (refluxu). Chlopenní aparát je s výjimkou pánevních a dutých žil vytvořen na všech úrovních, přičemž akrálním směrem jeho hustota narůstá. Na dolních končetinách převažuje jednosměrný fázický průtok s dechovou modulací, na žilách horních končetin (zejména centrálních) dominuje pro blízkost pravostranných srdečních struktur spíše kardiální modulace krevního průtoku.

Fyziologicky, tj. při normálních reologických poměrech, je obsah žil při sonografickém vyšetření prakticky anechogenní (lumen je při správném přístrojovém nastavení černé), a to i v případě použití vysokofrekvenčních sond s kvalitním rozlišením. Chlopně se zobrazují v podobě pohyblivých jemných, výrazně echogenních struktur, jejichž pozice se mění v závislosti na tlakových změnách v žilním řečišti.

Technické aspekty vyšetření žilního systému

Ultrasonografické vyšetření se provádí pomocí moderních multifrekvenčních lineárních sond s vysokou rozlišovací schopností (frekvence 5–10 MHz), zejména u povrchověji uložených struktur. Pánevní řečiště a dolní dutou žílu zobrazujeme nejčastěji konvexní sektorovou sondou s dobrou penetrací, avšak s horším morfologickým zobrazením. Kompromis obou těchto variant představují multifunkční lineární sondy se sektorovým zobrazením s dostatečnou kvalitou v obou zmiňovaných aspektech. Základem kvalitního zobrazení je optimální nastavení všech parametrů pro morfologické zobrazení i dopplerovské mody. Zisk v B modu nastavujeme nízko, tak, aby lumen nepostižené žíly zůstalo tmavé (prakticky anechogenní).

Obdobně nastavujeme užší dynamický rozsah (40–45 dB) a nízký filtr (do 50 Hz), rychlostní škála (PRF) by měla odpovídat nízkým rychlostem v žilním řečišti, zejména v periferním (10–30 cm/s). V některých případech je pro lepší zobrazení toku (opět zejména u periferních žil s nízkým průtokem) nezbytné provádět augmentační manévry, které zesílí a urychlí tok ve vyšetřované oblasti, čímž jej učiní dopplerovsky detekovatelným. Počítáme mezi ně kompresi měkkých tkání (nejčastěji lýtka) distálně od vyšetřované oblasti, prolongovaný Valsalvův manévr, forsírovanou respiraci, střídání dorzální a plantární flexe nohy a elevaci končetiny. Druhou možností detekce pomalých toků je využití barevného zobrazení dopplerovské energie (power neboli angio Doppler), jenž je na druhou stranu zatíženo ztrátou rozlišení směru a rychlosti toku a značnou citlivostí na pohybové artefakty.

Diagnostika hluboké žilní trombózy

Hluboká žilní trombóza (HŽT) je častým onemocněním a představuje významnou příčinu morbidity a mortality zejména u hospitalizovaných nemocných. Literárně udávaná roční incidence HŽT v neselektované populaci je mezi 1–2 případy na 1000 jedinců, což v České republice představuje ročně kolem 10–20 tisíc nových případů onemocnění. Časnou komplikací HŽT je plicní embolie (PE), která může vést až k úmrtí pacienta s HŽT. Pozdní komplikaci představuje posttrombotický syndrom (PTS), který se u pacientů s HŽT vyvíjí v průběhu následujících měsíců až let a trvale negativně ovlivňuje kvalitu života nemocných po prodělané HŽT.

Nejčastějším důvodem k sonografickému vyšetření centrálního i periferního žilního systému je právě podezření na flebotrombózu, která současně představuje i klinicky nejzávažnější jednotku. Dvourozměrné (kompresní) ultrazvukové vyšetření (DUS) kombinované s dopplerovským barevným i spektrálním záznamem představuje suverénní metodu v diagnostice hluboké žilní trombózy. Při korelaci s flebografickými nálezy vykazuje DUS v detekci femoropopliteální trombózy senzitivitu mezi 91–96 % a specificitu 96–100 %.

Ačkoli izolovaná bércová trombóza nadále představuje diagnostický problém, metaanalýza publikovaných studií z let 1982–1998 uvádí až nečekaně příznivé výsledky: u symptomatických pacientů dosáhla senzitivita 93 % a specificita 99 %. DUS je vysoce spolehlivá metoda v detekci izolované lýtkové trombózy u symptomatických pacientů, avšak nediagnostická vyšetření nebývají stále vzácností. Obdobně příznivá data existují i v případě stanovení diagnózy trombózy žil horních končetin, krku a přístupných centrálních žil. Sonografické vyšetření tedy rozhodující měrou přispívá k verifikaci této závažné cirkulační poruchy, dovoluje také posoudit její lokalizaci, rozsah a přibližné stáří trombu.

V následující části je uveden souhrn sonografických kritérií žilní trombózy, řazených podle výpovědní hodnoty:

a) Ztráta komprimovatelnosti postižené žíly Za normálních okolností je tenkostěnná žíla, jež neobsahuje patologický intraluminální materiál, výrazně senzitivní na extramurální tlak a ochotně kolabuje při použití komprese vyšetřovací sondy. V případě trombotického postižení je kompresibilita různou měrou narušena v závislosti na stupni obturace a také stáří trombu. Zcela nestlačitelná žíla svědčí pro kompletní uzávěr, omezeně komprimovatelná pro parciální trombózu, kdy je stlačena právě jen ta část lumina se zachovalou reziduální perfúzí. Zcela čerstvý trombus vykazuje určitou míru stlačitelnosti v závislosti na obsahu vody, starší, vazivově změněný (organizovaný) je v podstatě nestlačitelný. Test kompresibility se provádí ve dvourozměrném zobrazení na všech místech, které jsou přístupné kompresi.

Pánevní žíly, v. cava inferior a některé úseky centrálních žil však často zůstávají mimo dosah tlaku sondy. Důležité je metodu provádět výhradně v příčném řezu, neboť v podélném řezu může dojít k odtlačení žíly mimo rovinu zobrazení, a tak k imitaci její úplné kompresibility. Současně lze takto předejít přehlédnutí duplikované hluboké žíly, která, je-li tromboticky postižena, může v podélném řezu ujít pozornosti, zobrazíme-li normálně průchodnou druhou žílu. Za této situace snadno dospějeme k falešně negativnímu výsledku. V infraingvinální oblasti provádíme test stlačitelnosti transverzálně uloženou sondou od třísla do maximálně vyšetřitelné periferie, plynulým pohybem sondy se posunujeme vždy v několikacentimetrovém úseku, kde kompresi opětně provádíme.

Pokud je žíla plně komprimovatelná až za použití vysokého tlaku sondy, kdy je možné současně docílit i počínající kolaps artérie, svědčí nález nejspíše pro žilní hypertenzi, kterou vídáme při narušené žilní drenáži, např. v rámci pravostranného srdečního selhání či neprůchodnosti proximálně lokalizovaných žil. Tento nález se často kombinuje se zobrazením mnoha mírně echogenních drobných struktur v žilním luminu, vykazujícím pomalý pohyb centrálním směrem. Jedná se o tzv. spontánní echokontrast, jenž je podmíněn detekcí shluku krevních partikulí v případě použití vysokofrekvenčních sond s vysokou rozlišovací schopností. Spontánní echokontrast může být velmi rozdílné intenzity, od mírného až po vysloveně hustý, který svojí konzistencí nápadně připomíná maltu.

b) Přímá vizualizace trombu v žilním luminu je důležitou součástí diagnostiky flebotrombózy. Může se jednat o nález kompletně obturujících trombů, kde není detekován byť i reziduální průtok (Obr. 1), či „obtékaných“ intraluminálních struktur s ponechaným zbytkovým tokem, zejména při stěnách žil (Obr. 2).

c) Absence venózního toku v barevném i spektrálním zobrazení, a to jak spontánně, tak i při použití augmentačních manévrů (Obr. 3). V kombinaci s pozitivním kompresním testem představuje spolehlivou diagnózu trombózy.

d) Expanze trombotizované žíly, často na více než dvojnásobek průměru stejnojmenné tepny, je důležitou a častou známkou žilní trombózy (Obr. 4). Sama o sobě ale diagnózu nečiní spolehlivou, neboť dilatace žíly není při výrazné variabilitě žilního systému vzácný nález. V tomto případě opět rozhoduje průkaz perfúze a stlačitelnosti.

e) Chybějící nebo patologický dopplerovský signál. Nad akutně trombotizovanou žílou není přítomen dopplerovský signál. Distálně od významné překážky, např. uzávěru, nelze zachytit kolísání toku v souvislosti s respirací, v případě částečné neprůchodnosti bývá dechová modulace zřetelně omezena. Vysokofrekvenční (augmentovaný) kontinuální signál s omezenou či vymizelou dechovou modulací je zpravidla registrovatelný nad kolaterálami, jež mají silnou drenážní funkci (Obr. 5).

f) Chybějící reakce na Valsalvův manévr, kdy za fyziologických podmínek dochází k viditelnému rozšíření žilního průsvitu. Oslabení či absence této reakce vypovídá o významně narušené průchodnosti centrálněji uložených hlubokých žil.

g) Nález kolaterálních žil přemosťujících okludovaný úsek svědčí spíše pro trombózu staršího data (Obr. 6). Nicméně jistý stupeň kolateralizace je přítomen i u čerstvějších trombóz (subakutních), navíc vykazuje výraznou interindividuální variabilitu.

Hodnocení stáří trombózy

Podle charakteru trombu lze do jisté míry odhadovat stáří trombotické příhody. Akutní trombus je hypoechogenní, u zcela čerstvých trombóz až anechogenní, má výrazně expandující charakter a může vykazovat i jistou míru stlačitelnosti pro vyšší obsah vody (Obr. 7). Starý, organizovaný trombus je hyperechogenní a jeví tendenci k retraktivním změnám, takže průměr žíly se s postupem času zmenšuje až hluboko pod normální průměr intaktních žil.

Sonograficky lze také hodnotit průběh choroby v pozdějších fázích a současně i efekt prováděné léčby. Hodnocení se opírá především o posouzení stupně rekanalizace trombotizovaných úseků, vytvoření kolaterálního oběhu a funkčního postižení chlopenního aparátu. Vrámci endovaskulární léčby rozsáhlých hlubokých žilních trombóz je DUS s úspěchem využívána k neinvazívnímu monitorování primární úspěšnosti katetrizační léčby, případných komplikací a k odhalování klinicky manifestních či asymptomatických restenóz a reokluzí intervenovaných žilních oblastí (Obr. 8, 9). Tímto způsobem lze rovněž velmi dobře kontrolovat průchodnost implantovaných stentů (Obr. 10, 11).

Verifikace posttrombotického syndromu

Tento klinický pojem se opírá o sonografický průkaz posttrombotických změn žilního systému – vazivově změněné a zesílené žilní stěny, omezené průchodnosti, defektních chlopní hlubokých žil a perforátorů a přítomnosti žilních kolaterál.

Chlopenní insuficience je charakterizována intermitentním obrácením žilního toku (refluxem) v hlubokém nebo povrchním žilním systému či perforátorech, což lze nejsnáze objektivizovat použitím některého z pomocných manévrů (Valsalvův pokus, proximální komprese končetin). Hranice patologického refluxu byla stanovena víceméně empiricky – v proximálních segmentech do jedné sekundy, v infrapopliteální oblasti do maximálně dvou sekund. Možnosti sonografického hodnocení chlopenní insuficience jsou několikeré. Lze ji detekovat v barevném zobrazení v podobě přechodné změny barevného kódování, dále pomocí dopplerovského spektra, kdy je registrován záznam na opačnou stranu nulové linie, a konečně i akusticky (Obr. 12).

Vyšetření povrchního žilního systému

Představuje méně častou indikaci ultrazvukového vyšetření. Hodnotí se stav průchodnosti a funkce chlopní obou safen, případně vztah trombu k hlubokému žilnímu systému či postflebitické změny. Kromě diagnostiky povrchové flebitidy (Obr. 13) se nověji tímto způsobem prověřuje vhodnost žilního štěpu pro potřeby srdečních a cévních revaskularizačních výkonů.

Detekce insuficientních perforátorů

Perforátory obsahují značné množství chlopní, které usměrňují tok tak, aby byla zachována drenáž z povrchových žil do hlubokého systému. Při jejich insuficienci, např. na podkladě dilatace či poškození chlopenního aparátu při flebotrombóze, dochází ke zpětné propagaci toku krve do povrchových žil. Tento moment je základem pro rozvoj varixů a trofických defektů. Detekce insuficientních spojek umožňuje jejich ligaci (chirurgickou či endoskopickou cestou) a zamezení zpětnému proudění. Za fyziologických podmínek perforátory často nebývají detekovatelné, naopak poměrně dobře lze zachytit široké perforátory insuficientní. Nejčastěji vyšetřujeme spojky mediální skupiny lýtka, které mají také největší klinický význam. K verifikaci refluxu využíváme proximální komprese či Valsalvova pokusu.

Diagnostika Mayova-Thurnerova syndromu

U mladých žen s intermitentními otoky levé dolní končetiny či symptomy chronické žilní insuficience, často spojenými s anamnézou proximální žilní trombózy, lze cíleně pátrat po projevech kompresivního syndromu ilikokavální junkce, tzv. Mayova-Thurnerova syndromu. Jeho etiopatogenetickým podkladem jsou vazivové ostruhy (spurs) vznikající v důsledku chronické pulsatilní traumatizace levé společné ilické žíly, nejčastěji kontralaterální pánevní tepnou v místě jejich křížení.

Tato žilní patologie se sonograficky prezentuje:a) augmentovaným signálem se ztrátou dechové modulace distálně od místa léze, detekovaným nejčastěji v třísle (barevný i spektrální záznam),b) přímou vizualizací žilní stenózy v junkční oblasti v. iliaca comm. l. sin. (morfologický obraz stenózy v B modu, fenomén aliasingu v barevném obraze, akcelerace toku se zvýšenou maximální rychlostí a rozšířeným rychlostním spektrem) (Obr. 14),c) následky proběhlé flebotrombózy v souvislosti s organickou lézí pánevní žíly.

Diagnostika kongenitálních anomálií a malformací (např. KlippelTrenaunay syndrom) je poměrně vzácnou indikací sonografického vyšetření a bude mít nejspíše jen pomocný charakter pro komplexnost těchto patologických stavů.

Diferenciální diagnóza otoku končetiny

Je velmi důležitou součástí cévního ultrazvukového vyšetření, neboť kromě hodnocení tepen a žil umožňuje poměrně detailní posouzení perivaskulárních struktur, jež mohou být v přímé souvislosti se žilním postižením (např. žilní útlak tumorem či tepenným aneuryzmatem). Na druhé straně je zapotřebí si uvědomit, že různé patologické stavy mohou jen imitovat příznaky žilních onemocnění. Sonograficky lze v rámci diferenciální diagnostiky otoku končetiny detekovat např. Bakerovu pseudocystu (Obr. 15), hematom, lymfedém, zánětlivé afekce měkkých tkání apod.

Závěr

S pokračujícím rozvojem cévní medicíny vystupuje do popředí potřeba neinvazívních diagnostických metod, které jsou nejen všeobecně dostupné, finančně relativně nenáročné, ale i biologicky neškodné a pacienty snadno tolerovatelné. Duplexní ultrasonografie představuje při naplnění uvedených kvalit ideální zobrazovací metodu, která disponuje značným množstvím morfologických a funkčních informací o vyšetřované oblasti. Z hlediska diagnostiky žilních chorob, zejména nejzávažnější z nich -hluboké žilní trombózy, nacházejí zmíněné vlastnosti ultrazvukového vyšetření široké uplatnění v praxi a posunují tuto metodu na čelní místo mezi zobrazovacími postupy. Současně se jeví jako perspektivní nástroj při sledování výsledků léčby těchto onemocnění.

MUDr. Simon Jiráte-mail: sjirat@seznam.czMUDr. Vratislav Mrázek, CSc., MBAprof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, II. interní klinika kardiologie a angiologie

