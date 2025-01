E170 se do potravin přidává kvůli vápníku. Uhličitan vápenatý mimoto pomáhá ulevit od zažívacích problémů

Potravinářským aditivem E170 se označují uhličitany vápenaté. V potravinářství slouží k úpravě textury potravin, zvýšení jejich nutriční hodnoty či mají úlohu protispékavé látky, bílého barviva nebo regulátoru kyselosti. Do potravinářského aditiva E170 se včleňuje E170(i) čili uhličitan vápenatý a E170(ii) neboli hydrogenuhličitan vápenatý.

Chemický vzorec uhličitanu vápenatého Autor: Internet Info

Uhličitany vápenaté značené symbolem E170 byly schváleny jako bezpečné a bez obav ho mohou konzumovat i vegani a vegetariáni. Nebylo zároveň shledáno, že by toto potravinářské aditivum mělo nežádoucí účinky na kojence. Jediný problém tkví v tom, že E170 jakožto barvivo obsahuje jisté množství hliníku, jehož množství coby toxického prvku by mělo být kontrolováno. [1, 2, 3, 4]

Chemické vlastnosti

Uhličitan vápenatý je též znám coby kalcit nebo křída, která se vyskytuje v zemské kůře. Nabývá mnoho podob, jako například mramoru, dolomitu, aragonitu nebo vápence, přičemž všechny formy jsou si po chemické stránce blízké, ale odlišují se svými fyzikálními vlastnostmi. Obsahují ho i lastury ústřic či schránky hlemýžďů.

Jde o netoxickou anorganickou sůl bez zápachu, jež má chemický vzorec CaCO3 a není rozpustná ve vodě. Uhličitan vápenatý mívá podobu bílého prášku či bezbarvých krystalů, jeho molární hmotnost činí 100,092 g/mol a coby jemné abrazivum slouží k ručnímu leštění niklu, zlata nebo stříbra. Získává se ve dvou kvalitách, a to jako mletý či srážený. Mletý uhličitan vápenatý se produkuje extrakcí a zpracováním přirozeně se vyskytujících ložisek (při těžbě vápence), přičemž má tvar nepravidelného kosočtverce a suchou či kašovitou formu.





Zatímco od názvu druhého typu uhličitanu vápenatého lze odvodit, že se získává chemickým srážením, a to rozkladem vápence na oxid vápenatý a následnou rekarbonizací. Jeho částice bývají menší, zato vypadají rovnoměrněji a pravidelněji oproti prvně zmíněnému typu. Navíc se pokládá za méně abrazivní a vykazuje vyšší čistotu a jas.

Uhličitan vápenatý vzniká pomocí oxidu uhličitého a hašeného vápna, po průchodu oxidu uhličitého hašeným vápnem (hydroxid vápenatý) se z něj vytvoří kalcit. Dále se vyrábí přidáním uhličitanu sodného k chloridu vápenatému, přičemž reakcí uhličitanu vápenatého s oxidem uhličitým a vodou se tvoří hydrogenuhličitan vápenatý, jehož chemický vzorec je Ca(HCO3)2 a který oproti uhličitanu vápenatému je rozpustný ve vodě.

Jednoduchým způsobem, jak zjistit, jestli se v minerálu či hornině vyskytuje uhličitan vápenatý, je k němu přidat silnou kyselinu, třeba kyselinu chlorovodíkovou. Jeho přítomnost se prokáže tím, že se vytvoří oxid uhličitý a látka začne šumět. [5, 6, 7, 8]

Použití E170 v potravinářství

Do potravin se přidává mimo jiné coby emulgátor, stabilizátor či barvivo. Právě v barvivu se však může nacházet i hliník, který bývá spojován s rozvojem demence. Zároveň má hliník údajně vliv na imunitní systém, činnost střev a ženské pohlavní hormony, a tedy snižuje reprodukční funkce.

Pokud se vrátíme k užití uhličitanu vápenatého coby E170, vysoký obsah vápníku prý najdeme v meruňkách, angreštu, fíku a rozinkách. Do pekařských výrobků se dodává toto aditivum kvůli zlepšení vlastností těsta, slouží jako ztužovač těsta k úpravě škrobu a lepku. Ve víně se jím pak odstraňuje kyselost. Jako další zdroje vápníku se v potravinách používají glukonát, laktát nebo fosfát.

Potraviny obsahující E170

Mezi potraviny, v nichž se E170 může vyskytnout, patří:

pekařské výrobky a sušenky (regulace kyselosti),

nápoje (zvýšení obsahu vápníku),

brambory a nudle,

snídaňové cereálie (ve funkci protispékavé látky),

ovocné konzervy či kandované ovoce (ke zpevnění struktury),

žvýkačky (ve funkci plnidla),

glazury, měkké či tvrdé bonbony (např. mentolové), cukrářské výrobky (barvivo).

Potraviny s e170 Autor: Internet Info

Uhličitany vápenaté se přidávají do potravin za účelem je obohatit o vápník. Význam tohoto minerálu pro tělo přiblížil MUDr. Daniel Petr: „Vápník je stavebním kamenem kostí a zubů, podílí se na regulaci neuromuskulární činnosti, krevní srážlivosti, srdeční aktivity. Na buněčné úrovni funguje jako signální molekula.“ [9, 10, 11, 12, 13, 14]

Účinky na zdraví

Uhličitan vápenatý je v těle nejhojněji zastoupeným minerálem. Mimo kostí a zubů se nachází v krvi, svalech a dalších tkáních. Umožňuje krevním cévám a svalům se stahovat a expandovat, zároveň posílat zprávy nervovým systémem a uvolňovat hormony a enzymy.

Doporučuje se při léčbě osteoporózy, protože podporuje růst kostí. Kromě toho se uplatňuje v prevenci preeklampsie či ke zvládání chronického onemocnění ledvin, protože je schopný na sebe vázat fosfáty a zabránit tak problémům s kostmi u lidí trpících tímto onemocněním. Rovněž ulevuje od pálení žáhy či zažívacích potíží tím, že redukuje množství kyseliny v žaludku.

Může se jím také léčit hypokalcémie (nedostatek vápníku) a užívá se i jako doplněk stravy. V některých případech však pobírání uhličitanu vápenatého jako doplňku stravy vyvolalo určité gastrointestinální nežádoucí účinky, jako například plynatost, zácpu či nadýmání. Vzácně se při vyšší hladině vápníku v těle dostavilo říhání, pocit sucha v ústech, bolest břicha či byla zaznamenána snížená chuť k jídlu, zvýšená frekvence močení či nevolnost.

Zároveň je třeba se vyvarovat vysokých dávek uhličitanu vápenatého, které mohou způsobit zvýšení žaludeční sekrece. Za přijatelnou denní dávku se považuje 1 až 1,2 g vápníku či 2 až 4 tabletky antacida, přičemž by množství za den nemělo přesáhnout 7 g.

Jeho vyšší příjem se totiž dává do souvislosti s nízkou porodní váhou novorozenců. K tomuto tvrzení se vyjádřil MUDr. Daniel Petr následovně: „Dle některých zdrojů mohou vyšší než doporučené denní dávky uhličitanu vápenatého zvýšit pravděpodobnost porodu novorozence s nízkou porodní hmotností. Nicméně WHO tyto informace vyvrací v příspěvku zde.“ Pokud by ženy chtěly mít jistotu, zdravotním komplikacím mohou předejít tím, že budou dodržovat doporučenou denní dávku vápníku, která konkrétně u kojících žen činí 1000 mg. [15, 16, 17, 18, 19]

Další využití uhličitanů vápenatých

Uhličitan vápenatý nachází uplatnění ve velkém měřítku v celulózovém a papírenském průmyslu. Slouží zde coby filtr a pigment, díky čemuž je možná výroba bělejšího a kvalitnějšího pigmentu, než tomu bývá u jiných minerálů. Roli hraje i při produkci barev, zápalek, lepidel a plastů, konkrétně polyvinylchloridu, termosetových polyesterů a polyolefinů.

V produkci plastů se ho užívá z podobných důvodů jako u papíru. Lze jím navíc nahradit dražší pryskyřice a zvyšuje pevnost a absorpci tepla během exotermických procesů. U barev pak napomáhá kontrolovat pH, poskytuje jim antikorozní ochranu a přispívá k odolnosti proti povětrnostním vlivům.

Používáte uhličitan vápenatý jako doplněk stravy? Ano

Ano, ale nijak pravidelně

Ne

Ze zdravotního hlediska se aplikuje coby doplněk vápníku nebo antacidum ke zmírnění pálení žáhy, zažívacích potíží a žaludeční nevolnosti. Uhličitan vápenatý je hůře stravitelný a současně může stát za horším vstřebáváním jiných léků, jako jsou chinolová a tetracyklinová antibiotika. Proto by mezi jejich užíváním měl být dostatečný rozestup, a to nejméně 3 hodiny.

Zároveň způsobuje horší vstřebatelnost železa, což objasňuje MUDr. Daniel Petr: „Jednoduše řečeno si ionty vápníku a železa při vstřebávání ve střevě konkurují. Čím více tedy přijmeme vápníku, tím méně železa se vstřebá.“ Řešením je mít několikahodinový rozestup mezi aplikováním dávky vápníku a železa.

V čistírnách vod a kanalizacích se jím redukuje kyselost a odstraňují nečistoty. Je také zodpovědný za tvrdou vodu. Ta nastává tehdy, pakliže se podzemní voda ze studny dostává do styku s vápencovými vrstvami, které v důsledku proudění vody erodují a uvolňují se do vody. Uhličitan vápenatý se vyskytuje též v bazénech, a to jako dezinfekční prostředek a látka ke korekci pH. Ke stabilizování pH půdy slouží i u hnojiv, přičemž rostlinám navíc dodává vápník.

Jako stavebního materiálu, na mysli máme mramor, ale i k čištění kovů nebo jako přísady do páleného vápna a cementu je použití uhličitanu vápenatého široce rozšířeno i ve zpracovatelském průmyslu. Coby plnivo do betonu pak prodlužuje jeho trvanlivost. [20, 21, 22]

Zdroje: infocons.org, food-detektiv.de, healthypig.com.hk, food-info.net, ncbi.nlm.nih.gov, byjus.com, pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, chemicalbook.com, medicinenet.com, webmd.com, healthline.com, medlineplus.gov, starhealth.in, chemistrylearner.com