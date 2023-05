Elektrofyziologický přístroj a jeho využití

Zjednodušeně řečeno jde o odpověď nervové soustavy na stimulaci receptoru nebo periferních nervů. Přístrojem lze provádět evokované potenciály zrakové (VEP) – za pomoci obrazovky či speciálních brýlí, sluchové (BAEP) -za pomoci sluchátek, somatosenzorické evokované potenciály (SSEP) – stimulací periferního nervu elektrickým stimulátorem a motorické (MEP) -s pomocí magnetického stimulátoru. Na našem oddělení se zatím provádí VEP, BAEP a SSEP vyšetření.

Vyšetření pacienta

Pro zkvalitnění operační práce neurochirurga lékařka na operačním sále provádí takzvaný intraoperační monitorig (IOM) – sledování průběhu operace u důležitých částí nervové či cévní soustavy. U pacientů s opakovanými epileptickými záchvaty je naopak možné přístroj využít k monitoraci dlouhodobého EEG. Vyšetření se provádí v klidném prostředí a beze spěchu. Pacientovi vysvětlíme, o jaké vyšetření se jedná, co s ním budeme provádět, abychom dosáhli co největšího zklidnění, a tím co nejdokonalejší spolupráce. Dále zjistíme osobní údaje (příjmení, jméno, zdravotní pojišťovnu, rodné číslo, výšku, hmotnost) a zaneseme je do přístroje a do pracovního deníku. Poté pacienta necháme odložit hodinky, prstýnky, oblečení a uložíme jej vleže do vyšetřovací polohy. U zrakových a sluchových evokovaných potenciálů vyšetření provádíme vsedě. Očistíme a odmastíme místa, kde budou umístěny snímací, zemnicí a stimulační elektrody, napojíme je na přístroj, překontrolujeme odpory a spustíme stimulaci.

Vyšetření trvá půl hodiny až jednu hodinu. Po celou dobu se snažíme pacienta udržovat v klidu a pohodě. Vyšetření vyhodnocuje lékař. Tento přístroj je u nás také využíván pro potřeby ambulancí, lůžek, operačního sálu a JIP.

SOUHRN

Elektrofyziologický přístroj VIKING umožňuje vyšetřovat EP, EMG a EEG. Díky tomuto přístroji, který pracuje s tzv. evokovaným potenciálem, je zlepšena diagnostika např. cévní a nervové soustavy. Přístroj se uplatňuje i u pacientů s opakovanými epileptickými záchvaty a používá se k dlouhodobé monitoraci EEG.

SUMMARY

VIKING is a diagnostic device that enables EP, EMG and EEG examination. It measures electrical potentials and improves diagnosis of vasculatory and nerve system. The machine has also been used in patients with recurrent epileptic seizures and form long term EEG monitoring.

O autorovi: Ivana Kosová, Neurochirurgie, Krajská nemocnice, Liberec