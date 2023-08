Summary

Ráčil, Z., Haber, J, Drgoňa, Ľ., Kouba, M., Žák, P., Sedláček, P., Múdrý, P., Štěrba, J., Kocmanová, I., Mallátová, N., Cetkovský, P., Mayer, J. Empirical antifungal therapy of febrile neutropenia in patients with hematologic malignancies – experts advice – with the support of CELL, CHS JEP JEP COS, SCHS SLS

Invasive fungal infections are a serious complication accompanying the treatment of hematooncological patients. Empirical use of systemic antifungal therapy is a standard medical practice in granulocytopenic patients with a hematologic maligempirická nancy with fever unresponsive to broad-spectrum antibiotics. Recommendations presented below are based on the views of the European Conference on Infection in Leukemia (ECIL). They represent a consensus of experts for the selection of antifungal agents for empirical treatment of febrile neutropenia in this patient group.

Nemocní s hematologickými malignitami, zejména pacienti léčení pro akutní leukémii nebo podstupující alogenní transplantaci krvetvorné tkáně (HSCT), jsou ve vysokém riziku vzniku invazívních mykotických onemocnění (invasive fungal disease = IFD), a to zejména z důvodů hluboké a prolongované granulocytopenie.

Empirická antimykotická léčba – čili léčba granulocytopenického nemocného, u kterého přetrvávají horečky (jako jediný marker možné infekce) i přes léčbu širokospektrými antibiotiky, je v současné době standardním léčebným postupem v hematoonkologii.(1, 2) Přesto se však stále častěji setkáváme s tzv. preemptivním postupem, kdy je podání antimykotika zacíleno pouze na nemocné s pozitivitou časných diagnostických markerů (klinických, radiologických, sérologických, molekulárněbiologických), které vzbuzují naléhavé podezření na invazívní mykotické onemocnění. Pro jednoznačné zhodnocení výhod těchto přístupů nad čistě empirickým podáním antimykotik jsou však nezbytné další studie.

Skupina odborníků různých specializací, pracujících v rámci České leukemické skupiny pro život – CELL, České hematologické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenské chemoterapeutické společnosti SLS, zpracovala problematiku empirické antimykotické léčby a předkládá konsenzuální závěr jako doporučení. Toto doporučení vycházejí z aktuálních guidelines ECIL (European Conference on Infection in Leukemia: ECIL 1–3).(3–5) Kvalita a síla doporučení je pak vyjádřena standardním skórovacím systémem CDC (Center of Disease Controle), který je uveden v Tab. 1.

Tato doporučení mají za cíl stručně shrnout dosavadní informace o empirické antimykotické léčbě febrilní neutropenie u hematoonkologických pacientů na základě „evidence based medicine“. Podrobné souhrnné práce analyzující jednotlivé studie, stejně tak jako výhody a nevýhody empirického a preemptivního přístupu podávání antimykotik, jsou pak součástí publikace vycházející z prezentací na 4. workshopu CELL konaného v dubnu 2010 v Brně.(6)

Empirická antimykotická léčba

Empirická antimykotická léčba u granulocytopenických nemocných s perzistující horečkou snižuje incidenci, morbiditu a/nebo mortalitu na IFD (BII). Princip empirické antimykotické léčby u granulocytopenických nemocných vychází ze znalostí, že jednou z příčin přetrvávající horečky u těchto rizikových granulocytopenických nemocných může být IFD. Podkladem tohoto konceptu jsou pak dvě randomizované, placebem nekontrolované, otevřené studie z 80. let minulého století, které prokázaly snížení incidence a/nebo mortality na IFD.(7, 8) Obě tyto studie však neměly dostatečně reprezentativní vzorek nemocných pro jednoznačný závěr, že tento empirický přístup je výhodnější. Navíc je nutno si uvědomit, že od doby provedení studií se výrazně změnila skladba nemocných, profylaktická opatření/léčba a diagnostické postupy (invazívní i neinvazívní). K podání empirické antimykotické léčby vede 3–7denní perzistence horečky u granulocytopenického nemocného. Nicméně start terapie je ovlivněn řadou faktorů – rizikovost nemocného (základní onemocnění, typ léčby, klinický stav), přítomnost a charakter antimykotické profylaxe, klinický obraz, výsledky vyšetřovacích postupů (HRCT plic, sérologické markery, event. dokumentovaná bakteriální infekce v období před zahájením podávání antimykotika).

Volba antimykotik

Klinické studie srovnávající použití jednotlivých antimykotik v indikaci empirické antimykotické léčby febrilní neutropenie neprokázaly jednoznačný benefit některého z léků ve smyslu účinnosti.

V Tab. 2 jsou pak uvedena jednotlivá antimykotika, úroveň doporučení pro jejich použití v indikaci empirické antimykotické léčby a síla důkazů pro jejich účinnost a bezpečnost v této indikaci.

Je však nutno zdůraznit, že podobně jako zahájení empirické antimykotické léčby, tak i volba konkrétního antimykotika může být ovlivněna celou řadou faktorů (např. epidemiologická situace na pracovišti, historie invazívní mykotické infekce u nemocného, preexistující orgánové postižení) Liposomální amfotericin B a kaspofungin mají nejvyšší úroveň doporučení v indikaci empirické antimykotické léčby – úroveň doporučení A. Liposomální amfotericin B není v České a Slovenské republice k dispozici. Vyšší výskyt nežádoucích účinků (zejména nefrotoxicity u nemocných po alogenní HSCT) je důvodem doporučení úrovně B pro amfotericin B lipidový komplex (ABLC) a amfotericin B koloidní disperzi (ABCD).

Stejné doporučení – úroveň B – má i konvenční amfotericin B deoxycholát (C-AMB). Má stejně široké spektrum účinku jako amfotericiny na lipidovém nosiči (ABLC, ABCD), ale výrazně nižší cenu. Avšak toto doporučení neplatí, pokud by došlo ke kumulaci rizikových faktorů poškozujících ledviny. Zhodnocení je nutné jak již před zahájením léčby C-AMB (preexistující renální poškození), tak také v průběhu terapie C-AMB (např. současné podávání nefrotoxických látek včetně cyklosporinu a takrolimu, nefrotoxických antibiotik a dalších). V těchto případech je doporučení úrovně D. Při podávání C-AMB je nutno dodržovat pravidla vedoucí ke snížení nefrotoxicity a toxicity spojené s infúzí.(9) Vorikonazol nedosáhl v empirické léčbě v přímém srovnání s liposomálním amfotericinem B 10% hladiny noninferiority, ale u nejrizikovější podskupiny probandů (akutní leukémie, alogenní HSCT) významně snížil výskyt průlomových IFD vzniklých v průběhu léčby, a proto má doporučení úrovně B. Je však nutno brát v úvahu, že vorikonazol je lékem volby pro terapii invazívní aspergilózy a měl by být proto používán zejména v cílené nebo preemptivní léčbě této invazívní mykózy.

Možnost lékových interakcí v případě itrakonazolu, žádný efekt vůči kmenům Aspergillus spp. při použití flukonazolu, a u obou pak navíc riziko infekce rezistentními kmeny Candida spp. při předchozí profylaxi azoly, je pak důvodem doporučení úrovně C v indikaci empirické antimykotické léčby febrilní neutropenie u obou těchto azolových antimykotik. Vedle kaspofunginu jsou pak recentně k dispozici i obsáhlá data o účinnosti dalšího echinokandinu – mikafunginu – v této indikaci.(10) Vzhledem k retrospektivnímu charakteru studie jde o doporučení úrovně B, s kvalitou důkazů II.

Ostatní systémová antimykotika (posakonazol, anidulafungin) nemají pro tuto indikací dostupná data.

U vysoce rizikových nemocných je nutno upozornit na možnost infekce kmeny zygomycet. Zde je nutné při volbě empirického antimykotika zvážit fakt, že vorikonazol, itrakonazol, flukonazol, kaspofungin a mikafungin nejsou při léčbě zygomykóz účinné. S výjimkou zvýšené nefrotoxicity při podávání polyenů u nemocných po alogenní HSCT(12) nelze vydat specifické „evidencebased“ doporučení pro volbu antimykotik v závislosti na základním onemocnění a jeho léčbě, přítomnosti možných klinických známek infekce či předchozí antimykotické profylaxi.

O autorovi: 1MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph. D., 2MUDr. Jan Haber, CSc., 3doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., 4MUDr. Michal Kouba, 5, 6doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc., 7MUDr. Petr Múdrý, Ph. D., 7prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D., 8Mgr. Iva Kocmanová, 9MUDr. Naďa Mallátová, 4doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph. D., 1prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

1Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika

2Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika – klinika hematologie

3Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárská fakulta, II. onkologická klinika Národný onkologický ústav, Interná klinika, Bratislava

4Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

5Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, II. interní klinika, Oddělení klinické hematologie

6Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie

7Masarykova univerzita. Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie

8Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické mikrobiologie

9Nemocnice České Budějovice, a. s., Centrální laboratoře, Laboratoř lékařské parazitologie a mykologie

e-mail: zracil@fnbrno.cz