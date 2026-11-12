Energetické nápoje mohou ohrožovat srdce mladých lidí. Američtí výzkumníci upozornili na častější hlášení infarktu

Hlavním důvodem, proč lidé pijí energy drinky, je skutečnost, že dokáží díky množství obsaženého kofeinu rychle povzbudit. Jejich konzumace však nemusí být zcela neškodná. Zejména mladí lidé by měli být opatrní, jelikož se často domnívají, že se jich srdeční potíže nemohou v tak nízkém věku týkat. Nové poznatky ovšem naznačují něco trochu jiného.
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Hlášení nežádoucích účinků
Výzkumníci z University of Virginia School of Medicine analyzovali kolem 28 tisíc hlášení nežádoucích účinků, která byla v letech 2017 až 2025 zaznamenána v databázi amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Z tohoto počtu se 854 hlášení týkalo výrobků obsahujících kofein nebo jiné stimulační látky, například energetických nápojů.
Při porovnání s produkty bez stimulačních složek se ukázalo, že srdeční zástava byla v hlášeních spojených s kofeinovými a stimulačními výrobky zastoupena přibližně jedenáctkrát častěji. Hlášení infarktu myokardu se objevovala asi 4,5krát častěji a poruchy srdečního rytmu nebo bušení srdce zhruba čtyřikrát častěji.
Nejzajímavější na tom ale je fakt, že se hlášení o kardiovaskulárních problémech spojených se zmíněnými výrobky týkalo osob ve věku od 18 do 34 let, tedy mladých jedinců, kteří nebývají obvykle považováni za rizikovou skupinu.
„Pro mnoho zdravých lidí je riziko, pokud jsou tyto produkty konzumovány příležitostně, pravděpodobně malé. Jedinci, kteří pravidelně konzumují energetické nápoje nebo jiné doplňky stravy obsahující stimulanty, však mohou rychle překročit doporučený denní limit kofeinu, takže je důležité, aby lidé věděli, že u těchto produktů může existovat riziko kardiovaskulárního poškození,“ uvedl jeden z autorů studie Sai Samayamanthula.
Vliv energy drinků na srdce
Většina energetických nápojů obsahuje jako hlavní stimulační složku kofein, který potlačuje pocit únavy. V některých produktech se však mohou kromě kofeinu zároveň vyskytovat i další látky se stimulačními účinky, jako jsou například theobromin, guarana nebo různé rostlinné extrakty. V momentě, kdy během dne vypijete několik energetických drinků, tak přijmete do těla poměrně vysokou dávku stimulantů.
Tato nadměrná stimulace pak může mít za následek změny elektrické aktivity srdce, s nimiž souvisí pravidelnost srdečního rytmu. V případě citlivějších jedinců tak může pití energetických nápojů dokonce podpořit i vznik srdeční arytmie.
Kromě toho bylo navíc také odhaleno, že jednorázová konzumace většího množství energetického nápoje u mladých zdravých osob může vést ke zvýšení systolického krevního tlaku. Tuto hypotézu potvrzuje například randomizovaná kontrolovaná studie publikovaná v roce 2019 v časopise The Journal of Nutrition.
Riziko může zvyšovat kombinace stimulantů
Kofein v přiměřeném množství samozřejmě není na škodu. Přirozeně se vyskytuje například v kávě, čaji nebo kakaových bobech a většina zdravých lidí jej snáší dobře. Za bezpečnou denní dávku u zdravého dospělého člověka je přitom považováno maximálně 400 miligramů kofeinu. Jedná se o množství, které odpovídá zhruba čtyřem až pěti šálkům filtrované kávy. Nicméně skutečný obsah kofeinu se může lišit v závislosti na způsobu přípravy kávy nebo na velikosti porce.
V případě energy nápojů je to ovšem trochu složitější, neboť ty obsahují ještě další složky, jejichž kombinace může být problematická. Typickým příkladem je výše zmíněná guarana, která také sama o sobě obsahuje kofein. Celkové množství stimulačních látek v energetických nápojích ale zvyšují i některé extrakty ze zeleného čaje nebo třeba yerba maté.
Aby toho nebylo málo, v některých produktech se vyskytují také látky jako synefrin či yohimbin. Tyto alkaloidy ovlivňují činnost sympatického nervového systému, v důsledku čehož může docházet ke zvyšování krevního tlaku či zrychlení srdeční frekvence.
Kdo je nejvíc ohrožen?
Ačkoliv se výše uvedená analýza zaměřila především na mladé dospělé, zvýšenou opatrnost by měli zachovávat zejména lidé s již existujícími srdečními potížemi. Osoby, jež se potýkají s vysokým krevním tlakem nebo mají diagnostikovanou arytmii či vrozenou poruchu srdce, by se raději měly energetickým drinkům vyhnout.
Kromě nich by se ale na pozoru měli mít i jedinci, kteří jsou na kofein citlivější, anebo ti, kdo již pravidelně užívají doplňky stravy s obsahem nějakých stimulačních látek. Zkombinováním stimulantů si totiž můžete přivodit potíže plynoucí z výraznějšího zatížení organismu.
Mohou energetické nápoje způsobit srdeční potíže?
Zdroje: healthline.com, sciencedirect.com, newsroom.heart.org