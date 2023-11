Epidemie virového onemocnění ve Vietnamu zabila téměř stovku dětí

Autor: Redakce

Epidemie virového onemocnění označovaného zkratkou HFMD (z anglického hand-foot-mouth-disease) letos ve Vietnamu připravila o život už 98 dětí. Dalších více než 42.000 touto chorobou onemocnělo. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO). Tři čtvrtiny zemřelých dětí byly ve věku do tří let.