Epikutánní testy v diagnostice kontaktního ekzému

V souvislosti s ET je nutné odebrat kompletní dermatologickou anamnézu. Existuje řada faktorů, které mohou výsledky testů ovlivnit (např. pokud pacient užívá steroidy). Zjišťování a potvrzení kontaktní alergie provádíme pomocí standardní sady 23 nejčastějších alergenů, které se aplikují v malém množství na kůži a mohou se podle potřeby doplňovat a měnit. Před nalepením ET je třeba pacienta poučit. Musí se vyvarovat aktivit, které by mohly vést k odlepování testů (koupání, sport). Pokud i přesto ET nepřiléhají těsně na kůži, je nutné je fixovat jakoukoliv jinou náplastí, jinak může být výsledek zkreslený. První odečet ET provádíme v naší ambulanci po 48 hodinách. Zřetelně označíme fixem místo, kde jsou testy nalepeny, odlepíme je a zapíšeme případnou reakci. Pacienta upozorníme na to, že do dalšího odečtu (provádí se za 72 hodin od nalepení) si nesmí místo, kde byly ET, umýt.

Nejčastější alergeny

Nikl – nachází se v kovových součástech oblečení, v poniklovaných nástrojích (ve zdravotnictví, galvanovnách, švadleny, kadeřnice), v mincích, poniklované bižuterii. Je obsažen i v potravinách – v konzervovaných a kyselých jídlech, pokrmech vařených v nerez nádobí, slanečcích, ústřicích, chřestu, luštěninách, houbách, cibuli, špenátu, rajčatech, kakau, čokoládě, rebarboře a také v nikotinovém kouři.

Chrom – je součástí nátěrových hmot, laků, Epoxidová pryskyřice – v izolačních materiálech, impregnačních látek na dřevo, lepidel, herbicidů. kabelech, používá se při výrobě ortopedických Obsahují ho také cement, keramické glazury. protéz, umělých chrupů, brýlí, filmů, folií, laků Používá se při výrobě baterií, v polygrafickém a igelitových výrobků. průmyslu. Pozor na přítomnost chromu v zubních Kalafuna (přírodní borovicová pryskyřice) -protézách a pacemakerech. výroba smyčců, baletní obuvi, tenisových raket, leukoplastí, lepidel.





Kobalt – nachází se v cementu, v barvách na sklo, chemických hnojivech. Je v bižuterii, zipech, TMTD (Tetramethylthiuram), MBT hodinkách, deštnících a kovových nástrojích.

Další alergeny:

Peruánský balzám – v kosmetických výrobcích, v některých magistraliter přípravcích, Butylfenolformaldehydová pryskyřice v potravinách (coca-cola, oranžády, aperitivy, – součást lepidel gumy, kůže a lepidel v zubních koření, žvýkačky). protézách a umělých nehtech.

PPD (Parafenylendimin) – barvy na vlasy a řasy, Quaternium 15 – konzervační a antimikrobiální punčochové zboží, textilní a potravinářské barvy.

Parfémy – v kosmetických a čisticích přípravcích, (chryzantémy, pelyněk, slunečnice, pampeliška, v potravinách (zmrzliny, bonbony, žvýkačky). aj.) .

Lanolín – v kosmetických přípravcích, leštidlech na nábytek, v impregnačních přípravcích textilií. Clioquinol – antiseptikum proti plísním Formaldehyd – v elektrosoučástkách, obroučkách a bakteriím. brýlí, lepidlech, v chladicích kapalinách. Používá Benzokain – používá se k místnímu znecitlivění, se jako fixační tekutina v lékařství, botanice, je v lécích k tlumení kašle, v prostředcích tišících zoologii.

Neomycin – antibiotikum (v zásypech, mastech, kapkách).

Primin – v pokojové rostlině Primula obconica a v jiných druzích primulek. Léčba ekzému je lokální, někdy s podáním antihistaminik, v těžkých případech

Kathon – v kosmetických přípravcích (zvláště s kortikosteroidy. Jeho zhojení je podmíněno obsahují-li UV filtry), v čisticích prostředcích, odstraněním alergenu z okolí pacienta. Jinak v latexových barvách, inkoustu. vznikají akutní recidivy, které mohou plynule

IPPD (isopropylfenylparafenylendiamin) přecházet do chronického stadia. Proto též – v gumě černé barvy (pneumatiky, hadice, klínové zdůrazňujeme nutnost edukace celé rodiny. řemeny, stěrače, holínky).

Parabeny – v kosmetických a léčivých přípravcích, v potravinách (mošty, rybí produkty, hořčice, majonézy).