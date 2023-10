V tomto kontextu je Alzheimerova demence považována za velmi závažný společenský, ekonomický a zdravotně – sociální problém. Není nemocí jednoho člověka, nýbrž celé rodiny. Úkolem ergoterapie není pouze péče o pacienta, důležitá je také podpora a edukace pečovatelů. Na našem oddělení se s uvedeným onemocněním v praxi setkáváme stále častěji. Z nefarmakologických přístupů má v rehabilitaci zásadní postavení modifi kovaná ergoterapie s prvky multisenzorické stimulace, muzikoterapie s programy aktivizace.

Krátkodobý ergoterapeutický plán je sestavován podle výskytu triády příznaků ABC, podle jejich primární dominance a na základě testování a zpracování hodnotících škál (tab.).

Cílem ergoterapie je neustálá aktivizace a stimulace pacienta. Laskavým přístupem snižujeme úzkost, strach a nejistotu. Součástí našeho terapeutického přístupu je edukace a podpora rodiny, která pečuje o svého rodinného příslušníka v domácím prostředí.

Kazuistika





Pacientka A. S., narozená roku 1926, v roce 2004 docházela ambulantně na ergoterapii 2krát týdně po dobu jednoho měsíce. Alzheimerova demence byla diagnostikována v roce 2002, kdy byla hospitalizována na interním oddělení psychiatrické léčebny pro progredující dezorientaci, paranoidně perzekuční bludy, poruchu paměti a vštípivosti. Po měsíci hospitalizace byla pacientka ve zlepšeném stavu propuštěna do domácího ošetřování a do péče psychiatrické ambulance.

Funkční index soběstačnosti (FIM) – ve výkonu fyzických funkcí není defi cit výrazný, více se projevuje porucha psychických funkcí, které jsou sníženy o 50 %. Stejný výsledek potvrzuje Test běžných činností DAD a Test Barehelové. Poruchu kognitivních funkcí odhalil screeningový test Mini – Mental State Examination (MMSE). Dosažené skóre 14 bodů odkrylo patologický nález, demenci mírného až středně těžkého stupně. Naše pacientka byla schopna samostatně vykonávat základní sebeobslužné aktivity (ADL aktivity).

Výkon složitějších instrumentálních všedních činností (IADL) byl narušen neschopností plánování a organizování činnosti. Při vyšetření byl odhalen defi cit abstrakce a apraxie. Složitější aktivity bylo potřeba vykonávat pod neustálým dohledem. Vzhledem k tomu, že se o naši pacientku staral vnuk v domácím prostředí, který svoji roli pečovatele přestal zvládat a zažádal o umístění babičky do trvalé ústavní péče, jako prvořadý úkol ergoterapie jsme proto stanovili úpravu přirozeného prostředí a sestavení pravidelného režimu pacientky. Dále jsme zvolili vhodné aktivity v domácím prostředí, které měly přispět k celkové aktivizaci a stimulaci a měly dosáhnout zklidnění pacientky a navození pocitu bezpečí a jistoty.

Cíl ergoterapie

1. Podpora zatím zachovalých kognitivních, manipulačních, psychických a sociálních funkcí. 2. Podpora soběstačnosti. 3. Behaviorální posilování základních schémat chování a návyků. 4. Aktivizace zbytkových schopností.

Úkoly ergoterapie

1. Orientace v prostředí 2. Senzorická stimulace 3. Výcvik pravo-levé orientace, orientace na těle, jemné motoriky, apraxie, stereognozie, koordinace. 4. Cvičení paměti, trénink počítání. 5. Reprodukce obrázků a jejich malování. 6. Čtení, reprodukce textu. 7. Výběr aktivit pro volný čas 8. Nácvik exekutivních funkcí V současné době naše pacientka nadále setrvává v domácím prostředí v péči svého vnuka.

SOUHRN

Alzheimerova nemoc je závažným společenským problémem, přinášejícím mnoho nečekaných úskalí zejména pro rodiny pečujících. Do jisté míry může pomoci modifikovaná ergoterapie s prvky multisenzorické stimulace, muzikoterapie s programy aktivace, sestavenými na míru nemocnému podle výsledků triády příznaků ABC. Cílem je aktivizace a stimulace pacienta s cílem snížit jeho úzkost, výkon a koncentraci.

SUMMARY

Alzheimer's disease is a serious public problem that brings many unexpected challenges especially to the patient's family. Modified occupational therapy using multisensoric stimulation, music therapy and activities tailored to the patient's needs according to the ABC triad. The goal of the treatment is stimulation of the patient, decreased anxiety and increased concentration and functional abilities.

O autorovi: Mgr. Ilona Zahradnická, Oddělení léčebné rehabilitace, FN Plzeň (zahradnicka@centrum.cz)