Evropa čelí hrozbě bioterorismu

Virus neštovic (variola) se řadí do skupiny ortopoxvirů. Má rozměry 260 na 150 nanometrů. Úmrtnost pravých neštovic je 30 až 40 procent.

Přenášejí se kapénkovou infekcí nebo přímým kontaktem s kůží nakaženého.

Přenos prostřednictvím kontaminovaného oblečení či ložního prádla je sice méně pravděpodobný, přesto možný. Příznaky nemoci se objevují přibližně deset dní po nakažení.

Na kůži nemocného se objeví vyrážka, kterou doprovází horečka a bolest v ústech. Neštovice na kůži se postupně rozšiřují a začínají svrbět a bolet.

V této fázi je nemocný nejvíce infekční a zůstává infekční až do té doby, dokud se mu vřídky zcela nezahojí.

Virus varioly je v přirozeném prostředí relativně stabilní.

V podobě aerosolu by si pravděpodobně zachoval infekčnost minimálně po dobu několika hodin, pokud by nebyl vystaven slunečnímu svitu nebo ultrafialovému záření. K útoku by tedy nejspíš muselo dojít v noci.

Očkování proti neštovicím

V 18. století anglický lékař Edward Jenner (1749–1823) objevil, že člověk infikovaný kravskými neštovicemi se stává proti viru pravých neštovic imunním.

Tak byla v podstatě vyrobena tzv. vakcína první generace vyráběná z viru vakcinie, tj. kravských neštovic, používaná proti pravým neštovicím po století.

Virus vakcinie nezpůsobuje pravé neštovice. Mezi oběma viry, které patří do stejné skupiny virů, existuje tzv. zkřížená imunita, což znamená, že u lidí očkovaných vakcinií vznikají v těle účinné protilátky i proti variole.

Očkování ale nezaručí prevenci na celý život. Doba účinnosti vakcinace se odhaduje na minimálně 10 let.

Přestože vakcíny staršího typu údajně stále poskytují účinnou ochranu, některé společnosti začínají vyvíjet vakcíny tzv. druhé generace.

Ty jsou vytvořené z lidských buněčných kultur a nehrozí riziko silné alergické reakce.

Virus pravých neštovic by se mohl v rukou teroristů stát zbraní hromadného ničení. Edward Jenner, který objevil očkování proti neštovicím.