Giving Tuesday poprvé v Česku. Lékaři bez hranic se zapojují

Takzvané Giving Tuesday (Dárcovské úterý) vzniklo před pěti lety v reakci na Black Friday (Černý pátek), den proslavený slevami a nákupy. Letošní Giving Tuesday vychází na úterý 29. listopadu. Lékaři bez hranic při této příležitosti vyhlašují zvláštní dárcovskou výzvu na pomoc lidem ze severovýchodu Nigérie, kde se bez pozornosti světa odehrává jedna z největších humanitárních krizí současnosti.

„Nedávno jsme se vrátily z nigerijského státu Borno. Mezi hladovými a vysídlenými lidmi jsme si všimly, že špatně je ještě něco jiného. Na všech třech místech, která jsme navštívily, nebyly skoro žádné děti mladší pěti let,“ popsaly nedávno v komentáři pro magazín Time mezinárodní prezidentka Lékařů bez hranic Joanne Liu a koordinátorka krizových zásahů Natalie Roberts.

Současný konflikt na severovýchodě Nigérie vypukl v roce 2009, když hnutí Boko Haram, které si nyní říká Západoafrická provincie Islámského státu, zahájilo útoky. Krize se přelila i přes hranice země. Místní lidé přišli o domovy, lokální ekonomika zkolabovala, obchodní cesty jsou přerušeny, úroda zničena. V okolí Čadského jezera je v současné době na 2,6 milionu lidí na útěku, z toho na severovýchodě Nigérie ztratilo domov 1,8 milionu lidí.

Rozsah humanitární krize ve státě Borno se naplno ukazuje tím, jak armáda při ofenzívě získává kontrolu nad městy a vesnicemi. Například většina vysídlených obyvatel, kteří žijí ve městech osvobozených armádou, zcela závisí na humanitární pomoci. Největší problém je podvýživa. Trpí jí alarmující počet lidí. V oblasti Čadského jezera (v Nigérii, Kamerunu, Čadu a Nigeru) je akutně podvyživeno na 480 tisíc dětí. Podvýživa oslabuje organismus lidí, který se pak hůře brání i běžným nemocem. Nejvíce zranitelní jsou staří lidé a už zmíněné nejmenší děti.





Lékaři bez hranic poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc lidem vysídleným násilím i hostitelským komunitám na severovýchodě Nigérie od roku 2014. V současné době provozují deset zdravotnických zařízení v šesti městech státu Borno, do dalších pěti měst podnikají pravidelné cesty. Projekty se snaží navzdory špatné bezpečnostní situaci rozšířit. „Statisíce lidí urgentně potřebují pomoc, a přesto zůstává tato obrovská krize mimo pozornost veřejnosti a médií. Nehovoříme přitom o katastrofě typu opakujícího se sucha, ale o ohromné humanitární katastrofě, jíž způsobil člověk,“ podotkl Pavel Gruber, ředitel české kanceláře Lékařů bez hranic.

Cílem je u příležitosti Giving Tuesday získat sto tisíc korun na pomoc v Nigérii

Lékaři bez hranic v České republice proto chtějí při příležitosti Giving Tuesday na situaci v Nigérii znovu upozornit a vyhlašují zvláštní dárcovskou výzvu na pomoc v této zemi. Cílem je získat v rámci Giving Tuesday od dárců 100 000 Kč, přičemž jejich příspěvky zdvojnásobí společnost TextilEco. Například 600 Kč zajistí jednomu těžce podvyživenému dítěti terapeutickou výživu na měsíc. Více informací jak pomoci, naleznete zde: https://www.darujme.cz/pod­portelekarebezhranic/

Giving Tuesday je světový svátek darování a dobrovolnictví, jenž od roku 2012 oslavuje a podporuje chuť lidí pomáhat druhým. Během minulého roku se do GivingTuesday zapojilo více než 45 tisíc organizací ze 71 zemí. Letos vychází na úterý 29. listopadu a prvně se do něj zapojí i organizace v České republice.

Zvláštní dárcovská výzva Lékařů bez hranic vyvrcholí v úterý večer na Mapathonu Lékařů bez hranic, jenž je součástí projektu Missing Maps. Do něj se může zapojit kdokoliv, kdo má počítač a myš. Pomocí satelitních snímků pak mapuje bílá místa na mapách, čímž pomůže humanitárním organizacím, které často působí v oblastech, jež nejsou dosud zmapovány. Úterní Mapathon bude mít formu komponovaného večera a své zkušenosti z misí během něj představí spolupracovníci Lékařů bez hranic chirurg Tomáš Šebek, zdravotní sestra Jitka Kosíková a logistik Jan Pouza.

Více informací zde: https://www.facebook.com/e­vents/358268074528438/

Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace, která poskytuje pomoc lidem v nouzi a v případě krizí v téměř 70 zemích světa. Prostředky na financování projektů získávají z více než devadesáti procent z příspěvků soukromých dárců, což jim umožňuje nezávislost, neutralitu a nestrannost.