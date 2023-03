Hexavakcíny dostanou lékaři co nejdříve, vzkazuje ministerstvo

Ke zpoždění přispělo podle ministryně i to, že se výběrové řízení na dodavatele celého povinného dětského očkování protáhlo. Účastníci se odvolali, ministerstvo s nimi jedná a smlouva bude uzavřena „každým dnem“. Výpadky v distribuci vakcín se datují od počátku července, kdy hygienické stanice přestaly zásobovat lékaře. Nově mají místo hygienických stanic a lékáren objednávat očkovací látky přímo lékaři.

Hexavakcín je dostatek

Jurásková uvedla, že ministerstvo minulý týden vysvětlilo praktickým dětským lékařům, jak se systém změnil a kde si mají vakcíny objednat. Do systému se už přihlásilo 900 lékařů, tedy téměř polovina. „Všechno jsme si vysvětlili, jakým způsobem distribuce probíhá, kde se mají zaregistrovat a jaká data jsou potřeba k registraci,“ řekla.

Hlavní hygienik ČR Michel Vít pro ČTK uvedl, že hexavakcín je v distribuční síti dostatek, lékaři se hlavně musejí zaregistrovat. Vakcíny si objednají přímo u distributora, který byl vybrán v rámci výběrového řízení, a to přes internet nebo na bezplatném telefonu. Do deseti dnů jim pak budou vakcíny zavezeny, jak ukládá smlouva mezi ministerstvem a distributorem, uvedl. Ministerstvo podle Juráskové navíc na sebe vzalo úkol, že prostřednictvím krajských zdravotních radů a krajských hygienických stanic předá seznam praktických lékařů přímo distributorovi. „Ten bude vědět, že ta osoba je tou správnou, podle zákona o léčivu je to nutno prokázat, že může s očkovací látkou nakládat,“ vysvětlila.

Grémium: není to v našich silách

Grémium majitelů lékáren změnu distribuce kritizuje, podle lékárníků není v silách žádného distributora rozvážet i několikrát do týdne vakcíny do více než 2000 ordinací. Lékaři totiž obvykle nejsou vybaveni úložnými prostorami pro vakcíny, chtějí je přivážet jen po několika kusech. Lékárny a hygienické stanice úložné prostory mají, takže mohou ukládat i větší množství látky a distributor může jezdit jen jednou za čas.

Jednání s distributory se podle ministryně protáhlo také proto, že ministerstvo vypsalo výběrové řízení na celou sadu povinného dětského očkování. „My s nimi teď jednáme a snažíme se, aby každým dnem byla uzavřena smlouva, abychom mohli praktické dětské lékaře začít zavážet očkovacími látkami,“ dodala.

Hexavakcínou se očkují všechny tříměsíční děti povinně od ledna 2007. Aplikují se jim tři dávky zhruba po měsíci. Očkování chrání proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, žloutence typu B, dětské přenosné obrně a invazivním hemofilovým nákazám způsobujícím závažné infekce, například záněty mozkových blan. Výhodou hexavakcíny je, že obsahuje snížené množství antigenu, dítě tedy nemá prakticky žádné reakce. Dosud hradil hexavakcínu stát, stejně jako všechna povinná dětská očkování podle očkovacího kalendáře. Nyní je hradí zdravotní pojišťovny.

msvo (ČTK) www.Zdravi.Euro.cz