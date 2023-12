Horečka dengue může připomínat chřipku

Zdrojem nákazy je především nemocný člověk (v některých oblastech mohou být zdrojem i opice) ve stadiu viremie. Vektorem přenosu je samička komára rodu Aedes, nejčastěji Aedes aegypti. Výskyt dengue, resp. moskytů, je vázán na období dešťů.

Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 3–14 dní. Nemocný je zdrojem infekce pro komára den před začátkem horečnaté fáze onemocnění a další 4 dny. V tuto dobu by mělo být zabráněno poštípání nemocného komáry (uzavřené místnosti, moskytiéra…), aby se zamezilo dalšímu šíření nemoci.

Klinický obraz: onemocnění má dvě formy. Benigní forma - nekomplikovaná horečka dengue může mít dvoufázový průběh.

V první fázi náhle vzniká horečka s bolestmi hlavy, kloubů a svalů. U 50 % nemocných se objevuje kropenatý erytém, který po několika hodinách (nejdéle do dvou dnů) vymizí. Je lokalizován hlavně na trupu. Po 3–4 dnech dochází k remisi. Po 1–3 dnech může nastat druhá fáze. Opět se objeví horečka, která trvá 3–6 dnů a u přibližně poloviny nemocných se vyskytne makulopapulozní vyrážka, která připomíná spálu nebo spalničky.





Opět je lokalizována nejvíce na trupu. Zároveň dochází ke zvětšení mízních uzlin. V laboratorních výsledcích můžeme zaznamenat leukopenii, trombopenii a zvýšení hladiny aminotransferáz. Mezi nejčastěji zaznamenané komplikace patří myokarditida, poškození zraku nebo meningoencefalitida.

Maligní forma – hemoragická horečka dengue začíná jako benigní forma, mezi 3. a 7. dnem dochází k náhlému poklesu teploty. Objeví se bolesti břicha, zvracení, somnolence nebo naopak neklid. Dochází k prudkému poklesu hodnot trombocytů a objevují se krvácivé projevy – petechie až sufúze v kůži, krvácení z nosu, do zažívacího traktu nebo z rodidel. Může se objevit ascites nebo pleurální výpotek. V těžších případech nastává hypovolemický šok. U cestovatelů bývá častěji zaznamenána pouze první fáze benigní formy bez exantému.

Prognóza, imunita, léčba a prevence

Prognóza u benigní nekomplikované formy je dobrá. U neléčené hemoragické formy je 5–10% úmrtnost, úmrtnost na šokový syndrom je až 40 %. Při včasné a správně vedené léčbě je úmrtnost kolem 1 %.

Imunita: virus dengue má čtyři sérotypy. Homologní imunita (proti sérotypu, který způsobil onemocnění) přetrvává dlouhodobě. Při nákaze jiným sérotypem může dojít k rozvoji hemoragické formy dengue.

Léčba je symptomatická, tj. antipyretika, analgetika, doplňování tekutin. Doporučuje se kontrola hodnot trombocytů a hematokritu, aby byl včas rozpoznán eventuální rozvoj hemoragické formy. Kontraindikovány jsou salicyláty.

Prevence je jediná, a to vyvarovat se v endemických oblastech poštípání komáry (tzn. používání repelentů, nošení oděvů s dlouhými rukávy a kalhot), používání insekticidních prostředků v místnostech, spát pod moskytiérou.

V postižených oblastech se prevence zaměřuje na eliminaci líhnišť komárů (různé nádoby na uchovávání vody, předměty, ve kterých může být zadržována voda po deštích – láhve, pneumatiky, některé květiny…) Vakcína proti tomuto onemocnění není zatím k dispozici.

Závěr

Horečka dengue je nejčastější tropické horečnaté onemocnění. V poslední době přibývá počtu případů mj. vlivem rozvoje cestovního ruchu. Šíření přenašeče (komára Aedes aegypti) napomáhá rovněž globální oteplování Země. Například v Paraguayi byl 25. února letošního roku vyhlášen stav nouze kvůli obrovskému výskytu horečky dengue. Podle nejnovějších zpráv z května 2007 onemocnělo jen v Paraguayi více než 26 000 osob.

SOUHRN

Dengue je celosvětově nejrozšířenější arboviróza, kterou ročně onemocní až 100 milionů lidí, 10–20 tisíc postižených nemoci podlehne. V posledních letech onemocnění rapidně přibývá. Vyskytuje se především v tropické a subtropické Asii a Africe, v Austrálii, ve střední a jižní Americe a na některých ostrovech v Tichém oceánu a Karibiku.

SUMMARY

Dengue is the most common arbovirosis in the world, it affects up to 100 million people every year, and 10–20 thousand of people die of it. There has been rapid increase of the cases in recent years. The disease occurs mainly in tropical and subtropical Asia and Africa, in Australia, Middle and South America and some islands in the Pacific and the Carabian Ocean.

O autorovi: Blanka Topinková, Zdravotní ústav se sídlem v Praze Oddělení očkování a cestovní medicíny (blankatop@seznam.cz)