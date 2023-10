Hyperkoagulační stavy v onkochirurgii, prevence a léčba

Summary

Ryska, M., Vojáček, V. Hypercoagulant conditions in oncosurgery, prevention and treatment

Thromboembolic disease, representing a serious medical problem even in the general population, is amplified by a malignant disease of the patient. It is the cause of considerable morbidity and mortality and significant economic burden for health institutions. Hereat most such cases could be avoided through effective prevention.

Tromboembolická nemoc (TEN) představuje i v běžné populaci velký medicínský problém, který je maligním onemocněním pacienta ještě umocněn. Je příčinou značné morbidity a mortality i velké ekonomické zátěže zdravotnických zařízení. Incidence hlavních projevů TEN – hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) – je i přes současná preventivní opatření stále vysoká a v posledních letech se nemění. Je odhadováno, že na PE umírá v běžné populaci více pacientů než na karcinom prsu, AIDS a dopravní nehody a že je druhou nejčastější příčinou smrti onkologických pacientů. Přitom je možné většině případů zabránit účinnou prevencí.(1) Z toho vyplývá i nutnost tromboprofylaxe zvláště u onkologicky nemocných.





Epidemiologie

Mezi onkologickými pacienty je riziko výskytu TEN 6–10krát vyšší ve srovnání se zdravou populací. TEN u těchto pacientů nejen snižuje kvalitu života, ale dokonce jej zkracuje. Navíc komplikuje protinádorovou terapii a léčbu komorbidit. Při hodnocení starších epidemiologických dat je třeba vzít v úvahu velké změny v diagnostice a v operačních metodách. Na jedné straně se objevily miniinvazívní operační metody vhodné pro radikální léčbu raných stadií nádorových onemocnění. Umožňují včasnou mobilizaci pacientů a snižují rizika TEN. Na druhé straně se provádí rutinně pro maligní onemocnění rozsáhlé otevřené výkony. Díky zkvalitnění intenzívní péče se běžně operují starší, polymorbidní pacienti, často i s dlouhodobou antikoagulační léčbou. Používá se neoadjuvantní chemoterapie, což rizika TEN dále zvyšuje a je zřejmým důvodem stagnace v poklesu incidence TEN v posledním období. Postoperační mortalita na PE se pohybuje mezi 0,2–0,5 %.

Oblasti s většími rezervami k primární prevenci TEN jsou tzv. nechirurgické obory (interní lékařství, onkologie, intenzívní péče, infekce, pneumologie, neurologie aj.). V nich se podle epidemiologických studií nachází 50–70 % symptomatických HŽT a 70–80 % letálních PE u hospitalizovaných pacientů. Poznání projevů TEN včetně PE je značně ztíženo tím, že se u většiny pacientů klinicky nemanifestují (70–85 %), což potvrzuje nejen studie TADEUS, ale i celá řada dalších autorů.(2, 3) Je třeba vzít v úvahu, že TEN může být prvním příznakem okultního maligního onemocnění.

Přes intenzívní výzkum této problematiky v posledních letech výsledky evropského průzkumu tromboprofylaxe (FRONTLINE) u onkologicky nemocných nevyzněly uspokojivě,(4) což opět vede k nutnosti důsledného dodržování níže uvedených zásad. Současné možnosti snížení výskytu TEN v onkochirurgii

1 – aktivně vedená profylaxe

2 – správně zvolený profylaktický režim – posouzení výše rizika TEN (stratifikace rizika TEN) – musí být provedeno co nejdříve (při prvním vyšetření) – nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko krvácení

3 – použití správného dávkování (výše dávky)

4 – dostatečně dlouhá doba profylaktických opatření – prolongovaná terapie, sekundární profylaxe u pacientů s malignitou

5 – použití optimálních profylaktických prostředků

6 – stanovení a důsledné dodržování podrobného managementu antitrombotické profylaxe i terapie v jednotlivých zařízeních (mezinárodní doporučení)

Ad 1 – Aktivně vedená profylaxe a ekonomika

Adekvátní terapie TEN je výrazně nákladnější než samotná tromboprofylaxe.

Výhodnost poměru vynaložených nákladů a dosaženého efektu prevence TEN byla již opakovaně publikována.

Aktivně vedená profylaxe

TEN je nejpřijatelnější strategií vedoucí ke snížení její incidence, komplikací i následků.(5, 6)

Ad 2 – Stratifikace rizika TEN TEN je multifaktoriálním onemocněním se složitou etiopatogenezí. Na jejím vzniku – porušení rovnováhy mezi procesem koagulace a fibrinolýzy – se podílí celá řada spouštěcích faktorů různého významu, který se mění v čase i u téže osoby.

Nejvýznamnějšími faktory k posouzení rizika vzniku TEN jsou:

a) disponující faktory

– věk (do 40 let, 40–60 let, nad 60 let) – předchozí anamnéza TEN – varixy dolních končetin – obezita (BMI nad 30) – kuřáctví

b) disponující chorobné stavy

– hereditární trombofilie – stavy po chirurgickém zákroku (malý výkon, operace pro benigní onemocnění, velký výkon) – větší riziko TEN má celková anestézie než neuroaxiální nebo periferní blokáda, ty však mají vyšší riziko krvácivých komplikací – maligní procesy (nejčastěji adenokarcinom pankreatu, GIT, plic, vaječníků a karcinom prsu nebo prostaty, primární tumory mozku) – imobilizace delší 3 dnů – srdeční onemocnění v pokročilé fázi (srdeční selhání NYHA III a IV) – plicní nemoci v pokročilé fázi (plicní insuficience) – závažné interní onemocnění (CMP apod.) – nespecifické střevní záněty – nefrotický syndrom – krevní choroby (trombocytopenie, polycythaemia vera) – septické stavy – autoimunitní stavy – HIT (heparinem indukovaná trombocytopenie)- paroxyzmální noční hemoglobinurie – popáleniny – myeloproliferativní onemocnění a pro myelocytární leukémie

c) disponující okolnosti

– traumata – fixace končetin – cestování (déle než 8 h v jedné poloze) – dehydratace – nitrožilní katétry a dlouhodobá hemodialýza- gravidita, porod, šestinedělí – kortikoterapie – hormonální léčba (antikoncepce, léčba sterility, substituční terapie) – léčba neuroleptiky – protinádorová terapie (jak hormonální, tak chemoterapie, ale i radioterapie) Ideálně by měl zvolený profylaktický režim akceptovat individuální riziko vzniku TEN i případných krvácivých komplikací. Protože u onkologických pacientů dochází zjevně ke kumulaci rizikových faktorů, jsou na chirurgických pracovištích většinou stratifikovány do skupin s vysokým nebo velmi vysokým rizikem TEN. U pacientů ambulantních s protinádorovou terapií je možné např. použít prediktivní skórovací systém podle A. A. Khorany.(7) Je třeba zdůraznit, že pacienti operovaní pro malignitu mají nejméně 2krát vyšší riziko HŽT a víc než 3krát vyšší riziko fatální PE než pacienti bez malignity, kteří podstupují podobný chirurgický zákrok.

Ad 3 – Správné dávkování

Jak upozorňuje řada autorů, existují značné rezervy ve správném dávkování. Kvasnička(8) uvádí, že téměř 55 % pacientů léčených pro sepsi bylo i při doporučené profylaxi poddávkováno a naopak 23 % bylo předávkováno. Z těchto skutečností vyplývá následující: – aplikovat uvedené zásady stratifikace rizika TEN (časné, individuální), – dodržovat doporučené dávkování (viz SPC jednotlivých léčebných přípravků nebo dávkování použité v obecně uznávaných studiích), – upravovat dávku u kritických stavů a pacientů na základě monitorace účinku použité farmakotromboprofylaxe, u nejčastěji používaných LMWH se doporučuje monitorovat účinek u žen v graviditě, pacientů obézních (nad 100 kg) nebo astenických (pod 50 kg), děti a pacientů dostatečně nereagujících na léčbu.

Ad 4 – Prolongovaná profylaxe, sekundární profylaxe

Několik studií jednoznačně prokázalo, že pooperační trombofilní stav trvá u pacientů s nádorovým onemocněním déle než obvyklých 7–10 dní.(9) V souladu s výsledky studie FAME(10, 11) je benefit prolongované terapie větší u pacientů, kteří podstupují velký chirurgický výkon pro malignitu, než u podobných pacientů bez malignity. Efekt této prolongované terapie přetrvává ještě dalších 90 dní.

Negativním faktorem pro důslednou realizaci prolongované terapie je systém zdravotního pojištění a zdravotní péče. I když SUKL změnil limity a úhrady k prolongované tromboprofylaxi vhodných léčebných přípravků (LMWH) tak, aby mohly být po ukončení hospitalizace preskribovány na recepty bez nutnosti schválení revizními lékaři, zdravotní pojišťovny nenavýšily příslušným zdravotnickým zařízením lékové limity odpovídajícím způsobem.

V případě výskytu TEN u pacientů s malignitou je po iniciální antikoagulační léčbě prospěšná dlouhodobá sekundární prevence TEN, jak prokázala studie CLOT,(12) a to po dobu 3–6 měsíců. Tato studie také poukázala na přínos vyšších profylaktických dávek LMWH oproti podávání VKA (warfarin).

Ad 5 – Optimální profylaktické prostředky

Při rozhodování, který profylaktický prostředek použít, je vhodný následující komentář: – v případě renální insuficience (clearence kreatininu nižší než 30 ml/min) je indikován nefrakcionovaný heparin v dávce 2–3krát 5000 IU s. c./den, – v ostatních případech LMWH v dávkách min. 3800 IU antiXa s. c. 1krát denně (hlavně u prolongované tromboprofylaxe),– fondaparin se podává v dávce 2,5 mg s. c. 1krát denně, – s přímými specifickými inhibitory trombinu (-gatrany) nebo faktoru Xa (-xabany) nejsou u onkologických pacientů v primární prevenci TEN zatím větší zkušenosti.(13) Ad 6 – Mezinárodní doporučení – studie

Výsledky studií lze shrnout následovně:(14) – rozvinutá TEN významně ovlivňuje kvalitu života pacientů s malignitou; – riziko TEN významně převyšuje riziko krvácivých komplikací způsobených tromboprofylaxí, nicméně porovnání těchto rizik je nezbytné pro správné vedení tromboprofylaxe či terapie; – pacient s idiopatickou TEN musí být adekvátně vyšetřen na přítomnost okultního onkologického onemocnění;- onkologické pacienty s anamnézou TEN, častým výskytem TEN nebo s podezřením na preexistující trombofilní stav je nutné pečlivě vyšetřit (PT – Quickův test, APTT, fibrinogen, krevní obraz, doba krvácení, příp. ProC Global, příp. forenzně i DD – dokazuje prokoagulační stav) a výsledku vyšetření se přizpůsobí profylaxe nebo terapie TEN, ale i jednání se ZP; – profylaktický režim je indikován v onkochirurgii, pro vznik TEN je stratifikován ve skupině velmi vysokého rizika s nutností prolongované profylaxe LMWH do 28. dne po výkonu; – profylaktický režim je dále indikován u onkologických pacientů imobilních a s komorbiditami uvedenými v bodu 5, ale není jednoznačně doporučen u pacientů s centrálním žilním katétrem nebo rizikovou chemoterapií(8) – i když některé studie na benefit pro pacienty při léčbě chemoterapií, hormonálními přípravky, biologicky aktivními přípravky, kombinovanou terapií talidomidem a dexametazonem nebo antracykliny ukazují; – u pacientů s vyšším rizikem krvácivých komplikací nebo kontraindikací antitrombotik je indikována mechanická tromboprofylaxe – punčochy s graduovaným tlakem nebo intermitentní pneumatická komprese. Také kavální filtry mohou být cestou profylaxe, především závažných projevů TEN, jako je PE; – výsledky studie CLOT(12) ukazují, že pacienti s malignitou lépe profitují v sekundární prevenci TEN z podávání LMWH (dalteparin) než z podávání VKA (warfarin).

Za zmínku jistě stojí i pokusy prokázat vliv podávání antitrombotik – v tomto případě LMWH – na přežití onkologických pacientů. Řada recentních studií (např. FAMOUS) prokazuje, že LMWH mají významný protinádorový efekt a pravděpodobně zlepšují výsledky léčby různých druhů malignit,(15) a to bez ohledu na výskyt TEN. Vzhledem k tomu, že jsou v tomto případě zapojeny jiné mechanismy účinku (antineoplastický, antiangiogenezický, …), než je antitrombotický účinek, nelze předpokládat tzv. class efekt antitrombotických léčebných přípravků. Zde si však musíme počkat na potvrzení těchto dat v dalších studiích.

Primární i sekundární farmakologická prevence TEN v mezinárodních doporučeních

Pro tato doporučení je charakteristické a společné, že akcentují prolongovanou profylaxi TEN u vysoce rizikových pacientů s maligními nádory, pacientů imobilních (déle než 3 dny) s maligním onemocněním jako metodu s jednoznačným benefitem. V 8. edici konference ACCP jsou doporučeny tyto postupy s tím, že síla doporučení je vyjádřena ve 3 stupních (nejsilnější je stupeň 1, kdy výhody zjevně převyšují možná rizika i cenu) a jsou podpořeny vysoce, středně nebo nižšími průkaznými studiemi (A-C).

Prevence a terapie TEN u nemocných s onkochirurgickým onemocněním

A) Prevence

– u pacientů s vysokým rizikem TEN jsou doporučeny vyšší dávky LMWH, nízké dávky UFH 3krát denně nebo fondaparinu (1A);

– u pacientů s velmi vysokým rizikem TEN je předcházející farmakologická tromboprofylaxe kombinována se správně používanými MP (1C);

– u pacientů s vysokým rizikem krvácení je doporučeno optimální používání MP do doby poklesu vysokého rizika krvácení, pak je doporučena farmakologická profylaxe samostatně nebo v kombinaci s MP (1C);

– u pacientů po velkém chirurgickém výkonu v dutině břišní či v malé pánvi, včetně pacientů operovaných pro malignitu nebo pacientů s TEN v anamnéze, je doporučeno pokračovat v tromboprofylaxi LMWH do 28. dne po výkonu (2A).

U pacientů s nádorovým onemocnění postupujícím chirurgický výkon je doporučena tromboprofylaxe vhodná pro daný typ operace (1A), u imobilních pacientů s maligním onemocněním je doporučena tromboprofylaxe jako u interních pacientů s vysokým rizikem TEN (1A). U pacientů s maligním onemocněním se zavedeným centrálním žilním katétrem, nebo dostávajících protinádorovou terapii není profylaktické podávání LMWH nebo VKA doporučeno (1B). Není dosud doporučeno podávání rutinní tromboprofylaxe s cílem zlepšit přežívání pacientů s maligním onemocněním (1B).

B) Terapie

– iniciální léčba je identická jako u pacientů bez maligního onemocnění (1A),

– pro pacienty s TEN a malignitou se doporučují na prvních 3–6 měsíců LMWH (1A) a následná antikoagulační terapie s VKA nebo LMWH neomezeně nebo do vyřešení maligního onemocnění (1C),

– u pacientů na dlouhodobé antikoagulační terapii se doporučuje v pravidelných intervalech přezkoumat poměr rizika a benefitu léčby (1C).

Závěr

Riziko vzniku tromboembolické komplikace je u pacientů s maligním onemocněním výrazně vyšší ve srovnání s onemocněním benigním. Proto je nutné v onkochirurgii provádět účinnou prevenci, a to na základě provedené stratifikace již při první návštěvě chirurga. Podávání účinné prevence nejen snižuje riziko vzniku TEN, ale je i ekonomicky výhodnější. LMWH mají významný protinádorový efekt a pravděpodobně zlepšují výsledky léčby různých druhů malignit, a to bez ohledu na výskyt TEN.

V případě vzniku TEN je u onkologických pacientů indikováno podávání LMWH po dobu prvních 3–6 měsíců či po dobu do vyřešení maligního onemocnění nebo přechod na následnou antikoagulační terapii s VKA. Pokud pacient s onkologickým onemocněním dostává antikoagulační terapii dlouhodobě, je vhodné pravidelně zhodnotit poměr rizika a benefitu léčby.

O autorovi: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., MUDr. Václav Vojáček

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Ústřední vojenská nemocnice, Chirurgická klinika

e-mail: ryskami@uvn.cz