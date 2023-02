Indie oslavila tři roky od posledního ohlášeného případu obrny

Dnešní milník znamená, že je Indie na cestě k uznání coby země bez výskytu dětské obrny. To by se mohlo stát letos v březnu, až Světová zdravotnická organizace (WHO) formálně potvrdí, že se v zemi nevyskytují nezaznamenané případy nákazy touto nemocí.

Dětská obrna je choroba, jíž lze předejít očkováním. Ve většině zemí světa se ji povedlo vymýtit, ovšem v některých zemích nadále způsobuje ochrnutí a smrt – například v Nigérii, Pákistánu či Afghánistánu.