Urinary incontinency is defined as a involuntary leakage of urine. Nothing pleasant. Hardly anybody tells people about such problems any time. Certain sensitivity of such healthy problems can lead also to often delay in visiting the doctor. The examination and treatment however can be quite simple and short.

U žen i mužů představuje hlavní riziko pro vznik močové inkontinence věk. S přibývajícími léty roste riziko onemocnění mužské prostaty i porucha svěračů močové trubice. Obě tyto změny mohou vést k poruchám vyprazdňování močového měchýře a jak se ukazuje, jsou to také příčiny nejčastější.Pokud pacient trpí močovou inkontinencí, má porušenou schopnost řízeného vyprazdňování močového měchýře. Ztrácí schopnost zabránit odchodu moči, i když se ji snaží v měchýři udržet. Jakmile pocítí potřebu močit, tělo vysílá do močového měchýře signál k uvolnění. Moč se vylučuje po uvolnění svěrače močové trubice a stažení svalů močového měchýře. Porucha tohoto mechanismu je spojena s inkontinencí.

Čím je inkontinence způsobena?

Příčinou močové inkontinence je nejčastěji porucha funkce svěračů. V průběhu života výkonnost svěračů postupně klesá. I když neschopnost udržet moč není normální součástí stárnutí, postihuje nemoc častěji starší osoby. V každém věku a u každého pohlaví má močová inkontinence jinou nejčastější příčinu. U dětí je pomočování způsobeno nejčastěji nezralostí nervového systému, který neumí složitý proces močení závislý na vůli ještě zcela suverénně ovládat.

Mnoho lidí se domnívá, že je u dítěte každé pomočování důsledkem špatné výchovy. To je omyl. Enuréza (noční pomočování) není u dětí před desátým rokem věku ničím výjimečným. Výskyt pomočování je častý dokonce i v dospívání. Lékařské studie uveřejněné ve Spojených státech odhadují procento dětí trpících nočním pomočováním na 10 % až 20 % ve věku 6 let a 2 % až 6 % ve věku 15 let.

U mladých zdravých žen je nejčastější poruchou postihující močový měchýř tzv. stresová inkontinence. Dochází k ní při mechanickém tlaku na stěnu měchýře . V důsledku prudkého zvýšení tlaku dochází k úniku moči přes oslabený svěrač močové trubice. Za normálních okolností působí svěrač jako ventil, který měchýř zespoda uzavírá. Ke zvýšení tlaku na měchýř dochází i při tak banálních každodenních situacích, jako je smích, kašel nebo kýchání.

Množství moči, která takto uniká, se pohybuje od několika kapek až k proudu moči. Častější je tato porucha u žen provozujících fyzicky náročnější sporty. Odhaduje se, že dokonce až polovina mladých žen trpí příležitostnou stresovou inkontinenci. Při prvním těhotenství má stresovou inkontinenci dokonce více než polovina žen a v průběhu dalšího těhotenství ji pozorují až čtyři z pěti žen.

Početně nejvýznamnější skupinou postiženou inkontinencí jsou starší ženy. U žen starších 65 let se její výskyt odhaduje na 12 až 14 %. Příčina není jednotná. Na mimovolném odchodu moči se podílí více faktorů. Nejvýznamnější je patrně přirozené ochabnutí svalstva, které již není schopno krátkou močovou trubici dostatečně pevně uzavřít. U starších mužů patří k hlavním příčinám inkontinence zvětšená prostata. S udržením moči má problémy zhruba desetina mužů starších 65 let. Nejčastěji se jedná o tzv. zbytnění prostaty, které působí pestrou a charakteristickou směsicí obtíží spojených s močením.

Močovou inkontinenci vyvolávají zpravidla až pokročilejší stadia této nemoci. Mimovolný odchod moči může být nepříjemnou komplikací po některých operacích předstojné žlázy. Týká se to především rozsáhlých výkonů prováděných pro rakovinu prostaty. Inkontinence může být i natolik vážná, že je nutné zavést trvale močovou cévku. Tyto případy nejsou naštěstí příliš časté a většinou je jim možné předejít pravidelnými lékařskými prohlídkami.

Schopnost řízeného vyprazdňování může být poškozena i četnými neurologickými chorobami. Jednou z nejčastějších neurologických příčin je tzv. roztroušená skleróza. Poruchami vyprazdňování močového měchýře trpí dokonce většina těchto nemocných. Další příčinou inkontinence může být mozková obrna, úrazy páteře spojené s poraněním míchy a jiné neurologické choroby. Někdy se vlastní příčinu stanovit nepodaří, ani zde však není medicína bezradná a dokáže většinou účinně pomoci.

Jak se inkontinence projevuje?

Příznaky inkontinence je možno pro zjednodušení rozdělit do dvou základních skupin – na obstrukční a iritační. K obstrukčním příznakům patří opožděný začátek močení, odkapávání moči, přerušovaný proud moči, slabý proud moči a pocit nedostatečného vyprázdnění. Iritační příznaky zahrnují močení v noci, nutkavé močení, časté močení a bolesti při močení. Vždy se jedná o samovolný a nechtěný odtok moči, byť by to bylo jen pár kapek.

Z hlediska průběhu má inkontinence dvě hlavní formy. Močové inkontinence mohou být akutní nebo chronické. Akutní inkontinence je ve většině případů příznakem jiné nemoci (např. zánětu močových cest). Může být způsobena i vedlejšími účinky léků, jako jsou například diuretika nebo sedativa. Léčba této inkontinence spočívá v odstranění základní příčiny. Chronická inkontinence se dělí do dalších skupin. Nejznámější jsou dvě první. Jsou to stresová a urgentní (nutkavá) inkontinence. Oba typy se mohou vzájemně kombinovat. Rozlišení těchto typů je důležité jak z hlediska další prognózy, tak i vlastní léčby.

Stresová inkontinence je spojena s mimovolným pomočováním při náhlém zvýšení tlaku v břiše. Objem moči se pohybuje od několika kapek až k odtoku značného množství moči. K pomočení obvykle dojde při zakašlání, kýchnutí, smíchu (odtud i rčení – počurala se smíchy) nebo náhlém zvednutí těžkého předmětu. Urgentní inkontinence je neschopnost ovládnout měchýř dostaví-li se nucení močit. Postižená osoba nestihne doběhnout na toaletu.

Tato inkontinence je zpravidla spojena s odtokem většího množství moči. Příčinou těchto obtíží může být zvětšená prostata, úraz míchy, roztroušená skleróza nebo jiné neurologické postižení. K inkontinenci moči může docházet i v důsledku přeplněného močového měchýře. Nejčastějším projevem je trvalé odkapávání moči. Příčinou je nejčastěji zbytnělá prostata, roztroušená skleróza nebo cukrovka.

Hledání rad – jak se dostat z trapné situace?

Mimovolný odtok moči v dospělosti je pro mnohé nepříjemným překvapením. Neschopnost spolehlivě ovládat základní tělesné funkce může nemocnému připadat ponižující a stává se tak velmi intimním problémem. Mnohé ženy řeší v první fázi obtíže menstruačními vložkami. Mají většinou vysledováno, kterým situacím předcházet. Vyhýbají se kašli, smíchu, prudkým pohybům, zvedání těžších předmětů. Jistě lze tímto způsobem zabránit ojedinělým trapasům, v žádném případě se však nedá takto řešit problém dlouhodobě.

Pokud obtíže trvají a obtěžují, měly by být konzultovány s lékařem. Mohlo by se totiž jednat o příznak jiné nemoci, jejíž zanedbání způsobí problémy daleko větší. Úspěch léčby závisí zejména na příčině inkontinence. Léčení, které je účinné u jednoho pacienta, nemusí být stejně účinné u jiného. Lékař se nejdříve podrobně vyptá na vznik, trvání a charakter obtíží. Na základě popisu obtíží je možné určit přesný charakter inkontinence.

Vlastní vyšetření spočívá v prohlédnutí břicha, pánve a konečníku a pečlivém neurologickém vyšetření. U žen by mělo být provedeno základní gynekologické vyšetření. Při inkontinenci se většinou provádí i vyšetření konečníku k posouzení dostatečnosti svěrače. U mužů je tímto způsobem vyšetřena prostata. Muž se změnami prostaty bývá odeslán k odbornému urologickému vyšetření. Dalším vyšetřením je ultrazvuk. Umožňuje prohlédnutí základních poměrů v pánvi – močový měchýř, prostatu, dělohu, močovody a ledviny.

Může být zjištěna tzv. retence moči v močovém měchýři, tj. množství, které zůstává v měchýři bezprostředně po vymočení. Pokud je toto množství větší, je nutná další léčba. Před vlastní léčbou je důležité vyloučení přítomnosti močové infekce. Pokud je močová infekce přítomna, musí se léčit. Často se totiž stává, že po vyléčení zmizí i problémy s mimovolným únikem moči. Vyšetření nazývané uroflowmetrie zjišťuje rychlost průtoku moči močovou trubicí. Umožňuje posoudit přítomnost překážky ve výtokové části měchýře nebo sníženou schopnost vyprazdňovaní. Uroflowmetrie se provádí při podezření na zbytnění prostaty nebo zúžení močové trubice.

K posouzení zdatnosti svalů pánevního dna může lékař předepsat tzv. EMG vyšetření. Měří se při něm elektrická aktivita svalů pánevního dna v průběhu močení. Přístroj tyto hodnoty snímá pomocí malých jehliček zavedených do oblasti hráze po způsobu akupunktury. Pokud je pomocí těchto a dalších vyšetření zjištěna příčina inkontinence, může být zahájena odpovídající léčba. Jednotlivé typy zahrnují široké spektrum léčebných zákroků. Mohou se týkat jednoduchých poučení od nácviku posilování svalů pánevního dna až po větší operační zákroky. Každá metoda má své přesné místo. Způsob léčby závisí na volbě lékaře a souhlasu pacienta.

Co může udělat sám pacient?

Jednou z možností, jak určit počet a průběh příhod úniku moči, je vedení tzv. mikčního diáře, který může ukázat i míru léčebného efektu. Jeho psaní je jednoduché, přitom může lékaři významně pomoci v odhalení příčiny i volbě vhodné léčebné strategie. Vedení spočívá v pravidelném zapisování denního příjmu tekutin, frekvenci močení a množství vymočených porcí, případně situací, kdy došlo k nechtěnému úniku moči. Přijímané tekutiny by neměly obsahovat kofein nebo alkohol, které dráždí močový měchýř a mohou inkontinenci zhoršovat. Pokud je inkontinence způsobena zbytnělou prostatou, mohou si muži sami stanovit závažnost svého onemocnění i nutnost návštěvy lékaře – urologa. Poslouží k tomu jednoduchá a uznávaná stupnice Americké urologické společnosti.

Často kladené otázky

Může inkontinence vymizet spontánně?

Ano. Především inkontinence, která vznikla v souvislosti s jiným onemocněním (např. infekcí močových cest) zpravidla odeznívá spolu se základním onemocněním. Také inkontinence známá jako enuréza mizí obvykle bez cizí pomoci do desátého roku života a nevyžaduje proto většinou zvláštní péči.

Může se inkontinence moči zhoršovat?

U většiny typů inkontinence moči dochází časem ke zhoršení. Důležitá je proto včasná odborná pomoc. Přestože jsou tyto problémy poněkud choulostivé, je důležité návštěvu lékaře zbytečně neoddalovat.

Dá se inkontinence moči nějak operovat?

Pro častý typ močové inkontinence u starších žen se již několik let s úspěchem používá poměrně jednoduchá operační metoda. Zavádí se při ní speciální tzv. TVT páska za stydkou kost. Na pásku se zavěsí močová trubice a zvýší se tak tlak, který musí močový měchýř při vyprazdňování překonávat.

Jak dlouho obvykle trvá léčba inkontinence?

Délka léčby závisí na mnoha faktorech. Rozhoduje typ inkontinence, celkový zdravotní stav pacienta i jeho spolupráce s lékařem.

MUDr. Tomáš Marada (tomas.marada@ikem.cz)