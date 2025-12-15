Jak bezpečně manipulovat s prskavkami a svíčkami, aby nedošlo k úrazu

Na veselá světýlka se nejvíc těší malé děti, ale právě těm by prskavky a svíčky neměly v žádném případě přijít do rukou. I když si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nenechávejte zdroje ohně bez dozoru. Domácnosti jsou plné předmětů z umělých vláken, které snadno hoří. V lepším případě může chvilka nepozornosti vést jen k lehkým popálením. V horším případě můžete vyhořet.
Co se dozvíte v článku
- Bezpečné umístění svíček a zacházení s nimi
- Prskavky vypadají nevinně, ale dokážou ublížit
- První pomoc při popálení svíčkou, voskem či prskavkou
Bezpečné umístění svíček a zacházení s nimi
Svíčky bývají oblíbenou vánoční dekorací, která se objevuje na adventních věncích, stolech či ozdobených stromečcích. Bohužel představují jednu z nejčastějších příčin domácích požárů. Často také dochází ke zraněním, která jsou způsobena plamenem nebo horkým voskem. Přitom stačí dodržovat vcelku jednoduchá pravidla, abyste se těmto rizikům vyvarovali.
Vyberte vhodné místo
Svíčka by měla vždy stát na stabilním nehořlavém povrchu. Ideální je keramický, kovový či skleněný podstavec. Ujistěte se, že je svíčka postavena tak, aby nemohla spadnout. Přemýšlejte i nad tím, co se nachází v jejím okolí. Minimálně 30 centimetrů od svíčky by neměly být žádné koberce, závěsy, záclony, papírové dekorace a jiné předměty z hořlavých materiálů.
Vyberte takové místo, kde nebude svíčka vystupovat do prostoru. Běhající děti by na sebe totiž mohly svíčku převrhnout a popálit se horkým voskem. Riziko požáru a zranění lze snížit tím, že místo otevřené svíčky použijete uzavřenou lucernu.
Zapalování svíček a manipulace s nimi během hoření
Knot by měl mít délku ideálně 5–7 mm. Na první pohled se může zdát, že delší knot se snáze a bezpečněji zapaluje. Nicméně hoří mnohem vyšším plamenem, čímž vás může zaskočit. Riziko nechtěného popálení je pak dost vysoké. Zároveň se snažte s hořící svíčkou ideálně nemanipulovat. I malé kápnutí vosku může způsobit popálení nebo převrhnutí.
Myslete také na to, že pokud máte svíčku ve sklenici, neměli byste ji nechat dohořet až do úplného dna. Nádoba by mohla žárem prasknout. A jak už jsme zmiňovali, svíčku byste nikdy neměli nechávat hořet bez dozoru. Kdykoliv z místnosti odcházíte, raději ji uhaste. I když plánujete odejít jen na chvilku.
Buďte opatrní i po dohoření svíčky
Správná technika uhašení svíčky je stejně důležitá jako zapalování. Svíčku vždy zhasínejte jemným sfouknutím. Dejte si ale pozor na létající žhavé částečky knotu. Zhasnutou svíčku nechte zcela vychladnout. Jinak byste se mohli velice snadno popálit o žhavé sklo nebo se omylem polít horkým voskem. Zbytky svíček, sirky a další předměty vyhazujte do koše až ve chvíli, kdy víte, že jsou celé vychladlé.
Prskavky vypadají nevinně, ale dokážou ublížit
Možná si říkáte, že prskavka je naprosto neškodná. Pak vás nejspíš překvapí, že během hoření dosahuje teplot kolem 1000 °C. Odletující jiskry tak mohou snadno zapálit oblečení, ubrus nebo způsobit popáleniny.
Dbejte na správné podmínky při skladování
Prskavky byste měli skladovat v suchém prostředí, aby nenavlhly. Nikdy je neumisťujte do bezprostřední blízkosti radiátorů, svíček a jiných zdrojů tepla. Dejte je ideálně na vyšší místo, kam nedosáhnou děti.
Zapalovat by je měli jen dospělí
Na prskavky se většinou nejvíc těší děti, ale zapalovat by je měli jen dospělí. Přeci jen se nejedná o hračku pro dítě, ale otevřený zdroj ohně, o který se dá snadno popálit. Prskavku vždy zapalujte na jejím konci, nikoliv uprostřed.
Držte ji nataženou směrem od těla, ostatních lidí a předmětů, které jsou z hořlavých materiálů. Z prskavek totiž odletují jiskry, které mohou ošklivě popálit na kůži, propálit ubrus nebo způsobit požár. Vyhněte se zapalování více prskavek naráz, protože můžete snadno ztratit kontrolu nad situací. Hrozí prudký záblesk a popálení.
Likvidace dohořelé prskavky
Na bezpečnost nezapomínejte ani po dohoření prskavky. Ta se totiž skládá z kovového drátu, na kterém je nanesena pyrotechnická směs. Tato směs při zapálení hoří a stará se o požadovaný efekt odletujících jisker. Po dohoření zůstane kovový drát ještě velmi horký a je velice snadné se o něj popálit.
Místo toho, abyste ho hned vyhodili do odpadkového koše, ho nechte samovolně vychladnout. Případně můžete tento proces urychlit tím, že ho vložíte do nádoby se studenou vodou. Až bude drát studený, je bezpečné ho vyhodit do koše.
Stala se vám nějaká nehoda se svíčkami nebo prskavkami?
První pomoc při popálení svíčkou, voskem či prskavkou
I když se budete snažit sebevíc a budete dodržovat výše uvedená pravidla, může se stát, že dojde k drobnému úrazu. Jak tedy postupovat, pokud se popálíte o plamen, dostane se vám na kůži horký vosk nebo se spálíte jiskrami z prskavek?
Jak ošetřit popáleninu
- Zasažené místo oplachujte 10–20 minut tekoucí vodou o teplotě 15–20 °C. Nepoužívejte led ani ledové obklady.
- Poté ho šetrně osušte ťupkáním sterilní gázou.
- Dále aplikujte prostředek vhodný na popáleniny (panthenol nebo hydrogel).
- Pokud se objeví puchýře, nepropichujte je. Postiženou oblast můžete zakrýt sterilním krytím, aby se do ní nedostala infekce.
Tento postup pochopitelně platí pro popáleniny malého rozsahu. Jestliže je spálené místo větší než dlaň, objevují se velké puchýře, silná bolest, krvácení a další komplikace, bez prodlení vyhledejte lékařskou pomoc.
