Jak se nejlépe bránit chřipce a nachlazení?

Zima je za dveřmi, viry budou mít pré

Už jsme si zvykli na to, že nachlazení a chřipka se nejčastěji objevují v průběhu chladných měsíců. Vždyť také především na přelomu roku dochází k chřipkovým epidemiím. Možná vás ale překvapí, že chlad s těmito nemocemi nesouvisí, tedy ne tak úplně. V zimě se totiž také vytápí, což má za následek suchý vzduch v místnostech a lidé navíc tráví uvnitř více času s ostatními potenciálními přenašeči. Důsledkem je, že horní cesty dýchací trpí a viry zároveň mohou útočit daleko efektivněji…

Není chřipka jako nachlazení

„Asi mám zase chřipku“. Tuto větu každoročně vysloví mnoho lidí. Většinou se však jedná o „prachsprosté“ nachlazení, jež se projevuje bolestí v krku a hlavy, zvýšenou teplotou, únavou a samozřejmě také nepříjemným kašlem a rýmou. U chřipky jsou sice průvodní symptomy totožné, nicméně přidává se rovněž horečka (tedy teplota vyšší než 38 °C), bolest kloubů a svalů, nechutenství a často také malátnost. Nejde zkrátka o nic příjemného. Chřipka má navíc obvykle rychlejší nástup (inkubační doba činí 18 až 24 hodin) a ve své kůži se nemusíte cítit poměrně dlouho.

Chce to klid a nohy v teple

Základem léčby chřipky i nachlazení je klid na lůžku, dostatečný příjem vitamínů, lehká strava a pravidelný pitný režim. Zatímco s nachlazením k lékaři mnozí lidé nechodí (a často se ani neléčí doma a nakazí další jedince), s chřipkou byste rozhodně neměli otálet. Na tuto nemoc vám sice nemohou být předepsána antibiotika, neboť se jedná o virové onemocnění, nicméně existují antivirotika. Navíc máte k dispozici i různá volně prodejná léčiva, jež vám mohou poměrně dobře pomoci se zvýšenou teplotou, rýmou, bolestí v krku apod.





Doporučujeme: aktuálně si můžete rozličné léky objednat i jednoduše přes internet. Navíc lze využít slevové kupóny na Pilulka.cz, případně slevový kupon na Drmax.cz a další online lékárny. Nejenže tedy nebudete muset oslabeni vyrážet do chladu a mezi lidi, ale tento způsob nákupu se vám jako bonus vyplatí i finančně.

Nechcete onemocnět? Pak se zaměřte na imunitu!

Obranyschopnost organismu je naprostý základ tomu, abyste v zimě neonemocněli. To se ale týká v podstatě každé nemoci. Jenže k posílení imunity musí často vést poměrně radikální změna životního stylu, což pro mnohé z nás není nejsnazší. Do ničeho se však nemusíte vrhat po hlavě a stačí postupovat menšími krůčky. V každém případě byste měli zdravěji jíst a pravidelně se hýbat. Zdravé tělo se zvýšenou obranyschopností je totiž skutečně nejlepší prevencí proti různým chorobám. Jistě, existuje i očkování proti chřipce, jenže právě to je doporučováno starším a jinak oslabeným lidem.

Babské rady, kam se podíváš

Na internetu i jinde si můžete nastudovat spoustu babských rad, které by vám měly pomoci. Lze tedy vyzkoušet bylinky, ponořit nohy do horké vody, aplikovat studené zábaly či sádlo namazané na hrudníku, vypocení v sauně nebo dokonce nějaké toho „panáčka“. Samozřejmě že tyto postupy mohou v některých případech zabrat, ale sázet pouze na ně byste zejména v případě chřipky neměli. Některé z nich navíc nedoporučujeme. Tak např. alkohol dehydruje, takže ořechovice nebude to pravé ořechové, a do sauny by rozhodně neměli vstupovat lidé, kteří mají potíže se srdcem.