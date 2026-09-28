Jak se stravovat před kolonoskopií? Základem je bezezbytková dieta

Aby měl lékař na střevní sliznici dobrý výhled, musí být střevo před kolonoskopií důkladně pročištěné. K tomu slouží nejen projímadlo, ale také úprava jídelníčku několik dní před vyšetřením. Strava by měla obsahovat co nejméně vlákniny a potravin, které ve střevě zanechávají nestravitelné zbytky.
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Jak by měla vypadat strava před kolonoskopií?
Přibližně tři až pět dní před vyšetřením se obvykle doporučuje „nízkovlákninová“ neboli bezezbytková dieta. Jejím cílem je omezit potraviny, jejichž zbytky by mohly zůstat ve střevě a zhoršit jeho přehlednost při vyšetření.
Jídelníček přitom nemusí být nijak drastický. Vhodné jsou především lehce stravitelné potraviny, například bílé pečivo, libové maso, ryby, vejce nebo některé mléčné výrobky. V následujících odstavcích ho rozebereme více dopodrobna.
Potraviny vhodné před kolonoskopií
Mezi vyhovující potraviny ke konzumaci v období před vyšetřením obecně patří:
• bílé pečivo bez máku a semínek,
• těstoviny, rýže a vařené brambory nebo bramborová kaše,
• libové maso, drůbež a ryby,
• vejce,
• šunka a další libové uzeniny,
• mléko, bílý jogurt, tvaroh, cottage a sýry,
• čiré vývary s trochou těstovin.
Zatímco některá doporučení povolují i ovoce a zeleninu s nízkým obsahem vlákniny, jako je například banán, broskev, hruška nebo tepelně upravená mrkev, cuketa či dýně, jiná zdravotnická zařízení trvají na tom je před kolonoskopií zcela vyřadit. Rozhodující jsou proto pokyny konkrétního pracoviště.
Čemu se před kolonoskopií vyhnout?
Naopak je třeba omezit potraviny s vysokým obsahem vlákniny, semínek a dalších nestravitelných částí. Nevhodné jsou především:
• celozrnné pečivo a obiloviny,
• luštěniny,
• ořechy a semínka,
• mák,
• müsli, granola a vločky,
• sušené ovoce,
• větší množství syrového ovoce a zeleniny,
• ovoce a zelenina se slupkami nebo drobnými semínky.
Nejde tedy o to několik dní hladovět, ale především omezit vlákninu a potraviny, které by mohly ve střevě zůstávat.
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Den před vyšetřením už jen čiré tekutiny
Den před kolonoskopií se jídelníček obvykle ještě zpřísňuje. V mnoha případech je potřeba zcela vynechat pevnou stravu a pít pouze čiré tekutiny. Ideální je voda, čaj, čirý vývar nebo čirá ovocná šťáva bez dužiny. Pokud to pokyny daného zdravotnického zařízení dovolují, lze pít také černou kávu.
Doporučuje se naopak vyvarovat se mléku, alkoholu a nápojům s dužinou. Někteří lékaři trvají na tom vynechat dále výrazně červené, modré nebo fialové nápoje, které mohou ztížit posouzení střevní sliznice.
Nezbytnou součástí přípravy je také projímadlo, které střevo zbaví zbytků stolice. Jeho druh, množství i čas užití se liší podle konkrétního přípravku a termínu vyšetření. Vždy je proto nutné dodržovat pokyny nemocnice a během přípravy dostatečně pít čiré tekutiny.
V den kolonoskopie nejíst ani nepít
V den vyšetření se obvykle nejí a několik hodin před výkonem ani nepije. Co se týče pravidelně pobíraných léků, lze je užít pouze podle pokynů lékaře, některé je možné zapít malým množstvím vody. Zvláštní pozornost přitom vyžadují například léky na ředění krve, přípravky obsahující železo nebo léky na cukrovku.
Uvažujete-li nad vysazením či změnou dávkování léků, není vhodné je provádět bez předchozí domluvy s lékařem. Po proběhlé kolonoskopii se lze většinou vrátit k běžnému jídelníčku. Pokud je nicméně trávicí trakt po přípravě citlivý, může být vhodnější začít lehčími jídly a běžnou stravu zařazovat postupně.
Zdroje: klaudianovanemocnice.cz, uvn.cz, health.harvard.edu