Octomilky přitahuje přezrálé ovoce i nevysypaný koš. Jak se jich zbavit jednou provždy?

Co je octomilka?

Pokud se ve vaší kuchyni objevil drobný látající škůdce, pravděpodobně se jedná o octomilky. Tento dvoukřídlý hmyz z čeledi Trypetidae, celým jménem octomilka obecná, se živí převážně ovocem a jiným organickým odpadem, který kvasí. Ovocné mušky mají pruhovaná nebo hnědě skvrnitá křídla. Často napadají ovoce a v zemědělství dokáží napáchat nemalé škody.

Tito škůdci mají výborný čich a často poletují v kuchyni, vycítí-li přezrálé ovoce, sklenici vína, nevynesený koš nebo zbytky jídla, které zůstanou odkryté. Vše, co kvasí, octomilky přitahuje. Mohou tak snadno kontaminovat potraviny různými bakteriemi a kvasinkami.

Ovocné mušky se dokáží velmi rychle množit, jelikož do zbytků jídla okamžitě kladou larvy, které se následně těmito produkty také živí. Nejenže tím urychlují proces hnití potravin, ale během krátké doby vám tak snadno dokáží zamořit celou kuchyň. Vývoj octomilky z vajíčka trvá 7 až 10 dní a samička octomilky žije přibližně 40 dní. Za jeden den dokáže naklást až 30 vajíček a za celý svůj život až 400. [1, 2, 3]

Proč jsou octomilky škodlivé?

Mnohé výzkumy prokázaly, že octomilky mohou snadno přenášet různé zárodky ze špinavých povrchů na čisté, čímž mohou kontaminovat potraviny mnohými bakteriemi, včetně salmonely a Escherichia Coli, které způsobují otravu jídlem. Závažné případy nákazy mohou vyžadovat i hospitalizaci a ohrozit jedince na životě. [4]





Jak se zbavit octomilek?

Nejlepším způsobem, jak se zbavit těchto létajících škůdců, je v první řadě odstranit vše, co je může přitahovat. Zralé ovoce je potřeba sníst nebo umístit do uzavřené nádoby a veškeré zkažené části ovoce odstranit. Stačí, aby se ve vaší kuchyni objevil jeden shnilý brambor či cibule nebo se rozlilo malé množství sirupu a máte doma hejno octomilek. Nikde tedy nenechávejte nakousaný koláč, rozpité víno, slupku od banánu ani cokoli dalšího, co octomilky přitahuje.

Dokud nebudou veškeré napadené zdroje, kde mušky kladou vajíčka, odstraněny nebo vyčištěny, vašeho problému se nezbavíte, a to ani poté, co vyhubíte všechny dospělé létající jedince. Veškeré produkty, jako je víno, kompoty a podobně, které kvasí, by měly být vždy dostatečně utěsněné, aby nepřitahovaly pozornost ovocných mušek.

V opačném případě by se mohlo stát, že nakladou vajíčka pod víčka těchto nádob. V kuchyni nezapomeňte důkladně vyčistit všechna zákoutí, včetně odpadu a výlevky, aby nikde nezůstaly zbytky ovocných šťáv nebo jiných lapačů mušek. [5, 6, 7]

Co na octomilky?

Pokud jste podnikli veškeré kroky k tomu, abyste se zbavili všeho, co octomilky přitahuje, ale tyto mušky stále poletují ve vaší domácnosti, můžete vyzkoušet následující:

past na octomilky v podobě nádoby s roztokem,

mucholapku na octomilky,

elektrický lapač octomilek,

koření, jako je hřebíček a česnek.

Domácí past na octomilky

Past na octomilky si můžete vyrobit i sami doma tak, že použijete malou sklenici a na její dno nalijete trochu vína, případně jablečný ocet, který octomilky také láká. Následně z kusu papíru vytvoříte kužel, který nasadíte na horní část sklenice tak, aby úzký konec směřoval vzhůru.

Díky malému otvoru v horní části se mušky již nedokážou dostat ven. Kromě vína můžete na dno umístit také kus shnilého ovoce. V případě, že použijete jablečný ocet, můžete do něj přidat také trochu mýdla, které octomilkám ztíží únik.

Další směs, která se používá jako účinný lapač na octomilky, můžete připravit z kvasnic. Místo výše uvedených směsí smícháte jednu třetinu šálku vody s balíčkem suchého droždí a lžičkou cukru. [8, 9]

Jak octomilkám předcházet?

Pokud se nechcete ocitnout v nekonečném kruhu hubení octomilek, měli byste učinit kroky, kterými eliminujete přítomnost ovocných mušek ve vaší domácnosti. V první řadě se snažte přemýšlet nad množstvím jídla, které kupujete, aby se vám doma zbytečně nekazilo a nepřitahovalo mušky. Dále byste měli dbát na tato pravidla:

Po příchodu z obchodu potraviny, zejména ovoce a zeleninu, vždy umyjte, abyste odstranili případná vajíčka a larvy octomilek. Následně je dejte do chladničky nebo je pečlivě uzavřete.

Každý den vysypávejte odpadkový koš.

Rozlité tekutiny, jako je sirup nebo víno, neprodleně vyčistěte.

Odpad, který recyklujete, vždy nejprve opláchněte, než jej vhodíte do koše.

Zkontrolujte, zda sklenice s ovocem nebo sladkými tekutinami neobsahují zbytky obsahu na vnější straně a jsou dostatečně utěsněné.

Nenechávejte otevřená okna, pokud večer svítíte v pokoji, neboť i světlo mušky přitahuje. [10, 11]

