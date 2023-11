Jak vést boj s atopickou dermatitidou?

Co je to atopická pokožka?

Chronické problémy projevující se trvale suchou kůží, zarudnutím a obtěžujícím svěděním jsou označovány jako atopická dermatitida. Jedná se o dědičné onemocnění, které je ale možné určitými opatřeními a správnou péčí zmírnit nebo úplně potlačit. Počet postižených tímto zánětlivým onemocněním pokožky v poslední době stoupá nejen v České republice, ale ve všech západních evropských zemích. Kožní problémy tohoto rázu postihují všechny věkové skupiny, avšak první projevy se vyskytují již v kojeneckém věku. Uvádí se, že u 90 % pacientů se první problému objeví před 5. rokem života, u 80 % pacientů dokonce o tři roky dříve.

První varovné signály

Pokud u pacienta onemocnění propukne, nejčastěji začíná na pokožce obličeje, hlavy a za ušima. Zprvu se jedná o velmi suché plošky, na kterých se postupně objevují drobné šupinky. Kůže začíná být velice citlivá s viditelným zarudnutím. V pokročilejší fázi se na postižených místech tvoří ekzémy, drobné krvavé ranky a povrch kůže je nerovný.

Kožní problémy jako odraz vnitřního i vnějšího prostředí

Atopická dermatitida bývá často spojena s potravinovou alergií nebo sennou rýmou. Mezi nejčastější alergeny, které mohou problémy zhoršit nebo vyvolat jsou:

• kravské mléko

• vejce

• čokoláda

• vlašské ořechy

• citrusové plody

• lepek

Také průběh některých onemocnění, jako jsou chřipka, zánět horních cest dýchacích, angína a zažívací problémy, mohou projevy dermatitidy ovlivnit. U malých dětí má značný vliv také prořezávání zoubků nebo zvýšená teplota. Neblahý účinek mají také psychické problémy, stres, nedostatek spánku a nevhodně zvolená kosmetika. Projevy se mohou také lišit v závislosti na ročním období.

Jak pečovat o atopickou pokožku?

Pacient by měl léčbu zahájit návštěvou dermatologa. Základní léčba je takzvaně zevní a to především podáváním kortikoidů. Není však vhodné užívat je dlouhodobě, protože se jedná o masti, krémy, mléka a roztoky s hormonálním složením. Po krátkodobé aplikaci kortikoidů by tedy měla nastoupit takzvaná doléčovací kůra pomocí nehormonálních přípravků. Velmi vhodná k těmto účelům je například zinková mast. Je potřeba si uvědomit, že léčba atopické dermatitidy nikdy nekončí a je potřeba se o kůži permanentně starat. Vhodné je kůži neustále promašťovat, omezit kontakt s chemikáliemi, upřednostňovat sprchu před koupelí a v neposlední řadě celkově upravit životní styl.