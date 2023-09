JAMA: Echinacea není efektivní v léčbě nachlazení u malých dětí

Echinacea není efektivní v léčbě nachlazení u malých dětí. Vyplývá to z výsledků randomizované, dvojitě slepé, plecebem kontrolované studie publikované v prosincovém vydání The Journal of the American Medical Association. Podle autorů je je užívání tohoto přírodního léku u dětí spojeno se zvýšeným výskytem vyrážky.

Echinacea je v USA jedním z nejčastěji užívaných rostlinných přípravků v prevenci a léčbě nachlazení. Předpokládá se, že má imunomodulační aktivitu a zvyšuje intenzitu neutrofilní fagocytózy.

V průměru mají děti 6 až 8 epizod nachlazení v průběhu jednoho roku, každé trvá zhruba 7 až 9 dní. Ačkoliv v léčbě jsou většinou používány dekongescencia, antihistaminika a látky tlumící kašel, je jen málo důkazů o tom, jestli pomáhají dětem mladším 12 let. Autoři studie uvádějí, že odhadem 11% až 21% dětí v USA a Kanadě preferuje alternativní způsob léčby.

Autoři studie předpokládali, že léčba echinaceou by mohla zkrátit trvání a zmírnit příznaky infekce horních cest dýchacích u dětské populace. Jejich čtyřměsíční studie zahrnovala 407 pacientů ve věku 2 až 11 let, 207 z nich tvořilo placebovou skupinu a 200 byla podávána echinacea – děti ve věku 2 až 5 let dostávali polovinu z doporučené dávky pro dospělé, děti ve věku 6 až 11 let pak 67% dávky doporučené pro dospělé. Léčba echinaceou začala při prvních symptomech onemocnění a trvala až do jejich úplného vymizení, nejvýše však 10 dnů.

U obou skupin nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly ve sledovaných ukazatelích jako např. délka trvání symptomů, tíže příznaků nebo počet dní s teplotou. Naproti tomu se u dětí léčených echinaceou objevila častěji vyrážka – přesněji u 7,1% – v placebo skupině vyrážkou onemocnělo jen 2,7% dětí.

Zdroj: JAMA 2003, 290:2824–2830

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je spolupracovnicí redakce