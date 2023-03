Je smutné, že národ Komenského odmítá pedopsychiatrii

OTÁZKA: * * Jaké další vlivy na děti působí?



ODPOVĚĎ:

MUDr. Jana Drtilová

Stejně jako rodič i pedopsychiatr by měl respektovat biorytmus lidského organismu. Všichni jsme predisponovaní geneticky, s čímž nemůžeme nic udělat, ale nemůžeme pominout, že jsme také součástí přírody. Mnozí klimatologové dávají do souvislosti třeba výbuch nějakého vulkánu s neúrodou, která následně nastolí větší neklid v populaci, větší represe a následuje… třeba Francouzská revoluce. Je to téma nesmírně zajímavé, perspektivní a dosud velmi zanedbávané. Všichni víme, že někteří lidé jsou jako skřivánek, jiní jako sova. Představte si děti z příměstských oblastí, které dojíždějí do školy do Prahy, což je obrovská časová a energetická ztráta. „Skřivánci“ se vracejí večer ve fázi extrémního útlumu, „sovy“ jsou sice ještě čilé, zato ráno je na ně kladena nepřiměřená zátěž v momentě, kdy musí brzy vstávat, zatímco by ještě spaly. Zvláště mezi adolescenty jsou jedinci, kteří toto velice špatně snášejí a při problémech jsou házeni do jednoho pytle s provokativními nebo negativistickými vrstevníky. V mnohých rodinách se biorytmy vůbec nezohledňují, žije se extrémně rychlým tempem a vše se orientuje na vytvoření hodnoty podřízené zevním znakům příslušnosti ke střední nebo vyšší střední vrstvě.

1.12.2010 12:57:43