Každý druhý pacient s rakovinou v ČR je ohrožen podvýživou

S výsledky seznámil novináře předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček.

„Celý národ se snaží hubnout, ale my se snažíme vysvětlit onkologicky nemocným, že je strašně důležité, aby nehubli, ale drželi svoji váhu, protože jenom tak mohou vzdorovat nemoci a zvládat poměrně obtížnou léčbu,“ řekl. Dodal, že podvýživa onkologických pacientů je problémem i v jiných zemích, Česko není výjimkou.

Proti obdobnému průzkumu z let 2010 a 2011 se nyní mírně snížil počet pacientů ve středním a vysokém riziku podvýživy. Přispělo k tomu podle Vorlíčka to, že se onkologové více věnují výživě pacientů a mohou jim od roku 2013 předepisovat speciální přípravky klinické výživy, jež zdravotní pojišťovny hradí.





Vorlíček upozornil, že podvýživa ohrožuje nejen pacienty hubené, v riziku mohou být i pacienti na pohled obézní, kteří nechtěně hubnou. Úbytek váhy o pět procent za tři měsíce, což u sedmdesátikilového člověka je pouhých 3,5 kilogramu, už může léčbu zkomplikovat. Většinou jde o ztrátu svaloviny, včetně srdečního a dýchacího svalstva.

Onkologičtí pacienti mají problémy s jídlem v nemocnicích, kde se podle zjištění hygieniků ne vždy dobře vaří, mají s ním problém ale i při ambulantní léčbě, kdy se stravují doma. Trpí nechutenstvím, mají potíže cokoli spolknout. V komplexních onkologických centrech jim specialisté na výživu radí, jak se stravovat. Varují je i před mýty, jako třeba že nádor se musí vyhladovět, a proto mají přestat jíst, nebo že jim pomohou různé „zázračné“ preparáty.

„Opak je pravdou, pokud pacient nejí, vezme si nádor výživu z těla, vyhladoví pacient a léčba hůře zabírá,“ řekla členka pracovní skupiny nutriční péče v onkologii Petra Holečková.

Pacienti by podle ní měli jíst, jak mají chuť, co nejčastěji za den a měli by si vzít to, na co mají chuť. Zásady racionální výživy při onkologické léčbě jdou stranou. „Nicméně, co by měli pacienti mít, je dostatek kalorií a bílkovin,“ řekla lékařka. Zakázán není podle ní ani alkohol v malém množství, protože podporuje chuť k jídlu. Například pivo je energeticky bohatý nápoj, takže se při léčbě jedno pivo denně doporučuje.