Kazuistika: moderní materiály urychlují hojení a šetří peníze

Rána a její ošetření: 1. převaz byl proveden dne 17. ledna 2006, pacient měl dekubitus IV. stupně na PDK, na kyčli, velikost 4 × 4 cm. Na spodině rány černo-žlutá nekróza, okraje pravidelné, ohraničené, okolí mírně zarudlé. Z rány téměř nevytékal sekret a nezapáchal, byla ve fázi čištění. Po toaletě rány Betadine roztokem a osušení okolí byly na ni aplikovány obložky s Betadine roztokem a sekundární krytí.

14. převaz (18. 1.-30. 1. 2006) – stav rány nezměněn. Ošetření stejné jako u prvního převazu.





15. převaz (31. 1. 2006) – dekubitus IV. stupně na PDK, na kyčli, 4 × 4 cm. Na spodině rány černo-žlutá nekróza, okraje rány pravidelné, ohraničené, okolí mírně zarudlé, bez sekrece a zápachu. Rána byla ve fázi čištění. Po toaletě Betadine roztokem a osušení okolí byl na ránu aplikován alginát Askina Sorb a sekundární krytí.

16. převaz (2. 2. 2006) – dekubitus IV. stupně na PDK, na kyčli, 4 × 4 cm. Na spodině rány černo-žlutá rozpouštějící se nekróza, okraje pravidelné, ohraničené, okolí mírně zarudlé. Z rány vytékalo malé množství sekretu a byl přítomen velký zápach. Rána ve fázi čištění. Po toaletě Betadine roztokem a osušení okolí aplikován alginát Askina Sorb a sekundární krytí.

17. a 18. převaz (5. 2. a 8. 2. 2006) – rána byla ve fázi čištění. Na její spodině přetrvávala žlutá nekróza, byl přítomen zápach a malý sekret. Ošetření stejné jako předešle.

19. převaz (10. 2. 2006) – dekubitus IV. stupně na PDK, na kyčli, velikost 4,5 × 4,5 cm. Na její spodině žlutá rozpouštějící se nekróza, byla vidět šlacha, okraje rány pravidelné, ohraničené, okolí mírně zarudlé. Z rány vytékalo střední množství sekretu a byl přítomen zápach. Rána byla ve fázi čištění. Po toaletě Betadine roztokem a osušení okolí byl na ránu aplikován alginát Askina Sorb a sekundární krytí.

Závěr

Po 25 dnech a 19 převazech se stav rány zlepšil, odloučila se černá nekróza, rána se částečně vyčistila. Velikost se nepatně zvětšila na 4,5 × 4,5 cm, od okrajů začínala epitelizovat. Byl zvolen odpovídající způsob ošetřování, stav rány se zlepšil.

SOUHRN

Prezentovaná kazuistika poukazuje na význam odpovídajícího ošetření pro účinnou léčbu defektu u pacienta hospitalizovaného v zařízení LDN.

SUMMARY

The case study aims to show the importance of proper treatment of a defect in a patient hospitalized in long term care facility.

O autorovi: Bc. Ivana Radecká Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava (ivana.radecka@seznam.cz)