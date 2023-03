Klíšťata, infikovaná encefalitidou a borreliozou, táhnou na sever

Horké vlhké počasí nadcházejícího léta je živnou půdou pro klíšťata. Ta přenášejí dvě nebezpečná onemocnění – klíšťovou encefalitidu a lymskou borreliozu. Hygienici již zaznamenali zvýšenou aktivitu těchto drobných zvířátek – objevily se už i případy napadení člověka klíštětem a jeho onemocnění lymskou borreliozou. Ochranou proti klíšťové encefalitidě je vakcinace. Proti lymské borrelioze však očkování neexistuje, a proto bychom neměli zapomínat ani na další způsoby ochrany.

Borreliozy přibývá

V posledních letech stoupá infikovanost klíšťat borreliemi, zatím však nedosáhla maxima let 1995 – 96. Podle posledních statistik se počet onemocnění touto chorobou pohybuje v průměru mezi 50 – 55 infikovanými lidmi na sto tisíc obyvatel. V některých oblastech s vysokým výskytem infikovaných klíšťat, jako je například Frýdek-Místek, bylo v minulém roce zaznamenáno dokonce 178 infikovaných osob na sto tisíc obyvatel. Ačkoliv očkování proti lymské borrelioze neexistuje, lze tuto chorobu při včasném zjištění léčit antibiotiky, podobně jako vloni v případě prezidentovy manželky Dagmar Havlové.

Místní jsou imunní, rekreanti nikoliv

Největší počet klíšťat, infikovaných borrelií, byl prokázán v rekreačních oblastech povodí Vltavy a Sázavy, vysoký výskyt zjistili hygienici i kolem Prahy a Brna. V okolí hlavního města lze jmenovat především Roztoky, Unětice a Kamýk, přímo v hlavním městě je nejvíce zasažena Stromovka. Známými lokalitami, kde byla v klíšťatech přítomna infekce lymské borreliozy, jsou Klánovice, Radotín, obora Hvězda, Žižkov, Vítkov a Petřín. Mimo to byl výskyt obou nákaz prokázán okolo Berounky a Dyje. Hygienici, testující každoročně pražské parky, potvrdili, že ohniska infikovaných klíšťat postupují severním směrem. Jedním z nejznámějších původních ohnisek nákazy je Točná, ale podle posledních zpráv se tato oblast rozšířila až do Modřan. Stálí obyvatelé těchto lokalit jsou proti infekci klíšťovou encefalitidou většinou imunní. Návštěvníci výše uvedených oblastí by se měli nechat očkovat. Jedna očkovací dávka stojí až 440 korun. Vakcína se podává ve třech dávkách a očkování je rozloženo do osmnácti měsíců. Za vakcinaci proti klíšťové encefalitidě tedy zaplatíte 1320 korun.

Průhledná nymfa přenáší infekci

„Onemocněla jsem lymskou borreliozou, ačkoliv si nepamatuji, že bych měla na kůži přisáté klíště,“ vyprávěla nám Růžena Kalousková, která tráví každoročně léto u Berounky. „Infekci klíšťové encefalitidy i lymské borreliozy mohou přenášet nejen dospělá klíšťata, ale i larvy a nymfy,“ připomněl Vladimír Polanecký. Nymfa je malá a průhledná, a proto nebezpečí, že si ji napadený nevšimne, je obrovské. „Kromě toho – nymfa po nasátí sama odpadne,“ dodal. Onemocnění pak člověk zjistí teprve s prvními příznaky choroby. „Typickým kožním příznakem lymské borreliozy je červená skvrna s bílým středem a okrajem,“ uvedl Polanecký. Tak se onemocnění projeví u padesáti až šedesáti procent lidí. U čtyřiceti procent napadených se skvrna nevyvine. „Záleží na zánětlivé a imunologické reakci organismu,“ vysvětlila RNDr. Dagmar Hulínská z Národní referenční laboratoře borreliozy centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu v Praze.

Vakcinaci kombinujte s vhodným oděvem a repelenty

„Při výletu do oblastí s předpokládaným výskytem infikovaných klíšťat si obujte vysoké boty a oblékněte se do hladkých tkanin světlých barev. Rozhodně nezapomeňte na pokrývku hlavy,“ radí hygienik hlavního města Prahy Vladimír Polanecký. Použití přípravků odpuzujících hmyz (repelentů) by mělo být samozřejmostí. „Při návratu oděv svlékněte a vyklepejte ho. Prohlédněte pečlivě povrch těla a odstraňte klíšťata, cestující po těle,“ dodal Sobota a upozornil na to, že bychom nikdy neměli odstraňovat klíště holou rukou. „Rozhodně bychom je neměli rozmačkávat mezi prsty, pálit na kamnech nebo v otevřeném ohni. I tak totiž můžete infekci získat,“ konstatoval hygienik. Pokud už k přisátí klíštěte došlo, pokapeme místo jodisolem. Pak klíště zachytíme do pinzety a kývavými nebo krouživými pohyby ho beze zbytku odstraníme. „Ranku je třeba ještě jednou pečlivě prohlédnout, jestli v ní nezůstal zbytek klíštěte,“ uvedl Polanecký. Pak zasažené místo opět dezinfikujeme jodisolem a pět až šest dní pozorujeme. Pokud v té době dojde ke změnám na kůži nebo se objeví příznaky podobné chřipce, je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Příznaky onemocnění encefalitidou:

*bolesti svalů a kloubů

*vysoké teploty

*bolesti hlavy

*ztuhnutí šíje

*ochrnutí končetin

Příznaky onemocnění lymskou borreliozou:

*zarudnutí v místě napadení s bílým místem uprostřed

*zčervenání a zfialovění lalůčku ucha a špičky nosu

*bolesti hlavy

*bolesti kloubů teploty

*ztuhnutí šíje a další neurologické potíže

*kardiovaskulární potíže

Při výletu do oblastí s výskytem infikovaných klíšťat:

*obujte si vysoké boty

*oblékněte se do hladkých tkanin světlých barev

*nezapomeňte na pokrývku hlavy

*použijte hmyz odpuzující přípravky (repelenty)

Po návratu:

*svlékněte oděv a vyklepejte ho

*prohlédněte pečlivě celý povrch těla

*odstraňte klíšťata, která cestují po povrchu těla a hledají měkkou kůži

Pokud již k přisátí klíštěte došlo:

*pokapejte místo jodisolem

*zachyťte klíště do pinzety

*kývavými nebo krouživými pohyby klíště beze zbytku odstraňte

*prohlédněte ranku, jestli v ní nezůstal zbytek klíštěte

*ranku opět dezinfikujte jodisolem

*pět až šest dní zasažené místo pozorujte

*dojde-li v té době ke změnám na kůži nebo se objeví příznaky podobné chřipce, okamžitě vyhledejte lékaře

Nikdy:

*nežádejte vakcinaci, pokud se necítíte zcela zdrávi

*nenechte se očkovat dříve, než 14 dní po posledním onemocnění

*nevynechejte poslední očkovací látku

*nenoste vakcínu k lékaři sami, nevhodným skladováním může ztratit svou účinnost

*nepodceňujte další možnosti ochrany proti klíšťatům

*neodstraňujte klíšťata holýma rukama – zvláště u zvířat

*nerozmačkávejte klíšťata mezi prsty, nepalte klíšťata na kamnech nebo v otevřeném ohni

*Včasným odstraněním klíštěte, dezinfekcí před i po zásahu, můžete snížit infekční dávku, a tím i riziko nákazy, na minimum. V případě pochybností okamžitě navštivte lékaře.

*Nejlepším indikátorem začínající sezony výskytu klíšťat jsou psi. Jejich majitelé by měli své miláčky i sebe pravidelně prohlížet.

*Očkování proti klíšťové encefalitidě nechrání proti onemocnění lymskou borreliozou. Zajistí ale rychlejší určení diagnostiky a včasné zaléčení antibiotiky.

* Jedním z příznaků onemocnění lymskou borreliozou jsou rudé skvrny s bílým místem uprostřed, zčervenání a zfialovění lalůčku ucha a špičky nosu. Toto je třetí stadium choroby.

* Klíště cestuje po těle a hledá měkkou kůži. Poté se zakousne a při sání vypouští do krve člověka infikované sliny.

* Klíště při nasání několikrát zvětší svůj objem.

Na dotazy čtenářů odpovídá hygienik hlavního města Prahy Vladimír Polanecký:

Proč není očkování proti klíšťové encefalitidě hrazeno zdravotními pojišťovnami?

Jitka Michálková, Kolín

„Společenská závažnost onemocnění se nedotýká celé skupiny obyvatel, ale jen dočasných návštěvníků vybraných lokalit. Všeobecná zdravotní pojišťovna ale platí aplikaci třetí dávky.“

Slyšela jsem, že v Americe již existuje očkovací látka proti lymské borrelioze. Proč ji nedovážíme?

Michaela Zahálková, Praha 3

„Bohužel, americká očkovací látka je určena pro ten typ borrelie, který je běžný ve Spojených státech. Určitě bude trvat delší dobu, než se podaří najít očkovací látku na náš typ borrelie. Samozřejmě by bylo možné dovézt vakcínu z USA. Účinnost jejich očkovací látky by ale byla velmi nízká. Borrelií existuje několik druhů a pro každý z nich je nutné najít specifickou protilátku.“

Nechala jsem se očkovat proti klíšťové encefalitidě. Lékař mi tvrdil, že dvě dávky mě chrání dostatečně. Proč doporučujete třetí dávku – není to zbytečné?

Jaroslava Loukotová, Praha-západ

„První dvě dávky vakcíny chrání příjemce pouze na určitou dobu, nikoliv dlouhodobě. Po devíti až dvanácti měsících je třeba aplikovat třetí dávku proto, aby očkování ochránilo proti infekci po další tři roky. Tato aplikace je doporučena a schválena Státním úřadem pro kontrolu léčiv. Při vynechání třetí dávky nelze zaručit dlouhodobý účinek vakcinace, a tak peníze vynaložené na první dvě dávky vlastně vyhodíte oknem.“

IRENA DESENSKÁ, Střední Čechy, 1.6.2001