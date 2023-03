Klíšťová encefalitida si letos vybrala první oběť

Šestašedesátiletý muž z Klatovska se nedávno stal první letošní obětí klíšťové encefalitidy. Zemřel po kousnutí nakaženým klíštětem.

„Šlo o velmi rychlý průběh. Muž zemřel 10. července a všechny opakované zkoušky potvrdily, že měl klíšťovou encefalitidu,“ sdělil v úterý Právu doktor Čestmír Beneš ze Státního zdravotního ústavu v Praze. Muž se nakazil infikovaným klíštětem v lokalitě Nezdice na Klatovsku. Hospitalizován byl v plzeňské nemocnici. „Od roku 1993, kdy se v ČR začaly evidovat hlášené infekční choroby v informačním systému, jde již o dvaadvacáté úmrtí po kousnutí klíštětem,“ informoval Beneš. Loni klíšťata způsobila smrt tří lidí, když se klíšťovým zánětem mozku – encefalitidou – nakazilo celkem 719 občanů. Letos nákaza zatím postihla 86 lidí. Nejvíce nemocných se ale očekává v těchto letních měsících. Do statistiky se promítnou až později, protože jde o složité vyšetření a také delší inkubační dobu nemoci. Klíšťata už nejsou jen na loukách, březích řek a okrajích lesů, ale doslova všude, iv městských parcích. Nejvíc se jich nachází v Jihočeském kraji, Posázaví, kolem Berounky, na Berounsku v okolí hradů Žebrák a Točník, na Křivoklátsku, Benešovsku, Opavsku, na severu Čech, a dokonce i v Polabí. Jsou v nadmořských výškách do 800 metrů, ale ojediněle byla zaznamenána na Šumavě ve výšce dokonce nad 1000 metrů. Podle hygienických stanic je nebezpečné zhruba jedno klíště ze sta. „Žádné kousnutí však nelze podcenit,“ zdůraznil Beneš. Klíšťata přenášejí i lymskou boreliózu. Zdravotníci loni evidovali 3819 případů tohoto onemocnění, o tisíc víc než v roce 1999. Letos bylo zatím zaznamenáno 1101 případů lymské boreliózy, nikdo však na ni nezemřel. Přestože zdravotní pojišťovny většinou hradí očkování proti klíšťové encefalitidě, očkovat se dá jen zlomek obyvatel. „Letos odhadem dvacet až třicet tisíc,“ řekl Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Ota Černý s tím, že přesné údaje nikdo nesleduje. Hlavní hygienik Prahy Vladimír Polanecký potvrdil, že klíšťata jsou i v hlavním městě, a to v Krčském lese a na Točné. V parcích pak mohou přenášet lymskou boreliózu. „Po každé procházce lesem nebo u vody bychom se měli prohlédnout. Čím dříve se zakousnuté klíště z těla odstraní, tím lépe,“ uvedl. Hlavní hygienik ČR Michael Vít doporučuje, aby se lidé informovali na okresních hygienických stanicích, na kterých místech dané lokality klíšťata hrozí nejvíc.

Václav Pergl, Právo, 1.8.2001