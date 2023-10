Kolínská nemocnice zavádí nejvyšší standard léčby bolesti

Například v pooperačních stavech si pacient může dávku analgetik regulovat sám.

Přístroj je pochopitelně elektronicky jištěn, takže se pacient nemůže předávkovat. „Je to optimální způsob analgezie pacientů v pooperačních stavech,“ dodal primář resuscitačního oddělení a víceoborové intenzivní péče Martin Nováček s tím, že touto metodou se v nemocnici zavádí nejvyšší možný standard léčby bolesti, který současná medicína nabízí.

Metoda pacientem kontrolované analgezie – PCA (patient controlled analgesia) je dlouhodobě vyzkoušená. Existují dva základní typy. První je nitrožilní PCA, kdy má pacient zavedenou nitrožilní kanylu k podávání infuzí a je připojen k elektronickému dávkovači, který po aktivaci pacientem podá lékařem určenou dávku analgetika. Tato dávka je libovolně opakovatelná až do dosažení dostatečného analgetického efektu. Druhou formou je epidurální analgezie – PCEA (patient controlled epidural analgesia). Do epidurálního prostoru (místo v páteři, blízké míše a nervovým kořenům) je před operací zaveden tenký plastikový katetr, napojený na speciální dávkovač, který aplikuje analgetickou směs. „Obě metody jsou velmi vhodné pro překlenutí nejsilnějších bolestí většinou v prvních třech až pěti dnech po operaci. Poté se přechází na perorálně podávaná analgetika nebo dochází k úplnému vysazení bolest tlumících léků,“ vysvětlil primář. Ten do řad zaměstnanců Oblastní nemocnice Kolín, a. s. přichází z Medway Maritime Hospital, která se nachází v hrabství Kent ve Velké Británii a spadá pod londýnskou univerzitu. V Kolíně však není nováčkem. Vrací se do svého bývalého působiště po necelých třech letech.

Rozhodování to nebylo jednoduché. V Anglii se z řadového pracovníka vypracoval na vedoucí pozici konzultanta. Jeho žena zde byla zaměstnána jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče a v žádném případě si neměla důvod stěžovat. Navíc se tu manželům narodila dcera. „Když jí bylo sedm měsíců, dostal jsem od kolínské nemocnice nabídku, která se neodmítá. A to i přesto, že jsem měl ve Velké Británii výborné místo a nalezli jsme si tu přátele. Možnost založit v mé mateřské nemocnici nové oddělení a vybudovat si ho k obrazu svému, to byla životní příležitost,“ konstatoval nový primář resuscitačního oddělení a víceoborové intenzivní péče kolínské nemocnice. Zahraniční angažmá však bere jako výbornou zkušenost ze všech hledisek. „Naučil jsem se jazyk, mohl poznat, jak se medicína dělá jinde, jaké zahraniční nemocnice volí přístupy a zdroje financování či jaké používají přístroje,“ popisoval primář Martin Nováček s tím, že se ve Velké Británii na vlastní oči přesvědčil, že se v Česku nemáme za co stydět. Našeho zdravotnictví je podle jeho slov na velmi slušné evropské úrovni.

Jana Martinková, Regionální deník