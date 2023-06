Komplexní přístup k péči o pacienta s diabetickou nohou

SOUHRN V kazuistice autorka přibližuje léčbu diabetické nohy pacienta, který prodělal mimořádně silný stres.

SUMMARY In the case study the author describes the treatment of a patient with diabetic foot syndrome, who suffered from severe stress.

Syndrom diabetické nohy je patologický stav, který vede k narušení tkáně nohy. Jde o postižení nohou ulceracemi, gangrénami či výraznými deformitami distálně od kotníku. Nejdůležitějšími faktory, které způsobují vznik diabetické nohy jsou neuropatie a angiopatie, infekce, porucha pohyblivosti kloubu, kouření. Patofyziologickým podkladem je zvýšení plantárního tlaku nebo porucha kapilárního prokrvení, následkem toho dochází k poklesu tkáňové oxygenace, což umožňuje je vznik ulcerace.

Nejčastější zevní příčiny vyvolávající ulceraci jsou: nesprávná obuv a jiné tlaky, drobné úrazy, ragády, plísňové infekce, panaritia. K významným patogenetickým faktorům se počítá i hyperglykemie. Patří mezi nejzávažnější komplikace diabetu a vyžaduje interdisciplinární přístup. Důležitou součástí komplexní léčby je edukace. Jejím prostřednictvím by nemocný měl získat optimální množství informací, dovedností či návyků a měl by být schopen je běžně aplikovat. Edukační plán musí zohledňovat aktuální potřeby nemocného a vycházet z vyhodnocení připravenosti pacienta k výuce a informací o jeho životním stylu a zvyklostech.

Kazuistika

Pacient T. L. (1945), v minulosti hospitalizován na chirurgickém oddělení s diabetickou gangrénou LDK. Postupně mu byly amputovány všechny prsty, po pravidelných převazech se rána uspokojivě zhojila a byl propuštěn do domácího ošetřování. Počátkem roku 2006 došlo k amputaci čtvrtého a pátého prstu PDK. Následně docházel na pravidelné kontroly na chirurgickou ambulanci a diabetologii.

Vybrané údaje z anamnézy

* časté výkyvy hladiny glykemie,* problémy s dodržováním léčebného režimu (přijímání stravy, úměrnost fyzické zátěže, hygienická péče o nohy), * psychická zátěž, stres po smrti syna,* bolest.

Prosinec 2006: při opakované kontrole na chirurgické ambulanci byla doporučena hospitalizace pro gangrénu na prstech PDK. Byla zahájena léčba antibiotiky, 3krát denně převazy s lihovými obložkami a později koupele v 1‰ persterilu.

Únor 2007: při angiografickém vyšetření byla diagnostikována těžká ischemie, poté zahájena vazodilatační léčba. Dále bylo pokračováno v převazech metodou vlhkého hojení ran (Flaminal, mastný tyl).

Únor 2007: lékaři přistoupili k amputaci zbylých 3 prstů. Po amputaci ordinovány převazy každé 3 dny (Granuflex).

Témata edukace

Psychika, adaptace: psycholog. Vliv psychické zátěže na kompenzaci diabetu, techniky prevence a léčby stresu, problematika motivace.

Dietní léčba diabetu: nutriční terapeutka. Praktická cvičení v odhadu obsahu energie, druhu a obsahu tuků a sacharidů v potravinách, sestavování modelových jídelníčků.

Diabetická noha: lékař, sestra, fyzioterapeut, sociální pracovnice. Prevence a léčba, vhodná obuv a oblečení, hygiena, gymnastika nohou, denní kontrola nohou, pedikúra.

Fyzická aktivita: fyzioterapeut. Význam, kompenzační pomůcky, individuální program fyzické aktivity.

Březen 2007: měsíc po amputaci byla rána klidná, bez známek postupujících zánětlivých nebo gangrenózních změn. Pacient se cítil v dobré psychické kondici, projevoval aktivní přístup k léčbě i k dalšímu životu, i když jeho pracovní a fyzické schopnosti jsou omezené.

Lucie Navrátilová, chirurgické oddělení Nemocnice Boskovice s. r. o