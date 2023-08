Komplikace při neutropenii

Riziko vzniku infekce se dále odvíjí nejen od tíže poklesu neutrofilů, ale též od délky trvání poklesu hodnot neutrofilních granulocytů. Závažnost onemocnění spočívá především v tom, že chybí typické symptomy zánětu. Žádná infekce není banální, i „typické“ probíhají netypicky, vyskytují se oportunní infekce a rychle se rozvíjí sepse. U pacientů po transplantaci krvetvorných buněk je riziko infekce vyšší. Po léčbě navíc následuje dlouhá doba hluboké neutropenie a imunosuprese. Život ohrožujícími vyvolavateli infekce jsou především mykózy (kandidy a aspergily) a jejich invazivní formy.

Odběr hladiny galaktomannanu v séru: Lékař obvykle ordinuje odběr v době, kdy se u pacienta opakovaně vyskytují febrilie i přes antibiotickou léčbu. První a druhý den se obvykle odebírají 2 až 3 odběry za den. Při febriliích 2 až 3krát týdně a navíc alespoň jednou týdně 2 až 3 odběry za den. Postup odběru: Odebere se 5 ml srážlivé krve. Zkumavka musí být řádně označena i hodinou odběru. Krev a žádanka se pošlou do laboratoře. Výsledky: za pozitivní se považuje, pokud je: hladina jedenkrát větší než 0,7 hladina ve dvou po sobě jdoucích odběrech větší než 0,5 a má-li pacient klinické projevy mykotické infekce.

Falešnou pozitivitu mohou způsobovat některé výrobní šarže Augmentinu, Tazocinu a ampicilinu, proto jsou všechny šarže uvedených antibiotik testovány. Incidence invazivních mykóz u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk je 5–10 %. I při komplexním přístupu multidisciplinárního zdravotnického týmu, léčbě moderními antimykotiky a přes specializovanou ošetřovatelskou péči, je mortalita na mykotické infekce vysoká (60–70 %). Proto je nezbytně nutné monitorovat první symptomy mykotických infekcí u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk. Sestry systematicky sledují stav nemocného, hodnotí reakce na léčebný program i účinnost ošetřovatelských intervencí, které jsou zaměřeny nejen na pacienta, ale i na jeho příbuzné.

KAZUISTIKA

Pan L. J., nar. 1977, léčen v letech 1990–1993 pro non-Hodgkinův lymfom, březen 2003 léčen na našem pracovišti pro Hodgkinův lymfom po polychemoterapii, březen 2004 rozvoj sekundární akutní myeloidní leukemie, 27. 4. 2004 -alogenní transplantace periferních kmenových buněk od bratra – nekomplikované přihojení transplantátu.

15. den – propuštěn domů. 21. den – přijat na naše pracoviště pro dyspeptické potíže a průjmovitou stolici. 27. den – výsev exantému nejprve na dorzálních stranách rukou, pak na obličeji a hrudníku -postiženo 25–50 % těla – diagnostikovány projevy reakce štěpu proti hostiteli (dále GVHD) s kožními projevy (obr. 1). 31. den – zasaženo už 50 % těla -diagnostikováno akutní kožní GVHD IV. stupně (obr. 2). Celou dobu hospitalizace přetrvává febrilní neutropenie – pacient kolonizován Vancocin resistentním enterokokem (VRE) -ordinován linezolid i. v. (Zyvoxid). 42. den - diagnostikována z BAL nekrotizující aspergilová tracheobronchitida, hladina galaktomannanu (asperg. antigen) je 8 IP -norma 0,5 –1 IP, ordinován vorikonazolum i. v. (VFend) + caspofungin i. v. (Cancidas). 43. den – u pacienta došlo k respiračnímu selhání – následně intubace – řízená ventilace. Při pravidelném monitorování hladiny galaktomannanu, které umožňuje sledovat účinek nasazené antimykotické léčby, byla tato hladina v prvních 7 dnech prokazatelně snížená. Infekční projevy měly tendenci ustupovat. Postupně se však hladina galaktomannanu i přes adekvátní léčbu opět zvyšuje, zhoršují se ventilační parametry i celkový stav pacienta, který 28. 6. 2004 umírá.

SOUHRN

K závažným nežádoucím účinkům protinádorové léčby lze zařadit útlum krvetvorby s následným vznikem neutropenie, při které dochází k poklesu počtu neutrofilů v krevním obrazu, a tím vzniká velké riziko vzniku infekce.

SUMMARY

One of the serious side effects of cancer treatment is myelosuppression with subsequent neutropenia, a condition of decreased amount of neutrophils in blood that leads to great risk of infection. Infectious complications of neutropenia are also included.

O autorovi: Zuzana Danišová Bc. Marie Zítková, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno-Bohunice (zdanisova@fnbrno.cz, mzitkova@fnbrno.cz)