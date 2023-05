Končí éra rentgenových snímků

Zdroj: Redakce

Až třikrát kratší čekání na rentgenové snímky pro pacienty, detailnější výsledek pro lékaře v nemocnici a snadnější dostupnost i pro doktory v ordinacích mimo ni. To všechno by měl přinést přímý digitální rentgen, který zdravotníci v pondělí naostro spustili do provozu.