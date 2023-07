Kontaktní čočky a péče o ně

SUMMARY

An eye lens is optical equipment that is supposed to correct refractive errorof an eye. It is an equivalent alternative to eye glasses. Modern lenses are made of hydrofil polymer (polymetylmetacrylate) which was first used by a Czech chemist professor Wichterle.

V dnešní době přibývá nositelů kontaktních čoček a to především u mladých lidí. Čočky na rozdíl od brýlí člověka neomezují, nepřekáží, a to je výhodné hlavně při sportu či jiných aktivitách. Umožňují přirozené vidění, nezužují zorné pole a nerosí se při změně teploty.Podle doby používání se kontaktní čočky dělí na jednodenní, dvoutýdenní, měsíční a roční.

Pro sport či příležitostné nošení jsou ideální jednodenní čočky, neboť se ráno nasadí a večer vyhodí. Jsou výhodné i pro nositele, kteří kontaktní čočky používají nepravidelně, nebo třeba jen na letní nebo zimní dovolenou. Pro jejich uchování není zapotřebí pouzdro ani roztok. Z hlediska zdraví jsou nejvhodnější, protože se do oka vždy vkládá nová a sterilní čočka. Pro každodenní nošení jsou ale finančně náročnější.

Měsíční a dvoutýdenní čočky je možné nosit v režimu denním, prodlouženém nebo kontinuálním. Čočky pro prodloužené nošení mohou být v oku i přes noc, nejdéle však 5 dní, potom se musí vyjmout. Nejpohodlnější jsou čočky pro nepřetržité nošení na 30 dní a 29 nocí, nemusí se každý den čistit a ukládat do roztoku. Eliminuje se tak nebezpečí infekce při manipulaci s čočkami v místech méně dostupné hygieny. Například jeden náš klient je velmi ocenil při expedici do Himálaje. Tyto čočky musí ovšem splňovat velice přísná kritéria a při jejich používání jsou nutné pravidelné kontroly.

Správná péče o kontaktní čočky zajistí bezpečné a bezproblémové nošení po celou dobu jejich životnosti. V průběhu dne se především na přední ploše čočky usazují nečistoty. Na takto znečištěném povrchu se potom značně zvýší nebezpečí kontaminace mikroorganismy. Míra usazenin a jejich složení částečně závisí také na materiálu čočky. Starší uživatelé kontaktních čoček ještě pamatují dobu, kdy jediným způsobem, jak zajistit jejich čistotu, bylo každodenní vyváření. Tento způsob sice umožňoval relativní sterilitu, ale neřešil problém bílkovinných a lipidových usazenin.

Čisticí roztoky

S nástupem moderních čisticích roztoků se péče o kontaktní čočky velmi zjednodušila. Čočky se i nadále musí pravidelně čistit po každém vyjmutí z oka, ale většinu úkonů s tím spojených zajistí právě moderní jednokrokové roztoky. Komponenty v nich obsažené čočku dezinfikují a do jisté míry odstraní i usazeniny. Pro zaručení bezproblémového používání čoček je nutné i kvalitní pouzdro. Většina výrobců dodává nové ke každému balení roztoku. Některá pouzdra obsahují i ionty stříbra a účinně tak minimalizují riziko kontaminace mikroorganismy.

Nejdokonalejší péči o čočky v současnosti zajistí roztoky na bázi peroxidu vodíku, který čočky čistí, dezinfikuje a odstraňuje proteiny v jednom kroku. Jejich další výhodou je, že jsou bez chemických látek a tudíž velmi vhodné i pro alergiky. Neutralizace peroxidu probíhá buď za pomoci platinového katalyzátoru nebo speciální tablety a trvá minimálně šest hodin. Používání jakýchkoli jiných prostředků k uchovávání čoček, např. fyziologického roztoku, je zcela nevhodné. V žádném případě nezajistí dezinfekci a dostatečné vyčištění, může vyvolat i podráždění očí.

Lubrikační kapky

Při mírném nepohodlí při nošení čoček je možné je zvlhčit lubrikačními kapkami. Zvyšují pohodlí nositele například v klimatizovaných prostorách. Jejich výběru se ovšem musí věnovat zvýšená pozornost, ne všechny oční kapky lze používat s nasazenými kontaktními čočkami.

Odličování očí

Další pomůcku ocení především ženy – jedná se o šetrný odličující gel na ošetření očních víček. Spolu s líčením odstraňuje zbytky mastnot, které mohou čočky znehodnotit. Rozpouští a odstraňuje z očních víček i okolí oka nečistoty. Je šetrný ke kůži i očím, je bez parfému a alkoholu, po použití přípravku není třeba očištěné oblasti oplachovat vodou.

Správný postup při čištění kontaktních čoček

* Po vyjmutí čočky z oka ji položíme na dlaň, pokapeme roztokem a jemným třením bříškem prstu z ní odstraníme hrubší nečistoty a hleny. Takto vyčištěnou čočku vložíme do pouzdra s čistým roztokem tak, aby byla zcela ponořená. Malé množství roztoku nestačí na správné vyčištění! Pouzdro zašroubujeme a totéž provedeme s druhou čočkou. Takto ošetřené čočky ponecháme v pouzdře přes celou noc či do doby dalšího nasazení. Běžné balení roztoku (360 ml) při správném používání vystačí na dva až tři měsíce.

* Po vložení čoček do oka obsah pouzdra vylijeme, pouzdro vypláchneme roztokem a necháme vyschnout. Nikdy nepoužíváme k vypláchnutí vodu z vodovodu (je zde riziko kontaminace akantamébou, která se může vyskytovat i v pitné vodě)!

* Při manipulaci s čočkami nesmíme samozřejmě zapomenout na čisté ruce a zdravé oko. Pokud jsou oči červené nebo podrážděné, měl by klient navštívit svého očního lékaře.

* Čočky se nikdy nesmí nosit déle, než doporučuje výrobce, i když se nositeli může zdát, že jsou v pořádku.

* Roztoky na dezinfekci čoček se nesmějí míchat dohromady a dávka roztoku se nesmí použít několikrát.

* Každý nositel čoček by měl nosit u sebe náhradní pouzdro s roztokem, pro případ nutnosti vyjmutí čočky z oka. Důležité jsou pravidelné kontroly u očního lékaře.

* Při správném dodržování těchto zásad je nošení kontaktních čoček bezproblémové a komfortní.

Jana Fulínová, Věra Dastychová, MUDr. Pavel Dvořák, Oční ambulance, Benešov u Prahy (info@ocnibn.cz)