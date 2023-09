Kontaktní čočky nosí asi každý desátý Čech, převažují ale brýle

„Vyšetření před aplikací kontaktních čoček by měl provést lékař či optometrista. Nositel kontaktních čoček by měl chodit na kontroly k očnímu lékaři minimálně jednou ročně,“ řekl optometrista oční optiky OptoVize Brno Jan Vaverka. Podle dřívějšího průzkumu na ně pravidelně nechodí přes 80 procent lidí. „Vyšetření na štěrbinové lampě zabere deset minut,“ dodala primářka oční kliniky DuoVize Praha Lucie Valešová.

Výběr čoček je podle ní třeba konzultovat s odborníkem. Nestačí jen počet dioptrií. „Je nutné znát zakřivení oka, jeho průměr a také ohniskovou vzdálenost, která je jiná než u brýlí,“ dodala Valešová.

„Nejčastěji se čočky nosí pro krátkozrakost, kdy lidé vidí bez brýlí nebo čoček špatně do dálky. Druhým nejčastějším důvodem je dalekozrakost, kdy lidé dle výše vady vidí špatně buď do blízka nebo do blízka i do dálky,“ řekl primář oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka. Častěji je nosí ženy než muži a také zejména mladší ročníky.

„Největším rizikem kontaktních čoček je jejich infekce ze znečistěných uchovávacích roztoků. Může vést k vážnému trvalému poškození zraku nebo i ztrátě oka,“ vysvětlil Stodůlka. Infekce podle průzkumu klinik NeoVize a DuoVize trápí až 60 procent uživatelů, nejčastěji jde o řezání nebo pálení v oku či jeho zarudnutí. Každý desátý prodělal zánět spojivek.





Podle primářky Valešové například spaní v čočkách zvyšuje riziko infekce až 8,5krát, vadí také koupání i sprcha. „Pokud nositel nedodržuje exspiraci kontaktních čoček či roztoku a pouzdra na ukládání čoček, hrozí mu nejen infekce, ale také podráždění očí způsobené usazeninami v čočkách,“ dodala. Podle průzkumu ale čočky používá déle přes 70 procent lidí.

Lékaři doporučují si před nasazením čoček umýt ruce, poté vylít roztok a opláchnout pouzdro. Před vyjmutím čočky z oka se pouzdro naplní čerstvým roztokem. Místo roztoku nelze používat vodu. „Samotná voda čočky ničí, protože v ní mohou nabobtnat,“ dodala Valešová. Roztok na čočky naopak nelze používat jako oční kapky. Pouzdro je pak třeba měnit jednou měsíčně.

Podle prezidenta České kontaktologické společnosti Jiřího Michálka se náklady na nošení kontaktních čoček odhadují na 6000 až 8000 korun ročně. Na rozdíl od brýlových čoček na kontaktní až na výjimečné případy, kdy jsou třeba ze zdravotních důvod, nepřispívají zdravotní pojišťovny.

„Se zvyšujícím se podílem osob starších 40 let se významně zvyšuje počet presbyopů, čemuž odpovídá i rozšiřující se nabídka v segmentu multifokálních čoček,“ vysvětlil Michálek. Presbyopie neboli vetchozrakost se objevuje ve vyšším věku jako přirozená degradace materiálu oční čočky

Kontaktní čočky ve svém sortimentu nabízí desítky e-shopů. „Patří ke zboží, kterému se v onlinu nadmíru daří a stabilně každoročně roste společně s trhem. Pro online nákupy jsou čočky totiž ideální. Je velmi jednoduché a pohodlné koupit na pár kliknutí čočky, které známe a máme vyzkoušené,“ sdělila Alexandra Čermáková, obsahová manažerka nákupního rádce Heureka.cz.

Podle ředitele e-shopu VašeČočky.cz Jiřího Urbana se ceny pohybují od 430 do 1200 korun za 30 kusů jednodenních čoček, od 400 do 700 korun za balení šesti kusů 14denních. Měsíční v balení šesti kusů vyjdou na 285 až 1000 korun, čtvrtletní stojí od 400 korun.

Prodeje podle Urbana vzrostly za posledních pět let o desetinu. „Čočky které jsou určeny pro denní nošení, tak vycházejí také dráž oproti čočkám s 14denním či měsíčním nošením. Nicméně čočky na denní nošení jsou zdravější,“ dodal Urban. Trendem jsou podle něj barevné čočky nebo vzorované čočky k různým kostýmům.