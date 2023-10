Kroměřížská nemocnice má nové hemodialyzační středisko

Zlínský kraj coby zřizovatel investoval do rekonstrukce a přístavby téměř 55 milionů korun, dva miliony na vnitřní vybavení dala nemocnice spolu s obcemi a firmami z regionu. Pacienti i personál mají mnohem lepší podmínky než dříve, řekla vedoucí lékařka střediska Martina Zelinková.

„Největší výhoda pro pacienty je, že prostory jsou moderní, jsou oddělené šatny, dřív měli pacienti šatny společné. Mají možnost sledovat televizi, k tomu mají sluchátka, každý sleduje svůj program, sál je daleko prostornější,“ uvedla Zelinková. Pro personál je podle ní důležité, že dříve byla v areálu dvě pracoviště, která se nyní spojila do jednoho. „Museli jsme přecházet, vše bylo dvakrát, měli jsme dvojí sklady. Bylo to velmi nepříjemné pro personál,“ uvedla vedoucí lékařka. Středisko bylo ve zkušebním provozu od loňského listopadu.

Změnu si chválí také pacienti, například šedesátiletá paní Hana z Kroměříže, která na dialýzu chodí pátým rokem, dochází dvakrát týdně a na na dialýze stráví pokaždé čtyři hodiny. „Cítím se tady velice dobře, to se nedá vůbec srovnat. Každý máme svou televizi, svůj ovladač, sluchátka, můžeme každý sledovat svůj program, neruší to nikoho v okolí. Není to ale jen o televizi, ale i o celkové kultuře, že je člověk takový uvolněný, jsou i závěsy mezi postelemi, když potřebujete soukromí,“ uvedla.





Dialyzační péče je nezbytná pro život pacientů se selháním ledvin. Principem dialýzy je čištění krve, které u nemocného nahrazuje činnost nefunkčních ledvin. Pomáhá odstranit z těla odpadní látky a přebytečné tekutiny, což jinak obstarávají ledviny zdravé.

Kroměřížská nemocnice má nyní jako jediná v kraji ředírnu roztoku, který čistí krev. Dříve se roztok nosil v kanystrech až k přístroji u pacienta, nyní se roztoky ředí přímo na pracovišti a jdou potrubím až k pacientovi. Systém také ušetří peníze, dříve dalo středisko ročně za roztoky milion korun, nyní to je asi 300.000 korun.

V dlouhodobém dialyzačním programu je nyní v nemocnici zařazeno 73 pacientů. „Ročně u nás provedeme kolem 9000 dialýz. Pacienti k nám docházejí dvakrát až třikrát týdně a na lůžku tady stráví čtyři až pět hodin. Nejdéle je v naší péči pacient, o kterého se staráme už dvaadvacet let a za tu dobu podstoupil 3000 dialýz,“ uvedla Zelinková. Nejmladší současný pacient střediska má 34 let, nejstarší 83 let. Nemocnice se podílí také na službě nazvané Prázdninová dialýza, která umožňuje cestovat i lidem odkázaným na přístrojovou náhradu funkce ledvin.