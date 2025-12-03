Krupicová kaše recept: laskomina, kterou milují děti. Klasickou krupici lze nahradit výživnější špaldovou

Základní recept na krupicovou kaši opravdu není nijak složitý. Potřebujete jen krupičku, mléko, máslo a špetku soli. Spíše je důležité dodržet správné poměry jednotlivých surovin a dát krupičce čas, aby nabobtnala a dobře se uvařila.
Krupicová kaše recept: klasika s máslem a kakaem
Ingredience
- 1 l mléka (nejlépe plnotučného),
- 80 g dětské krupice (cca 6 vrchovatých lžic),
- 20 g másla,
- špetka soli,
- na dochucení máslo, granko (kakao), skořice a cukr.
Postup
- Odměřte půl litru mléka, osolte ho a rozmíchejte v něm krupičku. Namočenou krupici nechte takto odležet alespoň 30 minut, aby stihla nasát dostatek tekutiny a nabobtnat. Klidně ji můžete nechat namočenou přes noc.
- V kastrolu začněte zahřívat zbývající mléko. Ohřívejte mléko, a těsně před tím, než začne vřít, plamen zmírněte. Nabobtnalou krupičku promíchejte a začnete ji pomalu přidávat do teplého mléka.
- Směs neustále míchejte metličkou. Kaši vařte pozvolna a snažte se ji míchat hlavně u dna hrnce, aby se nepřipálila. Doba vaření by se měla pohybovat mezi 5–7 minutami, aby hezky zhoustla a ztratila moučnou chuť.
- Uvařenou krupicovou kaši odstavte z plamene a jemně do ní vmíchejte máslo. Ještě teplou kaši rozdělte na talíře. Podávejte ji posypanou kakaem, grankem či cukrem. Někdo má rád ještě plátek másla navrch.
Zdravá krupicová kaše recept: špaldová s proteinem
Ingredience
- 1 l rostlinného mléka (mandlové, ovesné, kokosové),
- 80 g špaldové krupice,
- 40 g proteinu (vanilkový, kokosový či bez příchutě),
- 2 lžičky ghí nebo kokosového oleje,
- špetka soli,
- hrst čerstvého ovoce, oříšků či kakaa na ozdobu.
Postup
- Obdobně jako v případě klasické krupičky je nutné namočit i špaldovou. Společně se solí ji rozmíchejte v půl litru mléka a nechte odležet minimálně 30 minut.
- V hrnci zahřejte zbývající mléko. Až bude horké (nikoliv vroucí), pomalu do něj začněte přimíchávat namočenou krupici. Směs bez přestání míchejte metličkou, abyste zamezili vzniku hrudek.
- Špaldovou krupicovou kaši vařte na mírném plameni 7–10 minut. Špalda potřebuje trochu víc času než obyčejná krupice, aby změkla. Během vaření kaši neustále míchejte.
- Až bude krupice dostatečně měkká a kaše hustá, odstavte ji z plotny a nechte 2 minuty zchladnout. Poté do ní lehce vmíchejte práškový protein s kokosovým olejem (či ghí).
- Kaši podávejte ještě teplou. Ozdobit ji můžete podle libosti čerstvým či sušeným ovocem, nasekanými oříšky, skořicí, kakaem nebo osladit troškou medu.
Tipy pro co nejlepší krupicovou kaši
Vaření krupicové kaše rozhodně není žádná věda. I tak se ale vyplatí dodržovat několik osvědčených triků. Díky nim pak bude kaše opravdu krásně krémová, bez hrudek a vynikající i po chuťové stránce. Zásadním faktorem, který ovlivňuje krémovost a hustotu kaše, je poměr krupice a mléka.
Standardně se krupicová kaše vaří z 1 litru mléka a 80 gramů krupice. V některých receptech se krupice neuvádí v gramech, nýbrž ve lžících. Lžíce může být vrchovatá nebo zarovnaná, proto není tento způsob měření přesný. Z toho důvodu dopočujeme množství krupičky raději odvážit, ať máte jistotu.
Pokud chcete, aby byl výsledek trochu hustší, můžete použít 90–100 gramů krupice. Pro řidší kaši naopak trochu uberte a použijte jen 60–70 gramů krupice. Hustotu a texturu kaše může do jisté míry ovlivnit i výběr druhu mléka. Použijete-li plnotučné, kaše bude o poznání krémovější a chutnější. S nízkotučným či odtučněným bude naopak řidší a méně chuťově výrazná.
Rostlinná mléka bývají obecně méně tučná v porovnání s plnotučným kravským mlékem, takže počítejte s tím, že kaše z ovesného, sójového nebo mandlového mléka nemusí být tak sametová a krémová. Dobrou volbou však může být kokosové mléko, protože je tučnější. Kaše díky němu získá výrazné kokosové aroma a příjemnou sladkost.
Dalším důležitým krokem je namočení krupičky. V některých receptech se krupice před vařením vůbec nenamáčí. Použijete-li dětskou krupici, která je jemnější, nemusí to vyloženě vadit. U běžné krupice byste tento proces ale vynechávat neměli, protože se krupice díky namočení rychleji provaří a zabrání se tím vzniku větších hrudek.
Kaše uvařená z namočené krupice bude o poznání jemnější, krémovější a hladší. V případě špaldové a celozrnné krupice se namáčením zároveň zvyšuje stravitelnost kaše. Dochází k aktivaci enzymů a částečnému štěpení škrobů, takže krupice pak méně zatěžuje trávicí ústrojí.
Během vaření kaši neustále míchejte metličkou. Díky tomu nebudou v kaši hrudky a předejdete tím spálení mléka. Kromě toho regulujte teplotu, aby se kaše vařila spíše na nižším až středním plameni. Toto opatření zabrání případnému přetečení mléka a již zmiňovanému připálení. Kaše by se měla vařit minimálně 5 minut, aby zhoustla a krupice dostatečně změkla. V případě celozrnné a špaldové krupice se však nebojte kaši vařit klidně až 10 minut.
Máslo, ghí či kokosový olej vmíchejte do kaše vždy až po odstavení z plotny. Bude díky tomu jemnější a získá pěkný lesk. Krupicová kaše chutná nejlépe, když se jí ještě teplá. Samozřejmě nesmí být úplně horká, abyste si o ní nespálili jazyk. Stačí ji rozdělit na talíře a počkat opravdu jen chvilku, aby se teplota ustálila na příjemné úrovni.
Zjemnění a dochucení krupicové kaše
Naprostou klasiku, na kterou nedá dopustit většina milovníků krupicové kaše, je kombinace másla, kakaa a cukru. Zatímco máslo se postará o jemnou texturu, rozteklé kakao s cukrem chutnají jako rozpuštěná čokoláda.
Pokud se vám tato tradice zajídá a chcete zkusit něco nového, můžete třeba místo másla použít ke zjemnění kaše lžíci smetany ke šlehání. Ujíždíte-li na kvalitní čokoládě, zkuste do teplé kaše zamíchat pár kostiček hořké čokolády.
Zajímavou příchuť můžete krupicové kaši dodat přidáním špetky mleté vanilky, pár kapek vanilkového extraktu, lžící oříškového másla či karamelem. Preferujete-li spíše svěží ovocné chutě, mohla by vám chutnat kaše s nakrájenými banány, hruškami, jablky, jahodami či borůvkami. Ovoce můžete použít čerstvé, kompotované i lyofilizované.
Chybu rozhodně neuděláte ani se strouhaným kokosem, praženými mandlemi nebo nasekanými oříšky. Jako zdravé sladidlo lze pak místo obyčejného cukru doporučit med, javorový sirup nebo ten čekankový. Tekutá sladidla mají výhodu v tom, že se v teplé kaši dobře rozpustí.
