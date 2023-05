Kubánské hlavní město se potýká s cholerou

Agentura Reuters cituje nejmenované představitele kubánského ministerstva a lékaře, podle nichž mohly onemocnět i stovky lidí. Podle představitelky ministerstva je možné choleru vystopovat k baseballovému zápasu v havanské čtvrti Cerro. „Byly to buď sendviče s vepřovým, nebo limonáda Tan Rico,“ řekla agentuře představitelka ministerstva. „Onemocněli i někteří baseballoví hráči.“

Havana má 2,2 milionu obyvatel. Je oblíbeným cílem desetitisíců zahraničních turistů, ale zatím nejsou zprávy o tom, že by onemocněl nějaký cizinec.

Několik evropských diplomatů zvažuje, že vydá kvůli choleře upozornění turistům ze svých zemí, napsala AP. Tito diplomaté jsou prý také znepokojeni tím, že kubánská vláda je včas neinformuje.

Turistika je pro chřadnoucí kubánskou ekonomiku nejdůležitějším sektorem, když jí 2,8 milionu návštěvníků ročně přináší 2,5 miliardy dolarů (48 miliard korun). Epidemie cholery by některé návštěvníky určitě znepokojila, přestože Kuba má skvělou pověst, pokud jde o reakci na epidemie a přírodní katastrofy, uvedla AP.

Cholera nebyla na ostrově zaznamenána po desetiletí – až do loňského léta, kdy v provincii Granma onemocnělo 417 lidí a tři zemřeli. Od té doby se objevilo několik ojedinělých případů, ale všechny souvisely s výskytem cholery v Granma a šíření bylo hned zastaveno, řekla představitelka ministerstva zdravotnictví.

Tentokrát je to podle ní jiné. „Je hodně případů, ale jsme dobře připraveni… Doufejme, že to můžeme zastavit, než to bude mnohem horší,“ řekla.

Cholera se šíří především potravinami a znečištěnými vodními zdroji. Po krátké inkubační době se objeví průjem a zvracení, jež mohou vést k dehydrataci a v případě neléčení i ke smrti. Při včasném zajištění lékařské péče je cholera celkem snadno léčitelná.