Kyselina listová může ochránit před infarktem a mrtvicí

Kyselina listová může výrazně snížit riziko srdečních záchvatů nebo mrtvice, uvádí britská studie. Lékaři zjistili, že příjem tohoto vitamínu redukuje hladinu homocysteinu v těle. Právě homocystein je jednou z hlavních látek, které způsobují srdeční choroby.

Tým dr. Davida Walda z Barts and The London School of Medicine zjistil, že kyselina listová snižuje riziko infarktu o 16 procent, riziko mrtvice o 24 procent a žilní trombózy o 25 procent.

Lékaři zkoumali 72 studií, ve kterých hledali souvislosti mezi hladinou homocysteinu v krvi pacienta a výskytem srdečních chorob. Zjistili přitom jasnou spojitost mezi zvýšenou hladinou této látky a rizikem infarktu.





Již předchozí průzkumy přitom ukázaly, že pokud matka v těhotenství užívala kyselinu listovou, chránila tak dítě před defekty nervové trubice (například zadní rozštěp páteře).

Britští výzkumníci na základě svých poznatků navrhují, aby základní potraviny jako mouka byly obohaceny o kyselinu listovou. „Kyselina listová by měla být přijímána jednak v tabletkách – to v případě rizikových osob – a jednak v běžných potravinách, které by byly o tuto látku obohaceny,“ píší výzkumníci pro časopis British Medical Journal.

Britský úřad pro kontrolu potravin (Food Standards Agency) se však k této otázce staví zatím opatrně. Podobné návrhy nedávno zamítl s tím, že je třeba nejprve zjistit vedlejší účinky kyseliny listové.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 22.11.2002