Laboratorní diagnostika novějších neuroinfekcí

lymeská borelióza • klíšťová encefalitida • západonilská horečka • laboratorní diagnostika

Původci onemocnění lymeskou boreliózou (LB), západonilskou horečkou a klíšťovou encefalitidou byli objeveni zhruba v polovině 20. století. Všichni mohou způsobovat onemocnění nervového systému, lze tedy o nich hovořit jako o novějších neuroinfekcích. První popisy kožních projevů lymeské boreliózy i postižení jiných orgánů pochází z přelomu 19. a 20. století, novodobá historie tohoto onemocnění se však začala psát až v 60. letech 20. století v USA.

V Connecticutu ve městě Old Lyme byly profesorem Steerem pozorovány epidemické artritidy a jako jejich původce byla prokázána gramnegativní spirocheta Borrelia burgdorferi sensu stricto (B. b. s. s.). Následně byly v Evropě nalezeny další dva druhy, B. garinii a B. afzelii, patogenní pro člověka. V USA infekci způsobuje především B. b. s. s., v Evropě se na onemocnění podílejí všechny tři patogenní druhy.(1, 2)

Historie onemocnění virem západonilské horečky se začala psát roku 1937, kdy byl z krve pacientky s horečnatým onemocněním izolován virus patřící do čeledi Flaviviridae, rodu Flavivirus, nazvaný podle místa nálezu, provincie West Nile v Ugandě.(3) Virus klíšťové encefalitidy byl poprvé popsán o šest let dříve Schneiderem.(4) Stejně jako v případě WNV se jedná o arbovirus patřící do čeledi Flaviviridae, rod Flavivirus.

Známe dva subtypy (západní a východní), nepatrně se lišící proteinovou strukturou.(5) Přenašečem borelií jsou klíšťata rodu Ixodes. V Evropě je to Ixodes ricinus, na východě Evropy a v Asii Ixodes persulcatus, v USA zejména Ixodes scapularis (dříve I. dammini) a Ixodes pacificus. Hlavními rezervoáry jsou pak společně s klíšťaty také různé druhy hlodavců, hmyzožravců a ptáků. West Nile virus (WNV) je přenášen především komáry rodu Culex. Rezervoárovými zvířaty jsou zejména divocí ptáci.

U viru klíšťové encefalitidy je, stejně jako u borelií, hlavním přenašečem klíště. Západní subtyp je přenášen druhem Ixodes persulcatus a východní druhem Ixodes ricinus. Další možností přenosu onemocnění na člověka je prostřednictvím nepasterizovaného mléka nakažených zvířat, především koz, ale také krav a ovcí.(6, 7) Hlavními hostiteli a rezervoáry jsou malí hlodavci. Klinické příznaky LB se mohou projevit nejen na kůži (erythema chronicum migrans – ECM a acrodermatitis chronica atrophicans – ACA), ale i na řadě dalších orgánů, jako jsou klouby (artritida), centrální a periferní nervová soustava (neuroborelióza), srdce (lymeská karditida), oko a další. Inkubační doba má rozpětí od 1 do 300 dnů.(8)

Onemocnění lymeskou boreliózou dělíme do tří stadií. První, tzv. stadium lokalizované infekce, trvá 3–30 dní a vyznačuje se vznikem erythema migrans (EM) v místě přisátí klíštěte či poštípání hmyzem. Většinou se vyskytuje jediné ložisko. S vícečetnými lézemi se setkáváme jen zřídka. EM se objevuje asi u 50–70 % pacientů s onemocněním LB. Zároveň s EM se můžeme setkat také s regionální lymfadenitidou nebo necharakteristickými, chřipkové onemocnění připomínajícími příznaky, jako jsou únava, bolesti hlavy, kloubů či subfebrilní teploty.(9)

Není-li onemocnění zachyceno a léčeno v prvním stadiu, může přejít po 3 týdnech až 5 měsících do druhého, tzv. stadia časně diseminované infekce. Zhruba po 2–3 měsících od výskytu EM u přibližně 10–15 % nemocných nastupují příznaky postižení nervového systému, jako jsou bolesti hlavy, lehké meningeální projevy, neuromyozitické postižení a celková slabost.(10) Ve druhém stadiu onemocnění může u zhruba 4–10 % nemocných dojít k postižení srdce (poruchy tvorby a vedení vzruchu, myokarditida, perikarditida), označovanému jako lymeská karditida.(11, 12)

Třetí, tzv. stadium pozdní diseminované infekce, nastupuje asi po 6 měsících až několika letech od napadení klíštětem. V tomto stadiu nalézáme postižení pohybového ústrojí ve formě artritid. Zánět postihuje asymetricky jeden i více kloubů – zejména kolenní, hlezenní, ramenní a zápěstí. Třetí stadium také zahrnuje postižení kůže ve formě ACA a neuroboreliózu prezentující se meningeálními příznaky či Bannwarthovým syndromem. Může však probíhat i jako rombencefalitida či encefalitida s poruchami mozečkových funkcí a hybnosti.(10) WNV vyvolává u svého přirozeného hostitele manifestní onemocnění jen výjimečně.

U člověka, který je pouze náhodným článkem řetězu, většina nákaz probíhá bezpříznakově. Symptomatická infekce se nejčastěji projevuje jako horečnaté, někdy velmi závažné až smrtelné onemocnění. Inkubační doba trvá obvykle 3–6 dnů. Typický je náhlý začátek horečky okolo 39 °C, provázený nespecifickými příznaky. Jde o třesavku, bolesti hlavy, kloubů, svalů, zad, kašel a bolesti v krku. Časté jsou příznaky postižení gastrointestinálního ústrojí, jako jsou nechutenství, nauzea, zvracení a průjem.

Generalizovaný rozeolární či makulopapulární exantém se vyskytuje u více než poloviny nemocných, zejména u dětí. Často se také popisuje generalizovaná lymfadenopatie a konjunktivitida. Část nemocných vykazuje postižení centrálního nervového systému, projevující se jako aseptická meningitida, encefalitida a myelitida či kombinace těchto postižení.(13, 14) U klíšťové encefalitidy trvá inkubační doba obvykle 7–14 dní od přisátí klíštěte.

V případě nákazy z mléka je zkrácena na 3–4 dny.(6) Onemocnění způsobené východním subtypem má jednofázový průběh. Západní subtyp se vyznačuje dvoufázovým horečnatým onemocněním. První fáze je typická horečkou trvající 2–7 dní s maximem při teplotě 37,5–39 °C bez známek meningoencefalitidy.(15) Následuje 2–10denní afebrilní a relativně bezpříznakové období. Zhruba u jedné třetiny infikovaných se vyvine druhé stadium.(16)

Tato druhá, febrilní fáze je charakterizována horečkou, s maximem o 1–2 °C vyšším než ve fázi první, a symptomy meningitidy nebo meningoencefalitidy. Východní subtyp onemocnění obvykle probíhá bez vmezeřené asymptomatické fáze.(17) Hlavními příznaky je zarudnutí tváří a krku, bolest hlavy, somnolence, nauzea, zvracení, závrať a myalgie. Také se mohou vyskytovat poruchy citlivosti.

Hlavní klinické neurologické syndromy spojené s klíšťovou encefalitidou jsou febrilní bolest hlavy, aseptická meningitida, meningoencefalitida, meningomyeloencefalitida a postencefalitický syndrom. V laboratorní diagnostice používáme základní laboratorní metody (cytologické a biochemické vyšetření mozkomíšního moku) a specifické diagnostické testy. Pomocí nich lze provádět přímý a nepřímý průkaz původce onemocnění.

Pro nepřímý průkaz se v diagnostice LB používají metody, které prokazují protilátky. Jedná se především o imunoenzymatickou techniku ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) a Western immunoblotting (WB). Metodou ELISA detekujeme protilátky třídy IgM a IgG v séru, mozkomíšním moku a synoviální tekutině. Pozitivní a hraniční výsledky sérologického testu nebo negativní výsledky, u kterých jsou klinické příznaky LB, se konfirmují Western blottem.

Tato metoda, na rozdíl od ELISA testu, umožňuje prokázat reaktivitu protilátek s jednotlivými boreliovými antigeny. Za pozitivní IgM WB je brána reaktivita s nejméně dvěma z následujících antigenů – 21–24 kD (OspC), 39 kD (spec. periplazmatický antigen), 41 kD (flagelin). Za pozitivní IgG WB je brána reaktivita s nejméně pěti z následujících antigenů –17 kD, 18 kD (OspF), 21–24 kD (OspC), 28 kD, 31 kD (OspA), 35 kD (OspB), 39 kD (spec. periplazmatický antigen), 41 kD (flagelin) a 93 kD.

V případě podezření na neuroboreliózu se stanovuje index specifických protilátek CSF/sérum, který má vysokou citlivost i specifitu. Vypočítává se na základě množství protilátek IgG stanovených testem ELISA v mozkomíšním moku (CSF) a v séru. Je-li index >1,5, je to známka autochtonní produkce protilátek v centrálním nervovém systému.

Přímý průkaz borelií je možné provést pomocí mikroskopie. Spirocheta se hledá v roztěrech či tkáňových řezech obarvených Giemsou a toluidinovou modří nebo stříbřených 1% dusičnanem stříbrným po natrávení 0,1 mM amylázou. Nevýhodou této metody je zbarvení pozadí a nespecifičnost zapříčiněná malým rozměrem a počtem borelií ve vzorku. Další metodou je imunosorbentní elektronová mikroskopie (ISEM). Používá se při ní specifická králičí protilátka na pevném sorbentu, která reaguje s antigenem.

Následně dochází ke konjugaci adsorbovaného antigenu např. se zlatem značenou monoklonální protilátkou. Touto metodou lze prokázat borelii i u pacientů s negativní sérologií. Pro výzkumné účely a k přípravě antigenu pro metody ELISA a WB se používá kultivace. Mikroorganismy lze izolovat z kožních lézí EM či z krve a kultivovat in vivo v BSK (Barbour, Stoenner a Kelly) mediu. Je to však metoda pracná a časově náročná (dny až týdny)(18) a v běžné laboratorní praxi se nepoužívá.

Průkaz mikrobiální nukleové kyseliny ve vzorcích kůže z lézí EM, v krvi, mozkomíšním moku, moči a synoviální tekutině se provádí metodou polymerázové řetězové reakce (PCR). Specificita je vysoká, senzitivita závisí na biologickém materiálu, vybraných primerech a PCR metodách. Nenalezení DNA proto nevylučuje infekci. Naopak, pozitivní výsledek nemusí znamenat akutní infekci.

Vyloučení DNA z rozpadlých mikrobiálních buněk trvá lidskému tělu asi 2 měsíce. U onemocnění západonilskou horečkou je typickým laboratorním nálezem v krvi mírně zvýšená sedimentace, mírná leukocytóza, lymfopenie a anémie. U pacientů s neurologickými příznaky nacházíme změny v mozkomíšním moku podobné jako u jiných virových encefalitid (lymfocytární pleocytóza, elevace proteinů).(19)

Elektroencefalografické vyšetření ukazuje zpravidla edém mozku. Ve specifické laboratorní diagnostice se nejvíce využívá nepřímého průkazu anti-WNV protilátek v krvi nebo mozkomíšním moku. V krvi se protilátky objevují od 5. dne po infekci. Několik týdnů přetrvávající protilátky třídy IgM se tvoří dříve než IgG, které však mohou přetrvat až několik let. Průkaz se nejčastěji provádí metodou ELISA, méně často se používají hemaglutinačně-inhibiční test (HIT), nepřímá imunofluorescence (IFA) a virus neutralizační test.(20)

Vyšetření protilátek je sice citlivé, rychlé a relativně levné, ale jeho interpretace je ztížena řadou faktorů. Především jde o zkřížené reakce s dalšími flaviviry antigenní skupiny japonské encefalitidy a dalšími arboviry. Nejspecifičtější a nejvhodnější sérologická reakce vhodná pro konfirmaci pozitivních výsledků výše uvedených testů je plak-redukční neutralizační test (PRNT). Pro akutní infekci nervového systému svědčí především nález specifických protilátek třídy IgM v mozkomíšním moku.

Vzhledem k tomu, že protilátky IgM mohou v séru přetrvávat po prodělání WNV meningoencefalitidy (12–16 měsíců)(21), doporučuje se odebrání dvou vzorků séra. První náběr na začátku klinických příznaků, druhý pak asi 2–3 týdny poté. Pro akutní infekci pak svědčí sérokonverze z IgM protilátek na IgG nebo čtyřnásobné zvýšení titru IgG protilátek ve druhém vzorku séra.

Metody přímého průkazu mají vyšší specifitu. WNV můžeme izolovat pomocí buněčných kultur, naočkováním kuřecího embrya nebo intrakraniální inokulací myši s následným průkazem antigenu pomocí monoklonálních protilátek imunofluorescenční metodou. Tímto způsobem lze virus v klinickém materiálu detekovat jen v prvních dnech onemocnění. Navíc je kultivace virů metoda zdlouhavá a nákladná.

Vzhledem k těmto faktorům se zdá být nejslibnější přímý průkaz virové RNA pomocí RT (reverzní transkriptáza) PCR. Vzhledem k tomu, že u pacientů s neuroformou západonilské horečky byla popsána až 57% pozitivita virové RNA v mozkomíšním moku oproti 14% pozitivitě v krvi, je mozkomíšní mok nejvhodnějším materiálem pro průkaz specifické RNA.(21)

V rané fázi onemocnění klíšťovou encefalitidou mohou vyšetření mozkomíšního moku vykazovat normální hodnoty, stejně jako biochemické vyšetření krve. Později pro klíšťovou encefalitidu může svědčit pleocytóza, přetrvávající obvykle 3–6 týdnů(6), s možnou převahou segmentovaných granulocytů nad lymfocyty, mírné porušení hematolikvorové bariéry a intratékální syntéza převážně imunoglobulinů IgM.(22, 23, 24)

Vzhledem k necharakteristickým klinickým příznakům klíšťové encefalitidy hrají rozhodující úlohu v určení diagnózy specifická laboratorní vyšetření. Pro detekci virové RNA metodou RT-PCR je nutné izolovat virus z krve v první (viremické) fázi. V praxi však pacienti přichází do nemocnice až v době, kdy se projeví neurologické symptomy, tedy ve druhé fázi. V té době je již zahájena imunitní odpověď organismu a hladina viru v těle výrazně klesá.(25)

V této fázi je citlivost RT-PCR malá. Proto není, na rozdíl od ostatních virových infekcí, v případě klíšťové encefalitidy tato metoda příliš používaná. Ve vzácných fatálních případech je možné virus nalézt v mozkomíšním moku elektronovým mikroskopem.(26) Rutinní diagnostika je tedy založena na průkazu specifických protilátek IgM v krvi, které jsou na začátku druhé fáze obvykle již detekovatelné a jejich titr rychle roste.

Protilátky třídy IgM mohou v séru přetrvávat několik měsíců (10 i déle) po infekci.(27, 28) Protilátky třídy IgG se tvoří od 3. týdne, zůstávají po řadu let a zabezpečují imunitu, která zabraňuje reinfekci. Lokální syntéza intratékálních protilátek obvykle koreluje s hladinou v séru. Do roku 1980 byl ve dvou vzorcích sér odebraných s několikadenním odstupem sledován titr protilátek komplement fixační reakcí nebo hemaglutinačně-inhibičním testem.(29, 30, 31)

Dnes je nejspolehlivější sérologickou metodou detekce IgM protilátek proti viru klíšťové encefalitidy v séru(32) vysoce senzitivní ELISA. V případě detekce specifických protilátek dochází k četným zkříženým reakcím s jinými flavivirovými infekcemi. Ke konfirmaci pozitivních ELISA výsledků lze provést neutralizační test (NT). Je však technicky i finančně náročný.

Při interpretaci výsledků musíme brát v úvahu možnost, že byl pacient očkován. V případě nálezu protilátek pouze ve třídě IgG se může jednat o stav po očkování. Nález IgM protilátek znamená podezření na onemocnění klíšťovou encefalitidou a je třeba testy po týdnu zopakovat. Jsou-li nalezeny protilátky obou tříd imunoglobulinů, jde o prokázanou infekci. Pokud se nepodařilo protilátky prokázat, nemusely být v době odběru v detekovatelném množství a doporučuje se opět po týdnu testy zopakovat.

Závěr

Lymeskou boreliózu, západonilskou horečku a klíšťovou encefalitidu můžeme vzhledem k době objevení jejich původců označit za novější neuroinfekce. LB je onemocnění způsobené baktérií, gramnegativní spirochetou Borrelia burgdorferi sensu lato, zatímco západonilskou horečku a klíšťovou encefalitidu způsobují viry patřící do čeledi Flaviviridae, rodu Flavivirus, a to West Nile virus a virus klíšťové encefalitidy. Přenašečem jsou v případě borelií a viru klíšťové encefalitidy především klíšťata rodu Ixodes, WNV je přenášen komáry rodu Culex.

Inkubační doba LB je velmi široká, a to 1–300 dní. Onemocnění postihuje řadu orgánů (kůže, klouby, centrální a periferní nervová soustava, srdce a další). U západonilské horečky je inkubační doba 3–6 dnů. Většina infekcí probíhá asymptomaticky. Pokud se onemocnění projeví, pak jako horečnatý stav, někdy velmi závažný až smrtelný. Inkubační doba klíšťové encefalitidy trvá obvykle 7–14 dní. Jedná se také o horečnaté onemocnění se symptomy meningitidy či meningoencefalitidy.

Na stanovení diagnózy těchto onemocnění se, kromě zhodnocení klinického stavu, významnou měrou podílejí laboratorní testy. Kromě základních laboratorních metod, jako jsou cytologické a biochemické vyšetření mozkomíšního moku, jsou to především testy přímého (kultivace, PCR) a nepřímého průkazu mikroorganismů (stanovení specifických protilátek). Pokud se nepodaří při prvním odběru protilátky prokázat, doporučuje se po 2–3 týdnech testy zopakovat. Při diagnostice se řídíme typem nalezených protilátek a jejich dynamikou.

Při nálezu imunoglobulinů třídy M i G jde o prokázanou infekci. Nález protilátek pouze třídy IgM znamená buď akutní infekci, nebo podezření na onemocnění. V případě nálezu jen protilátek třídy IgG může jít o stav po očkování nebo po v minulosti proběhlém onemocnění. Pro sledování dynamiky vývoje protilátek se náběry opakují asi za 2–3 týdny po jejich prvním nálezu. V případě sérokonverze na IgG protilátky nebo při čtyřnásobném zvýšení titru IgG protilátek se jedná o akutní infekci. Vyšetření protilátek je citlivé, rychlé a relativně levné.

Přímý průkaz se provádí metodou PCR. Její specificita je vysoká, senzitivita však závisí na biologickém materiálu, vybraných primerech a PCR metodách. U LB se prokazuje DNA. Pozitivní nález však nemusí znamenat akutní infekci (DNA z rozpadlého mikroorganismu). V případě WNV a viru klíšťové encefalitidy jde o průkaz RNA, která je u infikovaného jedince detekovatelná především v akutním stadiu onemocnění. V pozdějším stadiu při aktivaci imunitních mechanismů již vyšetření není aktuální.

Mgr. Daniela Holečkováe-mail: dada.hol@quick.czRNDr. Lenka MoravcováMUDr. Dušan Pícha, CSc.Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Na Bulovce, I. infekční klinika

